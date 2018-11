Pieprasījums lielāks nekā piedāvājums 08.11.2018

Kopš aizvadītās nedēļas labi zināmais skaidu granulu ražošanas uzņēmums Talsu novada Laucienes pagastā SIA «SBE Latvia» nomainījis nosaukumu uz Zviedrijas mātes uzņēmuma «Scandbio» nosaukumu. Kompānija nodrošina darbu 24 cilvēkiem un teic, ka pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, bet paplašināties nevar izejmateriālu trūkuma dēļ.

Uzņēmums sevi pozicionē šādi: «Mūsu pamatvērtības, strādājot pie granulu ražošanas un komunikācijā ar klientiem, ir uzticamība, precizitāte un tiekšanās pēc kvalitātes. Neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir darbs pie mūsu vīzijas — kļūt par 100% ilgtspējīgu un videi draudzīgu uzņēmumu.» Ne velti kompānija Talsu pusē strādā jau 21 gadu, būtisks rādītājs — ļoti minimāla darbinieku rotācija.

SIA «Scandbio Latvia» kokskaidu granulas

ir biokurināmais, kas izgatavots no dabas — 100% tīras koksnes bez jebkādām piedevām vai sasaistes vielām. Tiek ražotas divu veidu granulas: augstākās un industriālās kvalitātes, kurām ir dažāds tilpumsvars, pelnu saturs un siltumspēja. Izejmateriāls lielākoties tiek iegūts no turpat netālu esošā SIA «Vika Wood», kā arī citiem. Galvenokārt tiek iepirkta miza, skaida un šķelda. Lai saražotu vienu tonnu granulu, nepieciešami apmēram seši kubikmetri skaidu. «Mūsu uzņēmumā cilvēka resurss ir neatņemama sastāvdaļa, bet galveno ražošanu nodrošina iekārtas. Piemēram, pagājušajā mēnesī saražojām 7500 tonnas granulu, kas ir ļoti labs rādītājs,» teic uzņēmuma ražošanas vadītājs Modris Jirgensons. Viņš atklāj, ka šobrīd visā Eiropā un Skandināvijas valstīs ir deficīts pēc koksnes izejmateriāliem. Tas galvenokārt saistīts ar pagājušā un šī gada laikapstākļiem. Lielākā daļa produkcijas tiek eksportēta, ļoti iekustējies Latvijas tirgus. «Izejmateriāla deficīts liek būtiski pārdomāt uzņēmuma darbības stratēģiju. Mēs (un domāju, ka arī citi) nespējam Latvijā šobrīd nodrošināt pieprasījumu pēc granulām. Ļoti daudzi pārgājuši uz granulu apkures katliem, pieprasījums pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis. Ja agrāk granulām bija izteikta sezonalitāte (vairāk iegādājās aukstajos gada mēnešos), tendence mainās,» stāsta M. Jirgensons.

Meklējot uzņēmumam darbinieku,

bijis pārsteigums, ka nav saņemti ārkārtīgi daudz piedāvājumu. «Protams, bija speciālisti ar attiecīgu izglītību un pieredzi, bet saņēmām arī CV, kurā uzrakstīti burtiski daži teikumi, un viss. Pirms konkursa izsludināšanas domājām, ka nevarēsim atkauties no strādāt gribētājiem, bet tā nenotika. Latvijā trūkst cilvēku, jo sevišķi jomas speciālistu,» secinājis ražošanas vadītājs.

Spriežot par to, kas nepieciešams, lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs, speciālists domā, ka ir trīs būtiskas komponentes: laba vadība; spēja motivēt darbiniekus; darbaspēka efektivitātes celšana, sekojot līdzi un analizējot darba procesu. «Ja ikdienā darba process norit pašplūsmā, nedēļas, mēneša un gada beigās tas iespaidīgi summējas, radot zaudējumus,» vērtē M. Jirgensons.

Kā uzņēmumam var palīdzēt valsts un pašvaldība?

Kā galvenais tiek minēts apkārtējās infrastruktūras sakārtošana. SIA «Scandbio Latvia» darbinieki pauž — tā kā ir liels un stabils uzņēmums, īpaša palīdzība no pašvaldības puses nav nepieciešama. Tas, kā kompānijai varētu palīdzēt valsts, ir grants ceļa, kas caur Ķūļciemu ved uz Mērsraga ostu, pārbūve. Lai arī valdībai attiecīgā problēma ir zināma, tā jau gadiem netiek risināta. Nesakārtotais ceļa posms rada galvassāpes arī citiem novada uzņēmumiem, kuriem regulāri nākas doties uz ostu. «Šī iemesla dēļ nākas braukt ar līkumu, pa asfaltu, kas mums rada papildu izmaksas, jo, loģiski, neviens nevēlas bojāt savu transportu,» pauž uzņēmuma pārstāvis.

Kā novadam piesaistīt jaunus iedzīvotājus un uzņēmējus? «Ģeogrāfiski atrodamies izdevīgā vietā, jo netālu ir osta. Ja skatāmies pašvaldības virzienā, viņi, protams, nevar izveidot uzņēmumus un radīt darba vietas. Bet tas, ko viņi var, ir noturēt cilvēkus vai piesaistīt jaunus iedzīvotājus, sakārtojot infrastruktūru, apkārtējo vidi. Cilvēks vispirms domā par savas attīstības un ģimenes iespējām attiecīgajā dzīvesvietā. Ja ir cilvēks, arī ekonomika plaukst. Piemēram, ļoti ceru, ka Talsu novadā būs sporta komplekss, kas būtu viens no veidiem, kā noturēt šeit dzīvojošos vai piesaistīt viesus no citiem novadiem. Ir jāsāk ar Talsu pilsētas tēla sakārtošanu. Kādi pilsētā ir maģistrālie ceļi un posms gar Talsu ezeru, Koklētāju? Ja nebūs cilvēku, mēs varam šeit izvietot neiedomājamas kosmosa tehnoloģijas, bet nebūs, kas tās izmanto,» domā M. Jirgensons.

