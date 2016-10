Piešķir finansējumu «Papardītei», lai novērstu krīzes situāciju 06.10.2016

Ceturtdien, 29. septembrī, Talsu novada dome nolēma piešķirt finansējumu 7343,27 eiro apmērā Laidzes pagastā esošajai pirmsskolas izglītības iestādei (PII) «Papardīte» remontdarbu veikšanai.

Kā norādīts Talsu novada domes lēmumā, PII lūgusi piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem grupas «Taurenītis» remontdarbiem, lai novērstu krīzes situācijas rašanos. Iesniegumam pievienots Veselības inspekcijas kontroles akts, kurā konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (datēts šī gada 11. februārī). Pievienots arī Talsu novada pašvaldības darba aizsardzības speciālista Ginta Grīnberga iesniegums par to, ka darba aizsardzības speciālists šī gada aprīlī veicis grupiņas «Taurenītis» apsekošanu un konstatējis, ka ir nolupis sienu un griestu krāsojums, kā arī nolietojies grīdas segums (linolejs). Minētie faktori darbiniekiem un audzēkņiem rada diskomfortu un risku paklupt. G. Grīnbergs iesaka rast iespēju veikt telpu kosmētisko remontu un grīdas seguma nomaiņu.

Talsu novada domes finanšu komitejas sēdē 22. septembrī no PII «Papardīte» vadītājas Solveigas Dāvidsones izskanēja informācija par gadījumu, kad četrus gadus vecs audzēknis bojātās grīdas dēļ kritis. «Paldies Dievam, māmiņa bija saprotoša par notikušo, un iebildumi netika celti. Zinot to, ka bērni ir kustīgi, problēma pastāv. Pašlaik visvairāk bojāto vietu esam pieseguši ar paklāju kā pagaidu variantu, bet telpa tiešām nav droša,» sacīja S. Dāvidsone. Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt PII lūgumu. Finansējums paredzēts no pašvaldības budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem».

