Pirmo reizi veikts pētījums par Talsu novada iedzīvotāju attieksmi pret novada domes darbību 16.03.2017

Pērn no 7. līdz 20. decembrim tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs «SKDS» veicis 602 respondentu telefonaptauju, lai noskaidrotu Talsu novada iedzīvotāju attieksmi pret novada domes darbību.

Pasūtījumu veica novada pašvaldība, pētījuma izmaksas bijušas 4719 eiro.

«Datus saņēmām februāra sākumā, plānojam rezultātus atspoguļot arī pašvaldības informatīvajā izdevumā. Aptauja tika veikta divās daļās. «SKDS» ir bagāta pieredze sadarbībā ar daudzām pašvaldībām. Uzticējāmies viņiem, jo mūsu pašvaldība šādu aptauju nekad nav veikusi. Anketas jautājumu pamats ņemts no citās pašvaldībās veiktajām aptaujām. Domāju, ka rezultāti noderēs darbā gan mums, gan jums (gan izpildvarai, gan lēmējvarai — M. J.). Iepazīstoties ar datiem, manuprāt, sapratīsiet to lietderību.

Nācām pie secinājuma veikt šādu aptauju, jo sapratām, ka nezinām, kas iedzīvotājiem ir svarīgi. Tagad galvenās tēmas ir noskaidrotas, līdz ar to zinām, kam pastiprināti pievērst uzmanību un kāda veida informācijas cilvēkiem trūkst,» 23. februāra domes sēdē sacīja Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ivonna Vicinska.

Aptaujātie iedzīvotāji

dzīvo gan pilsētās, gan lauku teritorijā. Aptvertas visas vecumus grupas (sākot no 18 gadiem), abi dzimumi. Vairumam aptaujāto ir vidējā izglītība (58,5%), 28,3% — augstākā, pārējiem — pamata. Valsts, pašvaldības sektorā nodarbinātie ir 21,6% respondentu, privātajā sektorā — 43,4%, nestrādājošie — 34,7%. Telefonaptaujā tika lūgts vērtēt domes darbu kopumā, nosaukt pašvaldības labākos un sliktākos darbus pēdējā gada laikā, kā arī aktuālākās problēmas novadā. Jautājumi par veiksmīgajiem un neveiksmīgajiem darbiem, kā arī par aktuālākajām problēmām bija atvērtie jautājumi, kuros respondentiem nepiedāvā atbilžu variantus, bet ļauj brīvi formulēt savas atbildes, kas datu apstrādes gaitā tika apkopotas lielākās grupās.

Lielākā daļa (70%) iedzīvotāju pašvaldības darbu kopumā vērtē pozitīvi (toskait 3% «ļoti pozitīvi» un 67% «drīzāk pozitīvi»), bet kopumā negatīvi to vērtē 21% (toskait 4% «ļoti negatīvi» un 17% «drīzāk negatīvi»). Negatīvu attieksmi (atbildes «drīzāk» un «ļoti» negatīvi) pret domes darbu biežāk, nekā caurmērā pauduši vīrieši, aptaujātie vecumā no 25 līdz 44 gadiem, privātajā sektorā nodarbinātie, strādājošie, kuru pamata darba vieta atrodas Talsu pilsētā, respondenti ar augstiem ienākumiem, kā arī Talsos un Stendē dzīvojošie.

Atbildot uz jautājumu «Lūdzu, nosauciet trīs labākos darbus, ko novada dome paveikusi pēdējā gada laikā», iedzīvotāji visbiežāk (65%) minējuši dažādus labiekārtošanas darbus, toskait 37% norādīja uz ielu, ceļu, stāvokļa uzlabošanu, 7% — uz pilsētu, pagastu dekorēšanu svētkos (biežāk atzinīgi vērtēts Ziemassvētku noformējums Talsos), 7% par labo darbu nosauca to, ka pilsētas, pagasti ir sakopti, tīri, skaisti, 7% arī minēja apgaismojuma uzlabošanu, 6% norādīja uz Promenādes izveidošanu pie ezera Talsos.

Lūgti nosaukt trīs neveiksmīgākos darbus,

ko Talsu novada dome paveikusi pēdējā gada laikā, aptuveni puse aptaujāto (51%) atturējās tādus minēt, atbildot, ka neveiksmīgu darbu nav vai arī tādus nezina, nevar nosaukt. Visbiežāk (17%) uzmanība vērsta uz dažādām neveiksmēm saistībā ar pilsētas labiekārtošanu, visbiežāk uzsvērts ielu, ceļu sliktais stāvoklis (toskait 11% norādījuši uz ceļu slikto stāvokli novadā, kritizēts ceļa posma «Talsi — Stende» remonts, aicinot asfaltēt vai uzlabot grants ceļus, kā arī labāk veikt ceļu uzturēšanu, tīrīšanu ziemas laikā). Vairāk nekā 5% aptaujāto par neveiksmi nosaukuši arī problēmas komunālo pakalpojumu jomā, 11% — dažādus ar novada pašvaldības darbu saistītus aspektus (norādīts, ka deputāti nedomā par tautu, neieklausās iedzīvotājos, strīdas savā starpā, izteiktas aizdomas par korupciju un citi), 6% minēja problēmas, kas saistītas ar veselības aprūpi, toskait ar pakalpojumu nepieejamību Talsu slimnīcā, un citas.

