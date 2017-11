Piešķir stipendijas topošajiem speciālistiem 15.11.2017

Piektdien, 10. novembrī, Talsu novada pašvaldībā tika parakstīti līgumi ar trīs topošajiem speciālistiem par stipendijas saņemšanu. Šis ir otrais gads, kad pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu, un šogad novads var lepoties ar diviem topošajiem darbiniekiem medicīnā un vienu — pedagoģijā.

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir piesaistīt kvalificētus speciālistus, kuru novadā trūkst. Ārstniecības stipendija (380 eiro) piešķirta Rūtai Meierei, kura apgūst kardiologa specialitāti, un Ilzei Jansonei, kura apgūst neatliekamās medicīnas ārsta arodu. Izglītības stipendija (190 eiro) piešķirta Litai Ivančikovai, kura apgūst krievu filoloģiju. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis izteica gandarījumu par iespēju atbalstīt jauniešus. «Domāju, ka tas ir labs ieguldījums un sniegs jums stimulu gan mācīties, gan nākotnē atgriezties dzimtajā pusē,» pauda E. Zelderis.

«Patiesi liels prieks, jo, kā visi zinām, medicīnā netrūkst tik daudz finansiālo resursu cik kadru. Šogad SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» jo īpaši pievērsusies šī jautājuma risināšanai. Jāizteic liela pateicība Talsu novada domei par atbalstu, cenšoties piesaistīt jaunos speciālistus. Talsos ir liela problēma ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, tāpēc šī ir nenovērtējama artava talsenieku veselības aprūpē. Ceru, ka šādā veidā tikai kuplināsim mediķu saimi,» teica SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» galvenā ārste Linda Mičule.

Topošā krievu valodas skolotāja, stipendijas ieguvēja talseniece L. Ivančikova pašlaik studē Latvijas Universitātē pirmajā kursā. Viņa krievu filoloģiju izvēlējusies, jo patīkot valoda, tās skanējums. «Vidusskolas gados mīlestību pret to man iesēja Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Kornēlija Leimane. Nolēmu pieteikties stipendijai, jo uzskatu, ka šī ir laba iespēja, kā iegūt atbalstu un pēc tam atgriezties dzimtajā pusē, lai nodotu zināšanas skolēniem. Vēlos palikt Talsos,» ir pārliecināta L. Ivančikova. Viņa atzīst, ka finansiālā palīdzība ir nozīmīga. «Tas liek sajust, ka no Talsiem ir atbalsts un kāds vēlas, lai studenti atgrieztos un veidotu karjeru šeit,» uzskata talseniece.

R. Meiere no Lapmežciema ir topošā kardioloģe, pašlaik — otrā gada rezidente. Sešu gadu studiju laikā viņa strādājusi par sanitāri, pēdējo aptuveni pusotru gadu — Talsos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, tagad arī par dežūrārstu Talsu slimnīcā un Latvijas Kardioloģijas centrā. «Stipendijas dēļ tagad varēšu vairāk laika veltīt citām lietām, nevis būt nemitīgā skrējienā,» sacīja R. Meiere.

I. Jansone no Rojas novada ir rezidente neatliekamajā medicīnā. «Vides maiņa ir veselīga, un domāju, ka būs diezgan liels izaicinājums strādāt Talsu slimnīcā. Pēc pirmajām dežūrām esmu sapratusi, ka zināšanas, kas nepieciešamas, ir ļoti plašas. Ja, piemēram, P. Stradiņa slimnīcā ir dažādi speciālisti, katrs savā jomā, tad šeit slimnīcā esi viens. Tas ir sava veida adrenalīns un izaicinājums. Esmu ļoti priecīga, ka man bijusi trīs gadu pieredze neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, kur strādāju par brigādes vadītāju. Tur pieradu pieņemt patstāvīgus lēmumus. Stipendija ir liels atspaids, jo zinām, kāds ir atalgojums medicīnas nozarē, jo sevišķi jaunajiem rezidentiem. Pieci gadi jāstrādā teju par minimālo algu, tāpēc vairums rezidentu strādā vairākos darbos. Stipendija nozīmē, ka man būs vismaz trīs, četras gulētas diennaktis mēnesī. Medicīna ir mana sirdslieta. Jābūt lielai vēlmei palīdzēt cilvēkiem, tā ir sava veida uzupurēšanās,» uzskata topošā speciāliste I. Jansone.

