Mērsragā, kas pieteikts kā Iespēju rags paša novada mājaslapā, pirms diviem gadiem ir saskaitīti 1683 iedzīvotāji. Mērsraga novads ietver sevī divus ciemus — Mērsragu un Upesgrīvu, kā arī apdzīvotas vietas Alksnājciemu un Ķipatciemu, kas stiepjas Latvijas ZR daļā mežainajā piejūras zemienē. Un Mērsragā iedzīvotājiem ir, ko sacīt.

Iebraucot Mērsragā,

pie pagasta bibliotēkas pamanu statuju, kuru saucot par Oskaru, un tam nav vienas rokas. Nemaz nezinot, ka tas pagastā tiek dēvēts «Zvejnieka dēla» Oskara vārdā, prasu šoferītim, kāpēc šis te tāds stāv, uz ko skan atbilde: «Tak zvejnieks tādā paskatā nevar tīklus vilkt!» Tikai tad prāts tika apgaismots un atnāca saprašana, kas tas par tēlu, un likās — diezgan interesants piegājiens uzmanības piesaistīšanā.

Dodoties tālāk un satiekot pašus mērsradzniekus, tie šķiet vienkārši cilvēki, kas savas domas izsaka vaļ­sirdīgi un atklāti. Un kā jau ierasts — bieži vien viedokļi ir diametrāli pretēji. Uz jautājumu, kāda ir dzīve Mērsragā, viens drūmi griež acis un negribīgi smaida, otrs izsakās negatīvi, cits ir neitrāls, bet kāds saka, ka labākas vietas nemaz nevar būt — gluži vai Pārpilnības rags, kur medus tek un piena upes.

Mazliet dziļāk ieklausoties mērsradzniekos,

sajūtama ir vienprātība jautājumā par gados jauniem un ne tik jauniem strādātspējīgiem cilvēkiem, kuriem Mērsragā nav darba, bet ir jādzīvo gan pašiem, gan ģimenēm. Tagad jau nevis jādzīvo, bet jāizdzīvo. Ir kāds, kas aizbraucis uz ārzemēm — kāds pat pamanījis, ka vecāki īpaši aktīvi nepiedalās bērnu skolas dzīvē vai ārpusskolas aktivitātēs, jo gluži vienkārši cīnās par eksitenciāliem jautājumiem. Daudzus ir skāris uzņēmuma «IMS» maksātnespējas pieteikums un tas, ka pavisam drīz bijušajiem darbiniekiem beigsies arī bezdarbnieku pabalsti, kad situācija kļūs vēl drūmāka. Arī pašvaldības vadītājs Roberts Šiliņš saka, ka situācija ir diezgan bēdīga, bet, diemžēl, šādas lietas pašvaldība nevar ietekmēt nekādā veidā, jo bizness un Krievijas tirgi nav pašvaldības kompetence. Tāpat Mērsraga ostas pārvaldnieks Jānis Budreika dalās pārdomās, ka izdarīts tika viss iespējamais, lai darbs netiktu pārtraukts, taču ir lietas, ko ietekmēt nevar. Uz jautājumu, vai ir kāda jauna iecere, R. Šiliņš atbild: «Mēs gaidām piedāvājumus. Ir jānāk ar savām idejām, un mēs pēc savām iespējām labprāt atbalstītu labas idejas. Bet pašvaldība, kā jau teicu, pati ar biznesu nenodarbojas.»

Pretējās krāsās iezīmējas Mērsraga pensionāru dzīve,

kas šķiet neierasti, jo uz jautājumu, kā klājas, visbiežāk atbilde viennozīmīgi bija pozitīva, un vienu brīdi pat atnāca utopiska doma, ka mūsu Latvijas pensionāri Mērsragā ir tikpat apmierināti kā bagātajā Vācijā, gan ne ar tik šiku grāciju, bet latviešu cilvēkam piemītošo vienkāršību. Bet kopainu, protams, izvērtēt pēc viena brauciena nav iespējams. Kāda vecāka kundze pat sadusmojās, kad pateicu — katram cilvēkam viedoklis par dzīvi Mērsragā ir savādāks, jo, viņasprāt, mēs nemaz nezinām, ko nozīmē slikti dzīvot un kā ir tad, kad ir pilnīga bezcerība. Mērsragā esot ļoti labi, un slikta runāšana jau tāpat neko neuzlabos, ja liekas, ka dzīve Mērsragā nav diez ko cerīga. Bieži vien, meklējot utis citos, tās patiešām piemetoties pašam, un tad visu laiku kasīšanās vien sanākot, bet labuma nekāda.

