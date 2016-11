Pirms 20 gadiem Talsi ieguva savu Brīvības pieminekli 17.11.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Vakar, 16. novembrī, smalkam lietum nerimstoši līstot un efektīvām gaismām Ķēniņkalna pakāji izgaismojot, tika atzīmēta pieminekļa Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai «Koklētājs» 20. gadadiena. Notikuma liecinieku bija mazāk, nekā varētu vēlēties, tomēr šis fakts tā nozīmīgumu nemazina.

Atsaucoties uz pieminekļa pamatnē iekaltajiem vārdiem «Latvijas saulei», pasākuma vadītājs Reinis Boters sacīja: «Šķiet, toreiz, pirms 20 gadiem, saules apspīdēti ļaudis sadevās rokās, veica iespējamo un neiespējamo, lai Talsu pakalnos mūžu mūžos atmirdzētu saule. Latvijas saule. Brīvības saule. Saule tiem, kuri krita kaujā par neatkarīgas Latvijas brīvību. Brīvība, kura atskan kokles skaņās. Atskan dziesmās. Skan kā lūgšana. Skan līdz šai dienai.»

Kokļu skaņas neilgi pirms tikšanās pie «Koklētāja» varēja dzirdēt Talsu novada muzejā, kur tika atklāta Talsu mākslinieku — novadnieku — darbu izstāde, bet pieminekļa jubilejas pasākumā dziedāja Talsu pilsētas apvienotais koris Talsu apriņķa koru virsdiriģenta Ginta Ceplenieka vadībā. Komponistam klātesot, izskanēja vairākas Raimonda Tigula sacerētās dziesmas.

Apsveikumu bija atsūtījis Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Norādījis uz ilgo un sarežģīto «Koklētāja» tapšanu, viņš pauda: «Šodien jaunais koklētājs ar savām kokles skaņām mūs aicina novērtēt un svinēt Latvijas brīvību, vienlaikus paturot prātā tās augsto cenu. Tas apliecina, ka valsts neatkarība nav pašsaprotama un uz mūžu garantēta. Tas ir kā pastāvīgs atgādinājums, ka mums allaž jābūt modriem un sardzē par savu valsti. Mēs katrs esam mūsu valsts.»

Bijušais Valsts prezidents Guntis Ulmanis, kurš piedalījās pieminekļa atklāšanā 1996. gada 16. novembrī, bija kopā ar talseniekiem arī vakar. Tieši viņš uzsvēra, ka pirms 20 gadiem talsenieki izveidoja savu Brīvības pieminekli. Tolaik ļaudis bijuši lielu cerību un lielas iedvesmas pilni, apzinoties, ka priekšā daudz veicamu uzdevumu, bet nu esot laiks pārdomāt, vai darīts pietiekami. «Vai neesam bijusi smilšu sauja vējā, bet stipra, monolīta, stabila, droša tauta? (..)Vai mums pietiek šodien pieminēt brīvības cīnītājus un padarītos darbus? Vai nevajadzētu vairāk domāt par to, kādi mēs būsim nākamos 20 gadus? Kāda būs mūsu nākotnes vīzija? Cik šķietami viegli toreiz bija domāt, ko darīt, tik tagad ir daudz grūtāk atrast savu vietu pasaules globālajos procesos. (..) Mēdz teikt, ka dzīvojam no cerībām. Es teiktu savādāk: dzīvojam no apņemšanās, no tā, ko katrs pats sev izvirzām: tas man jāizdara, jāpaveic, ar to es esmu mierā, tas ir skaisti, un tāpēc es dzīvoju Latvijā. (..)

Novēlu nākamajā gadā atkal un atkal mesties cīņā par labām, skaistām lietām! Šis piemineklis neataino nevienu militāru zīmi. Šis piemineklis ir veidots kā garīguma spēks, kā latviešu kultūras spēks, kā latviešu pārākā apziņa, ka savā zemē mēs esam noteicēji un tādi arī paliksim,» sacīja G. Ulmanis.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus runāja par akmens dažādajām pielietošanas iespējām, ilgāk pakavējoties pie dižakmeņiem, no kādiem top cilvēkiem saprotami simboli, tādi kā šis piemineklis, kas ir tik viengabalains un skaists, kādi cilvēki diemžēl nespēj būt. «Šāds ideāls ir veidojams tikai no Latvijas akmens, stipra kā Latvijas tauta, izturīga kā mūsu tautas likteņgaitas, spēcīga kā mūsu varoņi un silta kā Latvijas saules siltums,» vērtēja A. Lācarus.

Talsu luterāņu draudzes mācītājs Māris Ludviks, zinot, cik daudzi ir vīlušies pēdējo 20 gadu laikā Latvijā notikušajā, aicināja aizdomāties: «Vai mūsu gara spēks, kāds mums pirms 20 gadiem bija, patiešām ir kaut kur aizklīdis, pazudis, izplēnējis?» Apzinoties, ka 20 gadu laikā izaugusi jauna talsenieku paaudze, mācītājs mudināja katram pašam sev atbildēt, vai esam tai rādījuši labu piemēru, atrodoties «Latvijas asinsritē, laikā, kuru Dievs mums katram ir dāvājis un par kuru mēs katrs nesam atbildību».

Izskanēja pieminekļa «Koklētājs» izveides komisijas locekļa Armanda Melnalkšņa un tēlnieka Kārļa Zemdegas meitas Māras Zemdegas sūtītie apsveikumi, bet ilgo, grūto un vienlaikus brīnumaino pieminekļa tapšanas laiku ieskicēja agrākā Talsu rajona padomes kultūras nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte.

«Paldies ikvienam, kurš pagodināja ar savu klātbūtni un ar savu rokrakstu vēsturē ierakstīja 2016. gada 16. novembri!» atvadoties vēlēja

R. Boters.