Uzskati par aktuālākajām problēmām:

26% norādījuši uz dažādām labiekārtošanas problēmām, savukārt starp jautājumiem, kas jārisina steidzami, minētas nodarbinātība, bezdarba mazināšana, jaunu darbavietu radīšana (17%), ar to saistīts arī aicinājums sniegt lielāku atbalstu uzņēmējiem, ražotājiem, zemniekiem (lai viņi varētu darboties, radīt darba vietas), ko izteica 7% aptaujāto.

Nosauktas arī problēmas veselības aprūpē (9% aicina uzlabot pakalpojumu pieejamību, piesaistīt vairāk speciālistu Talsu slimnīcā), sociālās jomas problēmas (8%, toskait aicinot vairāk atbalstīt invalīdus, pensionārus, vecos cilvēkus, ģimenes), komunālo pakalpojumu jautājumi (8% mudina pazemināt komunālo pakalpojumu cenas, uzlabot ūdenssaimniecību, mājokļu apsaimniekošanu un citus).

6% aptaujāto aicina uzlabot domes, pašvaldības darbu (ieklausīties iedzīvotājos, mazināt birokrātiju, uzlabot savu darbu, nestrīdēties savā starpā, izvēlēties profesionālus darbiniekus), 5% iedzīvotāju aicina risināt problēmas, kas saistītas ar kultūras pasākumiem, objektiem (rīkot vairāk pasākumu pagastos, piešķirt telpas bibliotēkai, remontēt kultūras, tautas namus, atjaunot kinoteātri).

Pētījuma rezultāti liecina, ka uz bezdarba problēmām visbiežāk norādīja Sabilē dzīvojošie, bet aicinājumu uzlabot ielu, ceļu stāvokli, turpināt remontu visbiežāk izteica novada pagastos dzīvojošie.

Aptaujātie, kuri paši un/vai kuru ģimenes locekļi ir ārstējušies, neapmierinātību ar veselības aprūpes iestāžu pieejamības nodrošināšanu pauda biežāk nekā tie, kuriem nav bijusi saskarsme ar šo jomu (Talsu novadā nav ārstējušies ne paši, ne ģimenes locekļi).

Pilsētās:

salīdzinot Talsos, Sabilē, Stendē, Valdemārpilī un novada pagastos dzīvojošo atbildes, var secināt, ka Talsos dzīvojošie atzinīgāk nekā citās novada pilsētās un pagastos vērtē ūdenssaimniecības pakalpojumu un siltumapgādes nodrošināšanu, bet kritiskāk — veselības aprūpes iestāžu pieejamības nodrošināšanu.

Sabilē atzinīgāk nekā citur vērtēts pašvaldības darbs kultūras jomā un veselības aprūpes iestāžu pieejamības nodrošināšanā, bet kritiskāk nekā citur — novada attīstība kopumā un novada lauku teritorijas attīstība kopš novada izveides 2009. gadā, kā arī bērnudārzu uzturēšana un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana.

Stendē atzinīgāk nekā citur vērtēta sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, bet kritiskāk — veselības aprūpes iestāžu pieejamība.

Valdemārpilī atzinīgāk nekā citās pilsētās un novada pagastos vērtēta skolu ēku uzturēšana, bet kritiskākie vērtējumu sniegti par kultūras dzīvi.

Deputātu novērtējums:

analizējot pētījuma rezultātus, secināts, ka visu Talsu novada domes deputātu darbība kopumā atzinīgi vērtēta ievērojami biežāk (20% — 58%), nekā kopumā sniegti negatīvi vērtējumi (2% — 14%).

58% aptaujāto kopumā atzinīgi (atbildes «ļoti pozitīvi» un «drīzāk pozitīvi») vērtē Aivara Lācarus darbību, bet kritiskus vērtējumus (atbildes «drīzāk negatīvi» un «ļoti negatīvi») snieguši 14% respondentu. Normunda Tropiņa darbu pozitīvi vērtē 41%, negatīvi — 6%. Juzefas Kļavas darbību 39% vērtē pozitīvi, 5% — negatīvi. Vairāk nekā viena ceturtā daļa aptaujāto atzinīgi vērtējuši arī Oļega Solovjova (pozitīvi — 33%, negatīvi — 2%), Gundara Sebra (pozitīvi — 30%, negatīvi — 3%), Alfona Spēka (pozitīvi — 29%, negatīvi — 4%), Miervalža Krotova (pozitīvi — 28%, negatīvi — 12%), Normunda Krūzes (pozitīvi — 28%, negatīvi — 2%), Anda Astrātova (pozitīvi — 27%, negatīvi — 7%), Viļņa Pūcīša (pozitīvi — 27%, negatīvi — 3%), Olgas Blumbahas (pozitīvi — 27%, negatīvi — 4%) un Daigas Feldmanes darbību (pozitīvi — 26%, negatīvi — 3%).

Pārējo deputātu darbību atzinīgi vērtēja ne vairāk kā viena ceturtā daļa novada iedzīvotāju (20% — 25%), negatīvi vērtējumi sniegti reti (3% — 5%), bet vairākums (71% — 76%) atturējās vērtēt viņu darbību (atzīmētas atbildes «neesmu dzirdējis par viņu» un «nezinu»).

