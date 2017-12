Piepilda sapni par savu veterināro privātpraksi 20.12.2017

Paula Kārkluvalka

Veterinārārste Silva Grīn­blate kopš agras bērnības zinājusi, ka viņas dzīve būs saistīta ar palīdzības sniegšanu dzīvniekiem. Soli pa solim sapnis īstenots. Pēc vidusskolas pabeigšanas viņa studējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, lai apgūtu veterinārārsta profesiju, vēlāk strādājusi veterinārajās klīnikās, bet kopš septembra klientus pieņem pati savā veterinārajā privātpraksē Talsos, paralēli turpinot studijas doktorantūrā.

No aptuveni 11 gadu vecuma kopā ar draudzeni Silva regulāri apmeklējusi dzīvnieku patversmi «Ausma». Jau tobrīd ļoti saistījis veterinārārsta darbs, un meitenei atsevišķās manipulācijās atļauts piedalīties. Pēc devītās klases pabeigšanas viņa vēlējusies mācīties par veterinārārsta asistentu, tomēr profesiju apgūt bijis iespējams tikai Smiltenē, tālu prom no mājām, un iecere nav īstenota. Pēc vidusskolas absolvēšanas Silva nav šaubījusies un dokumentus iesniegusi, lai studētu veterinārmedicīnu. Pēc sešu gadu ilgajām studijām viņa iestājusies doktorantūrā. Visi obligātie priekšmeti ir nokārtoti, un atlikusi noslēguma darba izstrāde, kas veltīta izplatītai mājas sesku slimības izpētei un ārstēšanai.

Veterinārārste skaidro darba specifisku: «Veterinārmedicīnā pacients neprot pateikt, kas tam sāp, turklāt jāpārzina dzīvnieki, sākot ar kāmīti, kanārijputniņu, beidzot ar zirgu.» Arī šķirņu īpatnības ikdienas darbā jāņem vērā — kādam izteikta kaite ir sirdsslimības, citam ādas, acu saslimšanas. Ir medikamenti, ko vienas šķirnes suņi drīkst saņemt, bet citi — nedrīkst.

Silva pastāsta, ka pašu ģimenē ir trīs mīluļi — divas kaķenes un Bavārijas asinspēdu dzinējsuns, kurš ir vīra sabiedrotais medībās. Vienu no kaķenēm Silva dēvē par koju kaķi, jo tā studiju laikā dzīvojusi viņas kopmītņu istabiņā. Tobrīd veterinārmedicīnas studentu kopmītnēs teju katrā istabiņā bijis kāds dzīvnieciņš. Noteikumi paredzēja, ka kopmītnēs drīkst atrasties dzīvnieki, kuriem veterinārārsts noteicis speciālu barošanu vai, piemēram, medikamentu kursu. Studenti bija iemanījušies saviem mīluļiem sagādāt nepieciešamo atļauju. Patlaban gan noteikumi esot kļuvuši daudz stingrāki.

Otrs ģimenes mīlulis ir kaķene no patversmes. Savukārt suns izvēlēts medībām piemērots. Silva neslēpj, ka, ieraugot kucēnus, noskatījusi mīļāko, draudzīgāko, bet nomierinoties ar savām mediķes zināšanām izvērtējusi kucēnus — ķepu lielumu, zobu stāvokli, stāju. Cilvēki bieži veterinārārstei jautā, kādus dzīvniekus izvēlēties bērniem. Viņa kāmīšu un pelīšu vietā, kuri dzīvo aptuveni gadu, pusotru, iesaka izvēlēties kādu ilgāk dzīvojošu mīluli, piemēram, jūrascūciņu vai trusīti.

Visbiežākie veterinārārstes klienti ir suņi, kaķi, truši un jūrascūciņas. Rīgā un Jelgavā popularitāti ieguvuši arī tādi dzīvnieki kā pundurcūciņas. «Visizplatītākās sūdzības — gremošanas trakta traucējumi, kad suns kaut ko ārā atradis un apēdis vai saimnieks iedevis pagaršot ko tādu, ko suņa vai kaķa organisms nespēj panest. Biežas ir ādas problēmas — dažādas alerģijas no insektiem, barības. Daudzi dzīvniekus ved uz ikdienas manipulācijām, piemēram, reizi mēnesī apgriezt nagus, iztīrīt ausis, arī vakcinēt, čipot,» pastāsta veterinārārste.

Vadīt privātpraksi palīdz iepriekšēja pieredze

Speciāliste divus gadus strādājusi Rīgā, diennakts veterinārajā klīnikā, kuru diennaktī vidēji apmeklēja no 50 līdz 80 pacientu. Pieredze uzkrāta, strādājot ar dažādiem dzīvniekiem, un arī izprasta klīnikas darba organizēšanas kārtība. Vēlāk divus gadus viņa strādājusi veterinārijā tepat Talsos, iepazinusi vietējos klientus.

