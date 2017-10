Pirmo reizi Mērsraga vēsturē top sporta halle 05.10.2017

Sporta halles celtniecība Mērsragā ir ilgi gaidīts notikums. Par to priecājas gan vidusskolas audzēkņi, gan sporta entuziasti. Gada sākumā tika solīts, ka jau septembrī varēs sportot jaunās telpās, taču realitātē norit vien pamatu rakšana. Iepriekšējā domes vadība vaino esošo gumijas stiepšanā, savukārt jaunievēlētie norāda — būvvalde pamatoti izbrāķējusi sākotnējo būvprojektu, kas izstrādāts sliktā kvalitātē.

Iepirkums par būvprojekta

tehniskās dokumentācijas sagatavošanu tika izsludināts jau 2015. gadā. Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka pirmais iepirkums pārtraukts, bet otrajam mēģinājumam sekojuši trīs grozījumi. Visbeidzot, cerībā piesaistīt publisko finansējumu 2015. gada 25. decembrī pašvaldība toreizējā domes priekšsēdētāja Laura Karlsona personā noslēdza līgumu ar SIA «Campaign» par būvprojekta izstrādi. Līguma summa — 100 900 eiro. Saprotot, ka publisko finansējumu piesaistīt tomēr neizdosies, līgums grozīts, un SIA «Campaign» izstrādājusi projektu minimālā sastāvā jeb skiču projektu, par ko pašvaldība samaksājusi ap 22 tūkstošiem eiro.

Projekts sagatavots, lai ar būvniecības ieceri iepazīstinātu atbildīgās ministrijas un varētu saņemt aizdevumu Valsts kasē. Iecere atzīta par labu, un sporta halles būvniecībai saņemts aizdevums 766 758 eiro apmērā. Februārī L. Karlsons prognozēja, ka jaunajā mācību gadā zāles durvis būs atvērtas, taču notikumi nav risinājušies tik gludi, cik iecerēts. Ieildzis iepirkuma process, kā arī projektā vairākkārt veiktas izmaiņas. Sākotnēji plānotās trīsstāvu ēkas vietā tiks celta vienstāvu būve, kur atradīsies florbolam un zāles futbolam piemērots laukums. Trīsstāvu ēkas projektā zāles izmērs bija mazāks, proti, piemērots basketbolam, savukārt netrūka dažādu ekstru, piemēram, sauna un trenažieru zāle. Jaunajā projektā palīgtelpu ir mazāk, un tās izvietotas zāles sānos. Mērsraga sporta dzīves organizators Ivars Indruškevičs ar jauno ieceri ir apmierināts, piebilstot, ka futbols Mērsragā ir krietni populārāks par basketbolu, tāpēc nepieciešama atbilstoša izmēra zāle.

Tā kā sākotnējais skiču projekts, ko sagatavoja SIA «Campaign», mainīts līdz nepazīšanai, L. Karlsona virzienā raidīti pārmetumi par lieki iztērēto naudu. L. Karlsons skaidro: «Skiču projekts bija nepieciešams, lai saņemtu aizdevumu. Ja tā nebūtu, nesekotu arī iepirkums par būvdarbu veikšanu.»

Kad bija izdevies vienoties

par sporta halles vēlamo izskatu, Rojas apvienotās būvvaldes rokās nonāca gan projekta skice, gan tehniskā daļa. Būvvaldes vadītājs Agris Jansons atklāj, ka iecere pēc būtības atbalstīta, taču tehniskā daļa bijusi nepilnīga, un būvdarbiem nav dota zaļā gaisma. Tā kā projekta saskaņošana sakritusi ar pašvaldību vēlēšanu laiku un varas maiņu Mērsragā, katra puse, runājot par to, kāpēc būvdarbi aizkavējušies, velk deķi uz savu pusi. Vieni ir pārliecināti, ka projekts pirms vēlēšanām sagatavots sasteigti un nekvalitatīvi, citi — ka būvdarbu uzsākšana kavēta tīšuprāt.

L. Karlsons uzskata: «Sporta zāles būvniecība tiek novilcināta. Tie, kas izsaka pārmetumus, iepriekš nebija manāmi. Pārmetumi sākās tad, kad jau bijām apstiprinājuši projektu, dabūjuši naudu un piesaistījuši būvnieku. Nebija viegli saņemt aizdevumu. Vajadzēja pierādīt, ka Mērsragam tas pienākas un ir patiešām vajadzīgs. Projektu izvērtēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija — vesela virkne speciālistu, kuri atzina, ka tas ir labs un var piešķirt naudu. Man sāp, ka viss tiek staipīts kā gumija. Kad pašvaldībā jautāju, kas notiek ar projektiem, saņemu atbildes, ka visu laiku kaut kas tiek gaidīts — dokumenti, saskaņojumi. Tas līdzinās pansionātam! Ja darbu izpildītājiem elpo pakausī, viss iet uz priekšu! Ko jaunā vadība darīja pirmos mēnešus pēc vēlēšanām? Nezinu!»

Savukārt jaunievēlētais domes priekšsēdētājs Roberts Šiliņš iepriekšējā sasaukumā izstrādāto projektu vērtē kritiski. «Projektā nebija slodžu aprēķinu. Būvprojektu minimālā sastāvā var taisīt dārza mājiņai, nevis publiskai būvei, kur uzturēsies bērni. Tā būtu vieglprātība! Labāk, lai process ir mazliet ilgāks, bet darbs tiek paveikts kvalitatīvi. Ja Mērsrags varēja gaidīt sporta zāli 40 gadus, astoņi mēneši neko nemaina,» uzskata R. Šiliņš.

Sporta halles būvniecībai no Valsts kases ņemts aizdevums 766 758 eiro apmērā ar 20 gadu atmaksas termiņu. Gada sākumā tika izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu, kurā uzvarēja SIA «P. M. G.» ar līgumcenu 749 899,98 eiro. Izmaksas ietver gan būvdarbu veikšanu, gan tehniskā projekta izstrādi, kas uzticēta SIA «P. M. G.» apakšuzņēmējam SIA «KK arhitekts». Šobrīd būvvalde apstiprinājusi tehniskā projekta pirmo kārtu, proti, pamatu būvniecību. Kamēr tā rit pilnā sparā, turpinās darbs pie konstrukciju tehniskās dokumentācijas, kam būvvaldes rokās jānonāk šonedēļ. R. Šiliņš prognozē, ka darbi tiks pabeigti nākamā gada maijā.

