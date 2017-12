Pie elektrības zuduma vainojams bebrs 16.12.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Otrdien, 12. decembra, vakarā ap 17.30 tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums 110 kilovoltu elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi vairākiem tūkstošiem klientu Talsu novadā. Iemesls — apgāzusies bebra aizgrauzta apse.

Kā informē a/s «Sadales tīkls» komunikācijas speciāliste Egita Kancāne, a/s «Sadales tīkls» un a/s «Augstsprieguma tīkls» operatīvās izbraukumu brigādes nekavējoties devās meklēt bojājuma vietu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi klientiem. «Uzņēmumu operatīvais personāls veica elektrolīniju pārslēgšanu, lai lietotājiem nodrošinātu elektroapgādi no citām elektrolīnijām. Tāpēc lielākajai daļai klientu elektroapgādi izdevās atjaunot jau līdz 19.05. Turpinot elektrolīniju pārslēgšanu, izmantojot vidējā sprieguma 20 kilovoltu tīklu, visiem klientiem elektroapgādi izdevās atjaunot 20.30. Šobrīd (trešdien) vēl tiek novērsts bojājums a/s «Augstsprieguma tīkls» 110 kilovoltu elektrotīklā. Bojājums konstatēts 28 kilometru garā elektrolīnijas posmā no Kandavas līdz Talsiem. Tā iemesls — bebra iegāzts koks elektrolīnijā,» pauž E. Kancāne.

Uzņēmums skaidro, ka vienas elektrolīnijas bojājuma gadījumā parasti notiek automātiska pārslēgšanās uz rezerves elektrolīniju, taču šajā gadījumā automātiska pārslēgšanās nenotika, jo saistībā ar projekta «Kurzemes loks» būvniecības darbiem notiek rezerves elektrolīnijas pārbūve.

A/s «Augstsprieguma tīkls» sabiedrisko attiecību speciālists Andris Sproģis atklāj, ka negadījumā vainojama aptuveni 27 metrus gara apse (35 centimetru diametrā), kas bija uzgāzusies uz elektrības vadiem Lībagu pagastā, netālu no ceļa posma «Talsi—Stende» viadukta. Vadi netika pārrauti vai bojāti, koks pret tiem bija atspiedies. Darbinieki koku sazāģēja un atbrīvoja vadus. «Nav zināms, kad bebrs koku bija aizgrauzis. Tā kā otrdienas vakarā bija ļoti stiprs vējš, iespējams, tas bija rezultāts jau sen aizgrauzta koka krišanai,» stāsta A. Sproģis.

Tirgotavas «Valdemārs» Valdemārpilī

pārdevēja Ingrīda teic, ka elektrības zudums īpašas raizes neradīja. Tajā brīdī pirkumus veikuši divi cilvēki, kuri norēķinājās ar skaidru naudu, un iegādātās preces atzīmēja piezīmju blokā, ko pēc tam varēja ievadīt kasē. Veikalā «top!» Valdemārpilī gaismas pazušanas brīdī gan atradušies vairāk cilvēku. Pārdevēja Agita stāsta, ka strāvas pazušanas gadījumā kases aparāti vēl kādu laiku strādā, tāpēc izdevies apkalpot tobrīd veikalā esošos klientus, bet pēc viņiem veikalā neviens nav ielaists. Kad elektrība parādījās, veikals piepildījās ar daudziem cilvēkiem.

«Saprotam, ka dabā viss var notikt. Pa nakti mēs nestrādājam, un otrdienas vakarā pēc elektrības zuduma darbību atjaunojām, un viss atkal ritēja savu gaitu. Turpinām ražot produktus, viss ir kārtībā,» pozitīvi teic a/s «Talsu piensaimnieks» valdes priekšsēdētājs Dainis Norenbergs.

Iespiedējs Juris SIA «Talsu tipogrāfija» stāsta, ka negadījuma dēļ pamatīgi iekavēti darbi. Tas, kas bijis jāpaveic otrdienas vakarā, aptuveni līdz pusnaktij, tika darīts nākamajā dienā, attiecīgi iekavējot jau nākamos darbus. «Kad vakarā pēc laika parādījās elektrība, darbus vienalga nevarējām veikt, jo bija par maz sprieguma, lai palaistu iekārtas,» stāsta Juris.

A. Sproģis mierina, ka «Kurzemes lokā» vairs nebūs šādas iespējas, ka uz vadiem uzkrīt koks, jo aizsargjosla būs platāka un līnija — augstāka.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri