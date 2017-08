Piecās dienās apkārt Latvijai 03.08.2017

Mēdz teikt, ka cilvēks sevi tā pa īstam iepazīst caur vietu, kurā dzīvo. Šajā gadījumā stāsts ir par četriem draugiem, kuri, apņēmušies izpildīt pilsoņa pienākumu, apceļoja Latvijas robežu. Piedzīvoti dažādi šķēršļi, gūti jauni iespaidi un izdarīti secinājumi, taču pats galvenais — aptverta un atmiņā saglabāta daļa dzimtenes.

Stāsta galvenie varoņi — Jānis Dumbrājs, Kaspars Lubiņš, Pauls Jansons un Reinis Bikše — ceļā devās 3. jūlija rītā uzreiz pēc Talsu pilsētas svētkiem. Galvenais mērķis bija izpildīt pilsoņa pienākumu — apceļot Latviju un saprast, kāda ir dzīve citviet. Par draugiem puiši sevi sauc jau no skolas laikiem. Kopš tā brīža kontakts nav zudis ne uz mirkli. Pēdējā laikā viņus periodiski pārņēmusi vēlme ļauties piedzīvojumiem — pirms diviem gadiem to remdēja brauciens uz Gruziju, taču šogad interese par dzimteni izrādījās spēcīgāka.

Sākotnēji puiši brauca maksimāli tuvu robežai. «Mums bija apvidus mašīna, skatījāmies kartē, mēģinājām braukt pa dažādiem ceļiem un neceļiem, bet nereti saskārāmies ar uzrakstiem, ko iesaucām par miljonāru zīmēm, — «Braukt aizliegts». Līdz ar to bieži nonācām uz ceļa, kurš kartē veda gar krastu, taču zīmju dēļ nācās griezties atpakaļ,» stāsta K. Lubiņš. Īpaši grūti izbraucama bija piekrastes zona no Rojas līdz pat Rīgai. Lai arī tas aizņēma daudz laika, viņi turējās pie domas, ka ceļojums veicams tieši šādā veidā.

Tā kā braucienam bija atvēlētas piecas diennaktis, 1836 kilometrus garā distance (498 kilometrus veido jūras robeža, 343 — robeža ar Igauniju, 246 — robeža ar Krieviju, 161 — robeža ar Baltkrieviju un 588 — robeža ar Lietuvu) tika sadalīta piecos posmos. Beigās gan tika veikti 2184 kilometri. Sākotnēji puiši domāja, ka pirmais posms būs visvienkāršākais un ātrākais un jau vakarā izdosies sasniegt Alūksni, taču izrādījās pretēji. Mērojot posmu līdz Rīgai, viņi saprata, ka tas ieilgst un kaut kas ir jāmaina — piekrastes zonā pavērās interesanti skati, taču, sākot braukt pa sauszemes robežu, visapkārt bija vieni vienīgi meži un zuda brauciena jēga, tādēļ maršruts drīz vien tika mainīts.

«Macropus Rufus 1836»

Ceļojumu bija paredzēts veikt Latvijas simtgades projekta «Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!» ietvaros, ko 2015. gadā uzsāka fonds «1836». Projekta mērķis ir kopā ar pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem līdz 2018. gada 21. jūnijam izveidot tūrisma ceļu gājējiem, velosipēdistiem, motociklistiem un autobraucējiem.

«Projekts nav pārdomāts. Ideja ir laba, bet izpildījums — švaks. Ikvienam ir iespēja nopirkt grāmatiņu, kas maksā aptuveni piecus eiro, braukt pa kartē atzīmētājiem pun­ktiem un vākt zīmogus, kas apliecina, ka viņš ir bijis konkrētajā vietā. Pirmkārt, daudzi punkti atrodas ļoti tālu no robežas — sanāk mērot pat 60 līdz 70 kilometrus lielu līkumu, citos punktos neviens nestrādā un līdz ar to nav iespējams dabūt zīmogu,» skaidro J. Dumbrājs. Tā kā laika bija maz, viņi ieguva tikai tos zīmogus, kas bija iespējami pie robežas. Arī atzīmēto punktu secība nebija saprotama — tie izkārtoti haotiski un raisīja neizpratni.

