Piešķir līdzekļus vasarā notikušā ugunsgrēka radīto izdevumu segšanai 16.10.2018

9. oktobrī Ministru kabinets (MK) piešķīra 359 794 eiro valsts iestādēm, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar šovasar notikušajiem plašajiem meža un purva ugunsgrēkiem Talsu novada Valdgales pagastā un Mazsalacas novada Ramatas pagastā.

Valdgales ugunsgrēks ir plašākais purva/meža ugunsgrēks (1353,1 ha) pēdējos gados, kas prasīja lielāku resursu piesaisti no operatīvajiem dienestiem, tai skaitā arī starptautiskās palīdzības lūgumu, lai apturētu uguns izplatību ar helikopteriem. Ņemot vērā spēcīgo sadūmojumu ne tikai ugunsgrēka vietā, bet arī ievērojami plašākā teritorijā, nācās evakuēt Stiklu ciema iedzīvotājus. Valdgales ugunsgrēku dzēsa 22 dienas un tajā piedalījās 2045 cilvēki. Lielu atbalstu notikuma seku likvidācijā sniedza privātpersonas ar savu tehniku, aprīkojumu un intelektuālo resursu.

Vakar MK piešķīra līdzekļus 359 794 eiro apmērā no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» ugunsgrēku likvidēšanas darbos iesaistītajām institūcijām: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, Valsts vides dienestam, Valsts meža dienestam (VMD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) un Valsts robežsardzei.

«Lielākie izdevumi šovasar, dzēšot plaša mēroga ugunsgrēkus, bija radušies VUGD, kam piešķirti 148 386 eiro un VMD, kam piešķirti 126 180 eiro. Jāatgādina, ka šī gada jūnijs, jūlijs un augusts bija vieni no siltākajiem mēnešiem meteoroloģisko novērojumu vēsturē, kā arī tie bija vieni no sausākajiem pēdējos gados. Lielā mērā sausuma ietekmē šovasar lielā platībā dega vairāki lieli meža un kūdras ugunsgrēki,» pauž Iekšlietu ministrijas komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Skrebele.

