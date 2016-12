Piena ražotāji un graudaudzētāji saņem atbalstu 03.12.2016

Lauku atbalsta dienests informē, ka piena ražotājiem un graudu audzētājiem sāk izmaksāt papildus piešķirto pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu platībām (sešu miljonu eiro apmērā) un Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem (9,7 miljonu eiro apmērā).

Piena ražotājiem, kas ir atzīto kooperatīvu biedri, likme ir 24,73 eiro par nodoto tonnu piena, pārējiem — 22,49 eiro par tonnu. Par laukaugiem maksājums ir 6,91 eiro par hektāru. Rakstījām, ka Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalstu piešķir piena ražotājam, kuram uz 2016. gada 1. septembri ganāmpulkā bija reģistrētas slaucamas govis un kurš laikā no 2016. gada marta līdz augustam pirmajam pircējam piegādāja pienu.

Atbalstu graudkopjiem izmaksā, jo šogad graudaugu sektors Latvijā saskārās ar finanšu grūtībām, ko izraisīja nelabvēlīgi labības audzēšanas apstākļi, graudu kvalitātes un iepirkuma cenas kritums un graudu ražošanas un pirmapstrādes izmaksu palielinājums. Lai palīdzētu graudkopjiem, Zemkopības ministrija nolēma pārnest pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu platībām finansējumu no 2017. gada uz 2016. gadu sešu miljonu eiro apmērā. To saņems visi graudaudzētāji, balstoties uz šogad maijā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem par deklarētajām un apstiprinātajām laukaugu platībām.

