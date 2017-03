Piemin komunistiskā genocīda upurus 25.03.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Sestdien, 25. martā, ļaudis Talsos pulcējās pie pieminekļa «Koklētājs», lai pieminētu komunistiskā genocīda upurus. Sarīkojums sākās, visiem vienojoties Latvijas valsts himnā «Dievs, svētī Latviju!», un noslēdzās ar ziedu novietošanu pie pieminekļa.

Klātesošos uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Viņš vērsa uzmanību uz to, ka mūsu tauta nedrīkst aizmirst notikušo. «Bieži tiek runāts, ka mūsu valstī klājas grūti, ekonomiskā situācija nav pārāk laba. Teikšu godīgi — visvairāk man sāp tie teksti, kas tiek pārpublicēti, un tajos teikts, ka Latvijas valsts nav izdevusies. Šeit stāvot un atceroties nodarīto, nevarēsim to nedz aizmirst, nedz piedot. Tās ir pilnīgas blēņas un muļķības par mūsu valsts apmelojumiem, jo mūsu valsts ir stipra un izdevusies. To pierāda daudzi ekonomiskie rādītāji un tas, ka esam iesaistījušies Eiropas Savienībā un NATO. To pierāda tas, ka mēs šeit vēl arvien esam,» sacīja A. Lācarus. Viņš arī norādīja, ka nepieciešams noņemt rozā brilles, domājot par Latvijas nākotni — svarīgi strādāt tieši valsts aizsardzības nodrošināšanā.

Draudzes «Kristīgā sadraudzība» mācītājs Ilmārs Ģērmanis dalījās ar Dieva vārdu. Arī viņš uzsvēra, cik būtiski neaizmirst to, kas noticis pagātnē, jo tādai tautai nav nākotnes. Ir jāmācās gan no savām kļūdām, gan veiksmes stāstiem. «Tajā brīdī, kad Jēzu Kristu sita krustā, viņš teica: «Tēvs, piedod tiem, jo viņi nezina, ko tie dara.» Rūgtums un nepiedošana par pagātni mums neļauj celt nākotni. Tas ir kā cietums, kurā paši sevi ieslēdzam un atslēgas paturam pie sevis. Mums ir jāmācās piedot un palaist pagātni, lai dzīvotu nākotnei.»

Talsu novada politiski represēto apvienības nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš pateicās klātesošajiem par ierašanos tik kuplā skaitā. «Šī ir sēru diena. Attiecīgā laika varas vīri izveda no Latvijas nepilnus 50 tūkstošus cilvēku, tajā skaitā mātes, kurām nācās dzemdēt vagonos, kā arī vecus cilvēkus. Notikumu un stāstu tālajā sasaluma Sibīrijā bija daudz… Jautājums ir šāds — vai mīlam Latviju tāpat, kā to darīja mūsu senči?

Varu teikt, ka jā, jo tam ir apliecinoši pierādījumi. Mūsu valsts nav teritoriāli liela, bet esam spēcīgi. Gandarījums, ka aiz mums ir paaudze, kas turpinās aizstāvēt Latviju. Vecā paaudze varam mierīgi dzīvot un esam pateicīgi, ka valdība mūs atceras un domā par miera perioda saglabāšanu valstī. Latvijā ierodas bruņotie spēki, lai nosargātu brīvību, kas ir mūsu lielākā vērtība. Zinām, ko tas nozīmē, ja tā tiek zaudēta,» sacīja V. Ieviņš.

Pievienotie attēli

Komentāri