Silvas vīrs zinājis, ka viņas sapnis ir atvērt pašai savu veterināro privātpraksi, tādēļ bērna kopšanas atvaļinājuma laikā mudinājis šo ieceri īstenot. Staigājot ar bērnu ratiņiem pa Talsiem, no skatlogos ievietotajiem sludinājumiem par telpu īri norakstīti telefonu numuri un meklētas piemērotas telpas. Uzdevums nav bijis viegls, jo veterinārās klīnikas izveidei, lai tās atbilstu prasībām, nepieciešamas specifiskas telpas. Piemērotas telpas atrastas Brīvības ielā 4. Bijis plānots, ka darbu privātpraksē varēs sākt jau martā vai aprīlī, tomēr prasību izpilde un nepieciešamo dokumentu noformēšana aizņēmusi pusgadu.

Veterinārārstam jābūt arī uzņēmējam. Silva pastāsta, ka augstskolā pirmajā kursā apgūti ekonomikas pamati, tomēr uzņēmējdarbības uzsākšanai ar zināšanām nav pieticis. Liels atbalsts ir vīrs, kurš ir uzņēmējdarbības speciālists, un Talsu biznesa inkubators, kurā Silvas individuālais komersants «Vita Comite» ir inkubācijā. «Biznesa inkubatorā viesojas zinoši lektori, kuri pasniedz nodarbības. Piemēram, esam vairākas dienas pēc kārtas padziļināti mācījušies uzņēmējdarbības pamatus. Regulāri izmantojam inkubatora sniegtās iespējas,» pastāsta jaunā uzņēmēja.

Pirms privātprakses atvēršanas bijis uztraukums, vai to apmeklēs. Apkārtējie mierinājuši, ka cilvēki viņu iepazinuši, un to apliecinājuši arī klientu zvani un jautājumi, kad viņa atgriezīsies no bērna kopšanas atvaļinājuma.

Prakse atvērta, tomēr nepieciešami līdzekļi, lai uzlabotu piedāvājumu. Pašlaik «Leader» projektu konkursā iesniegts pieteikums vairāku aparātu iegādei, un janvārī vajadzētu būt zināmiem konkursa rezultātiem. «Ļoti ceram, ka projektu apstiprinās. Varēsim iegādāties aparātu mutes dobuma higiēnas veikšanai — suņiem un kaķiem bieži sastopamas mutes dobuma problēmas, vitālo monitoru — kurā operāciju laikā redzēt dzīvnieka ķermeņa temperatūru, sirdsdarbību, izelpojamā un ieelpojamā gaisa piesātinājumu ar skābekli. Vitālo monitoru var izmantot, lai dzīvniekam, arī esot pie samaņas, noteiktu, vai nav problēmu ar sirdsdarbību. Paredzēts iegādāties aprīkojumu, kas ļautu veikt pilnvērtīgas urīna analīzes, labāku mikroskopu un ķirurģisko lampu,» uzskaita veterinārārste.

Tāpat kā visiem medicīnas nozarē strādājošajiem, veterinārārstiem izglītošanās process ir obligāts. Licences derīgums ir piecus gadus, un to laikā jāapmeklē apmācības, semināri un jāizpilda virkne nosacījumu. Silva atklāj, ka pēc darba laika beigām bieži līdz vēlai naktij pārlasa mācību grāmatas, salīdzina dažādus piemērus. Visu paturēt prātā nav iespējams, tādēļ izaicinājums ir eksotiskāku dzīvnieku ārstēšana, ar kuriem ikdienā nenākas saskarties. Piemēram, nesen Dundagā bijis jāaprūpē kamielēns; tas paveikts kopā ar vēl vienu veterinārārsti. «Mēs, jaunie veterinārārsti, savstarpēji cits citu ļoti atbalstām. Nekaunos piezvanīt kādam kolēģim un pakonsultēties. Ja izmeklējot redzu, ka man trūkst vajadzīgā aprīkojuma vai zināšanu, man nesagādā problēmas dzīvnieku nosūtīt uz pārbaudēm pie acu ārsta, kardiologa vai kāda cita speciālista. Diagnozes precizēšana ir svarīga. Mums Jelgavā ir ļoti laba veterinārā klīnika, modernākā Baltijas valstīs,» pastāsta Silva.

Individuālā komersanta nosaukums «Vita Comite» latīņu valodā nozīmē «dzīves sabiedrotais». Tas ir ģimenes uzņēmums, un visus ar privātpraksi saistītos lēmumus Silva pieņem kopā ar vīru Mārtiņu. Nosaukums «Vita Comite» izvēlēts, jo tas atbilst abu pārliecībai — par citu dzīvniekiem rūpēties tāpat kā par saviem dzīves sabiedrotajiem.

Rūpējas par saviem mīluļiem

Talseniekus var uzslavēt par rūpīgu dzīvnieku uzmanīšanu — kaites netiek ielaistas, un dzīvnieki savlaicīgi tiek atrādīti speciālistiem. Cilvēki ir saprotoši, pretimnākoši. Veterinārārste saka: «Veiksmīgā dzīvnieka atveseļošanās procesā veterinārārsta artava ir aptuveni 20 procenti, atlikušie 80 procenti ir uz saimnieka pleciem, kurš ikdienā dzīvnieku aprūpē mājās!»

