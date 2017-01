Pilskalns austās segās — tiem, kas virsotnē un pakājē 23.01.2017

19. janvārīAudēju kopas vadītāja Mudīte Siliņa atgādināja, ka austajos darbos un dzejā jau izstaigāts Baznīckalns, Sauleskalns un Tiguļkalns, un allaž šīs izstādes ir savijušās ar konkrētiem notikumiem. Pilskalnam veltītā izstāde labi piederas pilsētas vārda dienas tuvumam un tautas nama 105. gadadienai. «Tā kā pilsētas sākums ir pilskalns, kurā bija pils, mēs visi varam aizvērt acis un tos tālos gadu simteņus iztēloties — kā viss bija, kā notika un kā laika ritumā šis kalns joprojām stāv, bet mēs, cilvēki, kā putni — atlidojam, aizlidojam, bet arī aužam, rakstām dzeju, mīlam cits citu, ķildojamies,» aizdomājās M. Siliņa.

Izstādē skatāmie darbi tapuši šajā sezonā — pēdējais, pavisam karsts, no stellēm noņemts vien iepriekšējā vakarā un pārējiem līdzās izlikts mirkli pirms atklāšanas! Darbi ir ļoti dažādi un atspoguļo pilskalnu un tā apkārtni visos gadalaikos. Kā atklāja pašas audējas, segās redzamas teikās aprakstītas kaislības un pat nogrimšana ezera dzelmē, ir izausts pilskalna arheoloģiskais šķērsgriezums ar daudziem kultūrslāņiem, ir pilskalns pirms Jāņiem, kad tas vēl nav nopļauts, tāpēc klāts neskaitāmām zālītēm un ziediņiem, ir daudzveidīgās noskaņas ap pilskalnu ar saulrietiem, zvaigznēm, svētku salūtu. Ir arī apsalis ezers pilskalna pakājē, kāda apbrūnējusi niedre, baltas sniegpārslu zvaigznes, kas apsedz kalnu, kad snieg, melnbalta pretmetu cīņa ar baltu zvaigžņu gaismu un melniem ezera viļņiem, arī migla pār ezeru. Kā tas izskatās krāsās un rakstos, var mēģināt iztēloties, bet vislabāk — aiziet un savām acīm novērtēt. Pilskalnu mājās aiznest nevar (un ne prātā nav arī nācis), bet šīs austās segas gan greznotu katru mājokli.

«Man ir prieks, ka ir iespēja atkal vienā kalnā pakāpties un redzēt mazliet tālāk! To, ka segas ir dažādu autoru darbi, to mēs redzam, jo tikpat atšķirīgas, cik jūs bijāt savos izteikumos, tikpat liela dažādība ir redzama šajos deķos,» secināja Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča. Viņa līdzi bija atnesusi Pateicības rakstu audēju kopai «Talse» no Nacionālā kultūras centra par dalību tautas lietišķās mākslas izstādē «Latvijas novadu segas».

No «Talsu priekšpilsētas Pastendes» sumināt kolēģes bija ieradušās pārstāves no tautas lietišķās mākslas kolektīva «Kurši». Tā vadītāja Biruta Austrupa neskopojās ar labiem vārdiem, atzīstot, ka, uz «Talses» dalībnieču austajām segām lūkojoties, šķiet, ka viņas jau ir ģimnāzistes, kamēr pašas pagaidām — ābečnieces, kurām vēl daudz jāmācās, zinot arī, kur padomu rast. Talsu tautas nama Radošajā sētā tika atklāta audēju kopas «Talse» izstāde «Ierakstīt zvaigznes ezera elpā». Tā ir veltīta Talsu pilskalnam un tapusi ciklā «Talsu deviņi pakalni», ko audējas īsteno sadarbībā ar dzejnieci Maiju Laukmani.

«Tas ir neapšaubāmi, ka tu ieaudies tajā kā segas rakstā ar savu likteni vietā, kurā dzīvo. Talsu pilskalns ir mūsu, šeit dzīvojošo, liktens daļa. Tur ir gan klusums, gan iespēja paredzēt tālumus. Talsu vārda dienā atvēra jauno žurnālu «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei». Ina Strazdiņa ļoti labi par to runāja — mums ir skaista iespēja pakāpties kalnā un redzēt tālāk par acu augstumu. Šo iespēju mums dod arī Talsu pilskalns,» vērtēja M. Laukmane. Viņa mazliet ieskatījās pilskalna kā Talsiem nozīmīgas vietas vēsturē un pārcilāja arī teikas.