Mērsradznieki paši saka, ka ciems aktīvās vasaras sezonas laikā ir ļoti dzīvīgs un pilns ar cilvēkiem, jo Mērsrags ir iecienīta nometņu un citu aktivitāšu vieta, kad veikalos ir rindas un liela rosība. Tauta tad ir lielā skaitā. Bet rudenī un citos gadalaikos ir mierīgi, un katrs dara to, kas jādara. Cilvēku ir samērā maz. Un patiešām — nevar nepamanīt Mērsraga klusumu rudenī.

Turpinot apjautāt vietējos iedzīvotājus par dzīvi Mērsragā,

no iedzīvotāju puses tiek minēts, ka šogad nav paaugstināta pakāpe par vienu klasi (desmito klasi) Mērsraga vidusskolā, ja runājam par brīvpusdienu nodrošināšanu līdz 12. klasei — pakāpeniski, ko Roberts Šiliņš vēlāk telefonsarunā komentē: «Novada budžets uz doto brīdi to neatļauj. Bija jāpaaugstina minimālā alga, un finansējums šai vajadzībai diemžēl nepietika.»

Mazliet vairāk aplūkojot jaunā sasaukuma padarītos darbus, Jānis Budreika zina teikt, ka Mērsragā lietas notiekot, ko 9. novembra sapulcē vietējiem iedzīvotājiem apliecinās Mērsraga novada domes deputāti, daloties ar informāciju par paveiktajiem darbiem pirmajā gadā, un atceroties arī to, ka trīs vēl ir priekšā.

Dažādi iedzīvotāju viedokļi skar Jēgerlejas jautājumu —

kāds saka, ka tur nevar piekļūt un nekas netiek darīts, bet pašvaldības vadītājs ar pilnu pārliecību iebilst, ka viss esot kārtībā. Estrāde esot jau atjaunota un lietas tiekot darītas. Viņš pats esot Mērsraga kultūras pasākumu apmeklētājs un dalībnieks, tāpēc iebildumi un izskanējušais viedoklis, ka novada deputāti nemaz pasākumus neapmeklējot, ir pārrunājams, bet tas pavisam noteikti atklāj vienu būtisku aspektu, ko der atcerēties,— pagasta iedzīvotāji vēro un ievēro, cits ar kritisku aci, lai meklētu taisnību un godprātīgu attieksmi, bet kādam tas ir svarīgi tīri cilvēciski, jo tas varbūt ir liels gods.

Tika sadzirdēts arī kluss pārmetums,

ka vairs nenotiekot regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, kā ticis solīts, bet kāds cits pauž viedokli, ka īsti jau nemaz bezjēdzīgi un formāli taisīt sapulces nevajag, bet tikai tad, kad ir kas svarīgs sakāms vai vairumam iedzīvotāju radušies jautājumi, tāpēc šī jaunā sasaukuma variants patīkot labāk. Esot lietas, kur galvenais nav kaut darīt pēc nolikuma, bet gan svarīga ir spēja būt pieejamam un ātri reaģēt uz kādu situāciju un darīt tā, lai sadarbība būtu auglīga. «Tūlīt, 9. novembrī, būs tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, un būs arī atskaite par padarītajiem darbiem gada laikā,» šo jautājumu komentē Roberts Šiliņš. «Mērsraga novada domes durvis iedzīvotājiem ir atvērtas, tāpat ir iespēja sazvanīties, un iedzīvotāji nav palikuši bez kontaktiem ar pagasta vadību, tikai sapulces nav rīkotas tā, kā ierasts iepriekš. Nekad neviens nav solījis rīkot konkrēta skaita tikšanos. Tas viss ir pēc vajadzības.» Šiliņa kungs min, ka cilvēki zvana, nāk uzdot interesējošos jautājumus klātienē — sadarbība patiešām notiekot. Mērsraga iedzīvotāji tiekot uzklausīti, un tiem nav jābaidās nākt ar saviem iebildumiem vai ieteikumiem.

