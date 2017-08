Pie tomātu kolekcionāra Valda Pūliņa Laucienē 30.08.2017

No 23. līdz 27. augustam Latvijas Dabas muzejā notika tradicionālā tomātu izstāde «Tomātu 20. parāde». Tajā 80 kolekcionētās tomātu šķirnes izrādīja arī Laucienes pagastā dzīvojušais Valdis Pūliņš. Viņš izstādē piedalās jau vairākus gadus.

«Uz izstādi varēju aizvest daudz vairāk tomātu šķirņu, jo tās man šogad ir ap 160, bet vietas ir tik, cik ir,» teic Valdis. Rīgā viņš izrādījis jaunākās šķirnes. Tomātu sēklas no kolekcionāriem viņš pasūta no dažādām valstīm. Tālākās nākušas no Kanādas, Austrālijas un Amerikas Savienotajām Valstīm, piemēram, Kalifornijas. Šajās valstīs selekcionētās tomātu šķirnes pie mums augot labi, lai gan laika apstākļi atšķiroties. Tomēr vislabāk Latvijā iejūtoties no kaimiņzemēm — Krievijas un Baltkrievijas — sūtītās. Pie Valda Laucienes pusē redzams, ka tomātiem atvēlētas vairākas siltumnīcas. Top vēl viena, un arī tur būšot vieta šiem dārzeņiem. Piedaloties vairākus gadus izstādē Latvijas Dabas muzejā, viņš secinājis, ka cilvēku interese par tomātu audzēšanu nav mazinājusies, jo katru gadu interesenti meklē kaut ko jaunu un nebijušu. Piemēram, šogad daudz jautājumu ir par šķirnēm, kas nākušas no Krievijas un kuru augļi ir lieli, saldi un ar agrāk labi zināmo tomātu garšu. Interese arī par tādām šķirnēm, kurām tomāti atšķiras krāsas ziņā no tradicionāli pierastās sarkanās un dzeltenās. Tai pašā laikā esot cilvēki, kuri joprojām jaunu šķirņu izvēlē mēdz būt piesardzīgi, jo baidās, kā tās augs Latvijas apstākļos. Valdis teic: «Izstādē cenšos piedāvāt tādas tomātu šķirnes, kuras līdz šim Latvijā ir mazpazīstamas, bet labi izaugušas mūsu klimatiskajos apstākļos. Savā saimniecībā esmu tās pārbaudījis un tagad sēklas varu piedāvāt arī citiem. Cilvēkiem interesē jaunumi. Ja vēl tomāti garšo, labāku neko nevar vēlēties.»

Valda kolekcionētās tomātu šķirnes ikviens var aplūkot arī interneta vietnē http://tomatuseta.blogspot.com. Bez daudzajām tomātu šķirnēm tur aplūkojami arī 15 dažādi paprikas veidi. Pie šī gada jaunumiem viņš min tomātu šķirnes ’Mīlas vasara’, ’Asiņojoša sirds’, ’Ananāsu zebra’, tumšos tomātus ’Šokolādes marmelāde’, formas ziņā vērša sirdij līdzīgo ’Ievainotā sirds’, samtainos ’Samtainais zilais vīns’, zaļos tomātus ’Ķīnas princese zaļa’ un citus. No daudzajām kolekcionētajām šķirnēm pašam vislabāk garšojot ’Sibīrijas rozā tīģeris’ un ’Seržants Peppers’ šķirnes tomāti.

Valdis padomu neliedz arī citiem. Viņš pastāsta, ka ir interesenti, kas apmeklē arī viņa siltumnīcas, kur esošais daudzveidīgais piedāvājums reti kuru nepārsteigs. Kolekcionārs atklāj, ka drīz sāksies darbs, lai savāktu tomātu sēklas un tās piedāvātu interesentiem.