Gatavošanās braucienam noritēja raiti — vietas, kur atradās miesti vai ciemi, tika atzīmētas un kilometri no vienas vietas līdz otrai — aprēķināti. Grūtāk bija ar apskates vietu atrašanu mazapdzīvotās vietās. Arī internets par tām klusē vai sniedz pavisam niecīgu informācijas daudzumu. Puiši uzsver, ka būtu nepieciešams izveidot sistēmu, kuras ietvaros cilvēki atzīmētu kartē tuvākos apskates objektus. Ja tie būtu pieejami interaktīvā kartē, tūrisms Latvijā, iespējams, būtu attīstītāks.

Savs stāsts puišiem ir arī par komandas nosaukumu «Macropus Rufus», kas latviski nozīmē «Rudais ķengurs». Tas tika izvēlēts tādēļ, ka vienam no dalībniekiem bērnībā bija rudi mati. «Divas reizes esmu piedalījies tūrisma rallijā, un apkārtējie jautāja, kāpēc šāds nosaukums. Es teicu: «Viņš ir ruds, bet es esmu ķengurs.» Visas uzlīmes uz mašīnas pēc tūrisma rallija bija saglabājušās, pamainījām vārdus, uzlīmējām «1836» simboliku un devāmies ceļā,» norāda J. Dumbrājs.

Iepazīstot Latgali

Uzsākot braucienu, viņi devās uz Talsu tūrisma informācijas centru, kur dabūja Talsu simtgades lentītes un bukletus «100 lietas, ko darīt Talsu novadā», ko vēlāk izdalīja satiktajiem cilvēkiem. Madlienā sastapās ar Ediju un Ilzi no Rīgas, kuri ar motociklu veica tādu pašu maršrutu. Kontaktus ceļotāji uzturēja līdz pat Rojai.

«Esot Alūksnē, iebraucām kādā sētā, bet tā arī nesapratām, kurš ir saimnieks, kura — sieva un kura — māte. Pabijām arī Latgalē. Tur ir ļoti daudz pamestu māju un aizaugušu lauku. Pilsētās viss daudzmaz notiek, bet ārpus tām valda pamestība. Tāpat apmeklējām Latvijas tālākos pun­ktus. Cilvēkiem, kurus satikām laukos, ir tāda nolemtības sajūta. Vienā ciemā ir autobusu pietura un māja, kurā dzīvo trīs cilvēki. Prasījām, kā viņi redz savu nākotni, un sapratām, ka situācija nav no tām labākajām un viņiem nav nekādu mērķu,» atklāj puiši. Trešās dienas pirmo daļu viņi veltīja Latgales apskatei — bija Krāslavā, Aglonā, maizes muzejā un Daugavas lokos.

Tā kā dienā viņi brauca aptuveni 12 stundas, pieturvietu bija diezgan maz. Par pirmās dienas pieturām kļuva Bolderāja un Salacgrīva. Vienu nakti puiši pavadīja viesu namā, pārējās — teltī, kur gadījās pārlaist arī rekordaukstu nakti.

«Kopumā mums paveicās ar naktsmājām. Pirmajā vakarā gribējām palikt pie ezera, taču visur priekšā bija privātmājas. Pulkstenis rādīja jau 21.30, bet neko nebijām atraduši. Beigās bijām gatavi gulēt jebkur, kur nopļauta zāle. Iebraucām Piksāros un redzējām parku, koku ieleju, ugunskura vietu un izpļautu laukumu. Piestājām, piegājām pie mājas un prasījām cilvēkiem, vai drīkst pie viņiem pārnakšņot. Izrādījās diezgan jautri un atvērti cilvēki. Otrajā vakarā bija sarunāta viesu māja, trešajā dienā lija, bet vakarā noskaidrojās, un atradām skaistu vietu pie Saukas ezera. Visbeidzot ceturtajā dienā iebraucām Papē, kur bija pamesta māja un plakāts, kas liecināja, ka te ir telts vietas. Piezvanījām, visu sarunājām un palikām gandrīz pie pašas jūras,» atceras puiši.

