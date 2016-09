Pirmo reizi vasaras olimpiskajās spēlēs 06.09.2016

Ingrīda Avotiņa

Latvijas Televīzijas 7. kanālā ļoti uzmanīgi un lielā satraukumā vēroju, kā valdemārpilnieks kanoists Dagnis Iļjins startē 1000 metru distancē. Protams, mani pārņēma lepnums par to, ka mūsējais piedalās un labi airē pasaules lielākajā sporta pasākumā. Mēs tikāmies jau pēc tam, kad airētājs atpūtās mājās Valdemārpilī. Saruna notika Sasmakas ezera krastā, kur, stipra vēja appūsti, atcerējāmies to mazo zēniņu, kas nepilnu desmit gadu vecumā atnāca uz sporta skolas grupu pie trenera Zigurda Zujeva. Nu būts olimpiskajās spēlēs.

— Kā jums patika Brazīlijā?

— Ļoti labi. Šoreiz es vairāk vai mazāk redzēju olimpisko ciematu, taču biju pie viena no astoņiem pasaules brīnumiem — Jēzus Kristus milzīgās statujas. To arī biju iecerējis izdarīt. Taisnību sakot, Brazīlijā šoreiz nebiju ieradies pirmoreiz, jo pagājušajā gadā te notiks tādas kā pirmsolimpisko spēļu pārbaudes sacensības, kurās organizatori noskaidroja, vai tas, kas plānots, der; ko vajag uzlabot, ko — mainīt. Tad vairāk pabraukāju pa Riodežaneiro un apskatījos, kāda šī pilsēta ir. Tolaik viss bija brīvāk nekā olimpiskajās spēlēs, jo varējām izmantot sabiedrisko transportu. Tagad jau arī varēju to darīt, bet olimpiskais ciemats no pilsētas centra atradās kilometrus 30. Man tam īstenībā nemaz nebija laika, jo starts bija tikai dienu pirms olimpiādes noslēguma, un tad vairs negāja arī olimpiskais transports, ar kuru varēja nokļūt līdz attiecīga sporta veida vietai. Tā ka varu teikt, ka no Brazīlijas neko īpašu tā arī neredzēju. Vai gribētu tur atgriezties, nezinu, Riodežaneiro nē.

— Vai jums bija paredzēts nokļūt 31. vasaras olimpiskajās spēlēs?

— Nē, nebija. Tomēr savos plānos biju domājis, ka varētu startēt Riodežaneiro. Pagājušajā gadā piedalījos pasaules čempionātā, kad bija pirmā atlase uz olimpiādi. Mums, kanoistiem, kritēriji ir diezgan stingri, un tāpēc netiku. Šogad atlasē arī negāja, kā man to būtu gribējies, tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs neieguvu. Tomēr, kādam nepaveicās, jo viņu pieķēra dopinga lietošanā, bet man tika dota iespēja sevi parādīt, jo ņēma vērā pagājušā gada pasaules čempionāta rezultātus. 1000 metros biju ierindojies 14. vietā. Protams, kvotas iegūšana man bija liels pārsteigums trīs nedēļas pirms olimpiskajām spēlēm. Tad sezona praktiski jau bija beigusies un atlicis ļoti maz laika sagatavoties. Protams, iepriekš tā nopietni nebiju gatavojies olimpiādei, bet visām citām sacensībām — gan, taču tās notika jau vasaras sākumā.

— Ko jūs darījāt pēdējās trijās nedēļās pirms olimpiādes?

— Ļoti labi sapratu, ka ir jāizdara maksimāli daudz, jo nedrīkst aizbraukt uz Brazīliju, lai vienkārši novizinātos. Darīju visu iespējamo un neiespējamo. Dienā trenējos trīs reizes — vienā no tām skrēju, bet divās pārējās airēju. Bija tāds saspringtais posms, kad mēģināju iegūt formu. Varētu teikt, ka man pietrūka vienas nedēļas, lai būtu sagatavojies, nerunājot par to, ka labāk būtu to zināt mēnešus trīs agrāk, lai varētu izplānot darba grafiku. Pēdējā brīdī bija jāmeklē finanses un jādarbojas nometnē. Man tomēr neizdevās uz Rio aizgādāt savu laivu, un tas noteikti bija mīnuss. Dabūju laivu tur, kas varētu būt gan labāka. Protams, bija jāsamierinās ar to, kas bija iespējams. Tajās trijās nedēļās treneris Ojārs Burkovskis bija kopā ar mani Brocēnos. Vispār man ir bijuši trīs treneri — Zigurds Zujevs, Aleksandrs Timoškevičs un Ojārs Burkovskis, ar kuru kopā strādāju piecus gadus. Brocēnos bija tāda maza treniņnometne, un bija labs laiks, mierīgs. Viss bija normāli, gan sadzīve, gan treniņapstākļi. Tāpēc jau gandrīz vienmēr pirms jebkurām sacensībām braucam uz Brocēniem.

