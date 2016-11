Pieņemts 2017. gada valsts budžets 26.11.2016

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Saeima 23. un 24. novembra ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņēma nākamā gada valsts budžetu, vidēja termiņa budžeta ietvara likumu 2017., 2018. un 2019. gadam, trīs jaunus likumus, kā arī grozījumus 54 likumos. Par nākamā gada valsts budžetu balsoja 59 deputāti, pret — 36 deputāti.

Pēc Saeimas sniegtās informācijas, valsts budžeta 2017. gadam ieņēmumi plānoti 8 065 928 117 eiro apmērā, bet izdevumi 8 367 444 841 eiro apmērā. Vērtējot budžeta likumu, Saeimas deputāti tā sauktajās kvotās izdalīja vairāk nekā 20 miljonus eiro. No šīs naudas finansējums atvēlēts dažādiem sporta infrastruktūras objektiem, reliģiskām organizācijām un pašvaldības projektiem. Zināms, ka līdz ar jauno budžeta pieņemšanu, nākamgad par 98 miljoniem palielināsies valsts aizsardzības budžets, sasniedzot 1,7 procentus no iekšzemes kopprodukta (Latvijas kā NATO dalībvalsts uzņemtās saistības paredz, ka valsts aizsardzības budžetam ir jābūt divu procentu apmērā no iekšzemes kopprodukta — A. N.). Ģimenes pabalsts par ceturto un katru nākamo bērnu nākamgad būs 50,07 eiro līdzšinējo 34,14 eiro vietā. Lielāku atbalstu sniegs arī bez vecākiem palikušajiem bērniem, pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā tuvinot minimālo uzturlīdzekļu apmēram, un apgādnieka zaudējuma pensiju piešķirs katram bērnam par katru no mirušajiem vecākiem, informē Saeima. No nākamā gada ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks stipendijas līdz 280 eiro mēnesī, ko izglītojamajam maksā uzņēmējs vai nevalstiskā organizācija. Tāpat nodokli nepiemēros stipendijām, ko par medicīniskās izglītības programmas apguvi maksā ārstniecības iestāde. No nākamā gada paredzēts palielināt arī minimālo algu līdz 380 eiro pašreizējo 370 eiro vietā.

Izmaiņas skars mazo biznesu. Līdzšinējais mikrouzņēmumu nodokļa režīms būs spēkā vēl divus gadus, un uzņēmumiem ar nelielu ikgadēju apgrozījumu plānots izstrādāt jaunu nodokļu režīmu. Pieņemtie grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz, ka uzņēmējdarbības uzsācēji mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmam varēs pieteikties līdz 2017. gada 30. jūnijam. Likums grozīts, ņemot vērā, ka patlaban Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju un uzņēmējus pārstāvošām organizācijām izstrādā jaunu nodokļu režīmu uzņēmējdarbības uzsācējiem ar mazu ikgadēju apgrozījumu, lai paredzētu vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti, deklarācijas iesniegšanu un nodokļu nomaksu, teikts likumprojekta anotācijā. Plānots, ka jaunais nodokļu maksāšanas režīms stāsies spēkā 2018. gadā. Saskaņā ar grozījumiem esošajiem mikrouzņēmumiem, ja tie savu saimniecisko darbību vēlēsies turpināt, līdz 2018. gada 15. decembrim būs jāpārreģistrējas kādā no citiem pastāvošajiem nodokļu maksāšanas režīmiem.

Komentāri