Iepriekš sapulces ar iestāžu vadītājiem

tika rīkotas vismaz vienu reizi nedēļā, lai katra iestāde informētu par savām veiksmēm, padarītajiem darbiem un arī, protams, vajadzībām, lai visi kopā spētu meklēt risinājumus. Jaunajā sasaukumā sapulces esot ne biežāk kā reizi vienā vai divos mēnešos un pat trīs mēnešos — kā zina teikt kāds vērīgs mērsradznieks. Bet to pašvaldības vadītājs neuzskata par problēmu, jo kontakts ar iestāžu vadītājiem esot un sadarbība ritot veiksmīgi. Arī no iestāžu vadītāju puses netiekot celti iebildumi, viss esot kārtībā. Ja būtu kādi iebildumi, tos, protams, risinātu. Arī apjautātie ie­stāžu vadītāji apliecina, ka ir apmierināti ar jauno tikšanās kārtību.

Pagasta labiekārtošanas darbi norit —

tā apgalvo Šiliņa kungs. Un kādu pagasta iedzīvotāju viedoklis par to, ka neierasti nelāgi esot izdekorēts ciemats gan Jūras svētkos, gan novada svētkos augustā, jo no darba aizgājusi iepriekšējā ciema dekorētāja un tās vietā bija pieņemta meitene, kas slodzi neizturēja, parāda to, ka vienmēr pastāv iespēja kļūdīties dažādu negaidītu notikumu dēļ un no visa varam mācīties. Bet vai tas ir kaut kas ļoti traģisks? Tikpat spēcīgs ir citu iedzīvotāju pretējais viedoklis — pārspīlētā dekorēšanās ciematam agrāk likusi iemantot ironisku iesauku.

Tāpat kāds zina sacīt, ka apsolījums aicināt iedzīvotājus uz Latvijas simtgadi atbalstīt Draudzīgā aicinājuma kustību, ko 1935. gadā iesāka Kārlis Ulmanis, nemaz nav noticis, kaut nu tikai nepilns mēnesis palicis līdz Latvijas svētkiem, uz ko Roberts Šiliņš bilst, ka diemžēl šis jautājums palicis otrajā plānā un svarīgāks šķiet, piemēram, Mērsraga Oskara rokas jautājums.

Aplūkojot situāciju Mērsragā,

kopumā radies labs iespaids. Iedzīvotāji ir manīgi, tie vēro un pamana pat sīkumos dažādas nianses. Katram ir savs viedoklis, ko pagasta vadība ir gatava uzklausīt, arī klātienē 9. novembra sapulcē. Tāpat sazinoties gan ar Robertu Šiliņu, gan Jāni Budreiku, iespaids radies visnotaļ cerīgs un pozitīvs, jo viņi kā deputāti bija pieejami, atsaucīgi un atklāti, un ne brīdi nebija manāms formāls lietišķums, izlocīšanās no neērtiem jautājumiem vai nekompetence. Bet, dodoties uz sapulci 9. novembrī, aina noteikti iezīmēsies skaidrāka, jo būs iespējas klātienē redzēt un uzklausīt gan padarīto darbu atskaiti, gan abu pušu komunikāciju, par ko noteikti uzrakstīšu.

Gribas novēlēt Oskaram tikt pie jaunās rokas,

kā arī iedzīvotājiem savus iebildumus izteikt novada domes deputātiem, jo veidu un variantu, kā to izdarīt, ir daudz. Arī Mērsraga domes mājaslapā ir jautājumu un atbilžu sadaļa, kura netiek īsti aktīvi lietota no pašu iedzīvotāju puses, kā atzīst pašvaldības vadītājs, kas parāda, ka jautājumu laikam nav un sadaļas aktualizācijas vai uzlabošanas darbi nemaz nav nepieciešami. Esot bijis laiks, kad nav bijušas atbildes, bet tagad ir otrādi — nav jautājumu.