— Pagāja trīs nedēļas, vai jutāties sagatavojies olimpiskajām spēlēm?

— Es nezinu, kā vispār jutos, jo nepieciešams kaut kur pārbaudīties, lai saprastu, cik gatavs esmu. Šoreiz tādas iespējas nebija, jo laiks bija pārāk īss. Devos uz Riodežaneiro ar domu — būs pirmais brauciens, tad sapratīšu, kāds esmu. Domas man bija labas — kaut ko parādīt. Man sacīkstes notika 15. augustā, devāmies turp jau 7. augustā. Taču, ja zinātu, kādi tur kanālā ir treniņap­stākļi, būtu lidojis vēl vēlāk, jo vietas treniņiem bija maz, turklāt bija lieli viļņi. Dabūt airēšanas izjūtas pēc lidojuma nebija nekādas iespējas. Tā nedēļa Brazīlijā bija tāda nomuļļāta. Tā kā esmu 1000 metru airētājs, šie treniņi man par labu nenāca; ja būtu specializējies sprintam — 200 metriem —, varbūt būtu citādi. Varu teikt, ka aklimatizējos samērā viegli, man cita laika josla problēmas neradīja, lai gan atzīšos, ka organisms pilnīgi nebija piemērojies Brazīlijas laikam. Jau pirmajā dienā mēģinājām ieiet vajadzīgajā režīmā. Par to nekādu satraukumu nebija.

— Jums nebija dīvaini, ka vasaras olimpiskās spēles notiek Brazīlijas ziemā?

— Tur ziema ir siltāka nekā pie mums vasara. Kad spīdēja saule, temperatūras stabiņš pakāpās virs 30 grādiem. Pati pirmā diena bija sutīga un mums galīgi nepierasta. Nezināju, kur lai liekas tādos apstākļos — tik liels bija karstums. Taču tas nenozīmē, ka nebija dienu, kurās laiks bija tāds kā mums tagad — lietains un vēss. Noslēguma ceremonijā lija, un tas, protams, nebija patīkami, jo dabūjām ilgi sēdēt. Labi, ka bija iedoti lietusmēteļi, tie mazliet pasargāja no slapjuma. Pēc iespējas ātrāk devāmies no «Maracana» stadiona atpakaļ uz mītnes vietu, jo bijām salijuši.

— Un nu parunāsim par pašu startu. Vispirms bija 1000 metru distance.

— Jā, tā sākās ar priekšbraucienu un pusfinālu, bet tad trasē visu sevi neizliku, jo zināju, ka tālāk tikšu. Izskatījās, ka neesmu tik labā formā, lai cīnītos galvenajā finālā. Nezinu, kāpēc, bet man šķita, ka B finālā veiksies labi. Tiesa, tā taktika, ko biju sagatavojis, īsti neatmaksājās, jo gāju uz maksimālo cīņu, skatoties uz kanādieti, kas ir iepriekšējo spēļu medaļnieks. Domāju, ka viņš būs viens no pirmajiem, tas laikam nebija pareizi, jo izrādījās, ka arī otrā pusē sportisti sparīgi airējas.

— Kā sevi koncentrējāt braucienam?

— Bail jau man nebija, jo ne jau pirmo reizi piedalījos sacensībās. Turklāt visi kanoisti jau bija zināmi, redzēts, kā viņi startē pasaules un Eiropas čempionātos. Viņi visi bija titulēti, jau daudz ko sasnieguši. Uztraukums, man, protams, pirms starta bija, bet ne pārāk liels tikai tāpēc, ka tā ir olimpiāde. Es pat nevaru pateikt, kā sagatavojos psiholoģiski startam. Viss ir pierasts, ka tas notiek it kā automātiski — esmu koncentrējies attiecīgajai distancei. Neviens psihologs ar mani nav strādājis. Tas mums ir liels mīnuss. Tas ir akmens Latvijas Olimpiskās vienības lauciņā. Mums pat komandai nebija sava psihologa, kura padomi varētu lieti noderēt. Varbūt tāpēc arī Latvijai netika medaļas, jo vairāki sportisti, uz kuriem tika liktas vislielākās cerības, neizturēja milzīgo psiholoģisko spiedienu.