Atpūta no ikdienas

Viena no vietām, kas abiem spil­gti iespiedusies atmiņā, ir Bolderājas kebabnīca, kas no ārpuses ir necila un nemanāma. Saimniece smējusies, ka izkārtne nav vajadzīga, jo viņus var atrast pēc smaržas. Draugiem izdevās satikt arī īpašnieku, kurš bija atbraucis no Azerbaidžānas. Tā kā viņi paši pirms diviem gadiem, atzīmējot 30 gadu jubilejas, divas nedēļas bija Gruzijā, kopīgu sarunu tematu nebija grūti atrast.

Ceļojuma laikā puišus apturēja arī robežkontrole, un lieti noderēja atļaujas pārvietoties pierobežas zonā. Viņi smejas, ka tai pašā dienā sociālajos portālos parādījās ziņa, ka pie Krievijas robežas ir aizturēti četri cilvēki ar 120 000 kontrabandas cigarešu.

Lielu paldies viņi vēlas teikt Česlavam, kurš ļāva pārnakšņot savā brīvdienu mājā, LMT un Marekam Gibartam par rūteri, kas nodrošināja internetu visa brauciena garumā, «GPScentrs.lv» par GPS iekārtu, kā arī «4x4Shop.lv» un SIA «Dumbrāja autoserviss» par tehnisko nodrošinājumu.

«Tehniskais nodrošinājums bija tāds, ka mēs varējām braukt arī uz Sibīriju, — gāzes plīts, ledusskapis, rezerves degviela, rezerves riepas, laipas, āra telts, čuguna katls un citas lietas. Pie Igaunijas pierobežas pār ceļu bija nokritis koks. Tā kā mums līdzi bija motorzāģis, attīrījām ceļu un braucām tālāk, taču beigās izrādījās, ka jāgriežas atpakaļ.

Sociālajā tīklā facebook.com bija iespējams sekot līdzi mūsu aktivitātēm —«Macropus Rufus 1836» lapa ir pieejama apskatei arī šobrīd.

Šis brauciens bija atpūta no ikdienas. Pierobežā zonas tikpat kā nav, telefons nezvanīja, un bija pat tādi brīži, kad sēdējām pie ugunskura un klusējām. Nevis tāpēc, ka bijām sastrīdējušies, bet vienkārši pārdomājās dienas notikumus un pabijām vienatnē ar savām domām. Ja kāds no malas mūs vērotu, varētu likties jocīgi — kādas 20—30 minūtes neatskan neviens vārds un neviens neizkustas no vietas. Mums šoreiz nebija nekādu uzstādījumu par to, kādam braucienam vajadzētu izskatīties,» stāsta draugi.

Idejas rodas spontāni

Piecu dienu periods bija brauciena optimālākais variants. Esot Gruzijā divas nedēļas, puiši saprata, ka ceļojums ir par garu — drīz vien enerģija bija noplakusi un radās nogurums. Protams, arī piecu dienu laikā nācās izjust nelielu nogurumu, bet ātri vien enerģija atjaunojās.

Nākotnē līdzīgu plānu puišiem nav — viņi vadās pēc sajūtām, un idejas parasti rodas spontāni. Cilvēkiem, kuri vēlas darīt ko līdzīgu, viņi iesaka darīt, negaidot paskubinājumu. Jāizvēlas īstā kompānija, un idejas dzims pašas no sevis. Tā kā šādos apstākļos cilvēks ir nosalis, nav kārtīgi paēdis un izgulējies, ir ļoti viegli būt neapmierinātam, tāpēc ir svarīgi izvēlēties kompāniju, kurā var justies pilnīgi brīvi. Ja šāds ceļš tiek veikts ar pasvešiem cilvēkiem, drīz vien katrs var aiziet uz savu pusi.