— Kopvērtējumā 1000 metros finišējāt…

— Kopvērtējumā ieguvu 12. vietu, domāju, ka iekļūt olimpiskajā divpadsmitniekā jau pirmajā reizē ir ļoti labi. Tas manos 24 gados arī bija galvenais mērķis, un tas tika īstenots. Pasaulē pirmais divpadsmitnieks patiešām ir ļoti spēcīgs. Nekur citur cilvēki nav tik gatavi sevi parādīt kā olimpiskajās spēlēs. Tāpēc jābūt reālistam un jāsaprot, ko var un ko nevar sasniegt. Es savu sasniedzu, par to priecājos. Protams, sapņot varēju arī par astotnieku, bet… Tomēr, domājot kritiski, varēju sevi parādīt arī labāk, ja man būtu sava laiva, ja nebūtu visādu sīkumiņu, kas bija objektīvi traucēkļi. Bet tajā brīdī tajos ap­stākļos parādīju maksimālo rezultātu.

— Jūs startējāt arī sprintā — 200 metros.

— Vispirms jāsaka, ka tā nav mana distance un tai nebiju gatavojies. Airēju tur tikai tāpēc, ka man bija piešķirta kvota startam. Kāpēc gan man neizmantot iespēju? Tur gan nebija nekādu augstu mērķu par sasniegumiem. Galvenais bija iekļūt pusfinālā, un tur arī tiku. Tālāk gan vairs ne. Pēc intensīvās gatavošanās 1000 metriem sprintam nebiju labākajā formā. Jau pirmajā braucienā sapratu, ka man nav tā spēka, kas vajadzīgs 200 metriem. Būtu jau labi, ja pēc garās distances varētu dienas trīs atpūsties, bet sacensības 200 metros bija jau nākamajā dienā. Pēc maniem aprēķiniem, esmu ierindojies dalītajā 17.—21. vietā. Taču sanāca, ka esmu ticis 21. vietā, un aiz manis palika seši kanoisti. Uzskatu, ka savu pienākumu šajā distancē esmu izpildījis.

— Atgriezīsimies vēsturē. Jūs pie Zigurda Zujeva atnācāt no karatē, kad bijāt nepilnus desmit gadus vecs.

— Kādu laiku nodarbojos paralēli gan ar karatē, gan ar airēšanu. Bet pie Zigurda Zujeva atnācu, jo klasesbiedrs te jau trenējās. Gandrīz vienā laikā uz airēšanu atnācām trīs brāļi Iļjini. Iepriekš nemaz nezinājām, ka Valdemārpilī notiek šādi treniņi. Visi gāja, mēs — arī. Varētu teikt, ka sākums bija nejaušs. Gadu noairēju smailītē, tad kļuvu par kanoistu, arī treneris teica, ka tā būs labāk. Nu iznāk, ka tas bija pareizi. Pirmais treneris bija Zigurds, tad aizgāju uz Murjāņu sporta ģimnāziju, kur mani trenēja Aleksandrs Timoškevičs un paralēli biju arī Zigurda Zujeva audzēknis. Tagad piecus gadus esmu Ventspils olimpiskā centra audzēknis. Domāju, ka tur Latvijā ir vislabāk trenēties, jo ir atbalsts. Vispār uz Ventspili aizgāju tāpēc, ka sāku studēt uzņēmējdarbību Ventspils augstskolā, palicis pēdējais gads maģistrantūrā. Ko darīšu pēc studijām? Domāju, ka airēšu. Mana attieksme pret sportu ir par 100 procentiem. Trenējos praktiski katru dienu. Pat atpūtas periodā atnāku un paairēju, tāpēc fiziska slodze man ir visu laiku. Gan studēju, gan trenējos pilnā sparā, neko nekavējot. Man jau augstskolā nav nekādu priekšrocību kā sportistam. Tas ir tikai normāli, ka studēju un domāju par nākotni, jo visu mūžu taču neairēšu.

— Katrs sportists cenšas tikt uz olimpiskajām spēlēm. Nu jūs tur esat bijis. Kas tālāk?

— Tagad uzdevums ir aizbraukt uz Tokijas olimpiskajām spēlēm un parādīt patiešām labu sniegumu. Jāveido darba grafiks četriem gadiem, lai maksimāli sagatavotos, jo jau pēc trijiem gadiem sākas atlase uz olimpiādi. Pašlaik man liekas, ka esmu gatavs strādāt un panākt piedalīšanos olimpiskajās spēlēs Japānā. Man ir milzīgs entuziasms kaut ko darīt, jo pirmā olimpiskā pieredze ir. Nu jādomā tālāk, un tas noteikti ir tā vērts. Vērtējot jau sasniegto, uzskatu, ka visus četrus gadus padarītais nu ir atmaksājies. Viss ir pareizi izdarīts, nu jāstrādā dziļāk, gudrāk un vairāk.

