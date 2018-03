Pērn sasniegti labi rādītāji. Darāmā arī šogad ir pietiekami daudz 06.03.2018

Lai gan ir marts, vēl nav par vēlu atskatīties, kāds bijis aizvadītais 2017. gads. Sarunā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas vadītājs Alfons Spēks atklāj, ka darba apjoms pērn bijis liels, sasniegti labi rādītāji, kas neļauj ne mirkli atslābt un liek aktīvi darboties arī šogad.

Cerība, ka laukos jaunie saimniekos

Kā jau katru gadu, arī šoreiz, runājot par centra pagājušā gada darbu, to nākas sadalīt divās daļās — komercdaļā, kurā tiek sniegti maksas pakalpojumi, un valsts daļā, kur īsteno dažādas valsts noteiktās apmācības, informatīvos seminārus un izglītojošos pasākumus. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļas vadītājs Alfons Spēks stāsta, ka tā sauktajā komercdaļā nekas būtiski nav mainījies, jo centra Talsu nodaļa turpina sniegt grāmatvedības, ekonomikas, lopkopības, augkopības un mežsaimniecības konsultācijas un pakalpojumus. «Par pagājušajā gadā sasniegtajiem augstajiem rādītājiem visliekākais paldies jāsaka darbiniekiem, jo izdarīts ir daudz,» saka A. Spēks. «Provizoriski ieņēmumos komercdaļā varam lepoties ar pietiekami lielu pieaugumu. Grāmatvedībā tie ir apmēram 20 procenti, ekonomikā — ap desmit procentiem. Liels pieaugums mums ir no Eiropas Savienības atbalstīto projektu īstenošanas.»

Piemēram, pērn interesentiem centra Talsu nodaļā tika piedāvāts noklausīties bioloģiskās lauksaimniecības garo kursu 180 stundu garumā, ko veiksmīgi beidza 20 dalībnieki. Tie bija cilvēki ne tikai no mūsu četriem novadiem, bet arī klausītāji no Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Tukuma un Kandavas novada, kā arī Liepājas. Cilvēki uz Talsiem brauc mācīties arī no Rīgas. Vēl pieci cilvēki izteikuši vēlmi apgūt bioloģiskās lauksaimniecības garo kursu. Taču pašlaik pateikt, kad tos centra Talsu nodaļā piedāvās, neviens nevar. Iespējams, tādi būs šī gada rudens pusē, ja centrs iegūs tiesības konkursā šīs apmācības rīkot. A. Spēks teic, ka kopš 2016. gada, kad piedāvā šādas apmācības, grupas ir pilnas, un cilvēku interese pietiekami liela. Gandarī, ka kursos ir daudz jaunu cilvēku, vecumā virs 20 gadiem, kuri vēlas saimniekot. Tā ir cerība, ka laukos jaunie vēlas dzīvot.

Pērn organizētas arī mācības uz tirgu vērstas bioloģiskās lauksaimniecības ražošanā, kas īstenota pēc 56 stundu programmas. Tāpat lauksaimniekiem bija iespēja uzzināt jaunāko seminārā par precīzajām lauksaimniecības tehnoloģijām, to lietošanu un izmantošanas ekonomisko efektivitāti.

Talsos pērn ar konsultāciju biroja atbalstu izveidots arī kooperatīvs «Talsu novada garša», kura vārds jau plašāk publiskajā telpā izskanēja pirms kāda laika. A. Spēks saka: «Neskatoties uz dažādām grūtībām tā izveidē, prieks, ka kooperatīvs attīstās, lai gan darāmā un ideju, ko īstenot, vēl ir daudz. Pērn centra Talsu nodaļā rīkojām apmācības par Latvijas un citu valstu kooperatīvu formām, iespējām un pieredzi. Mācības vienu dienu notika Latvijā un trīs dienas vienā no Austrijas pilsētām, kur bija iespēja iepazīt tur strādājošos mājražotājus un diskutēt par pašvaldības lomu un iespējām atbalstīt vietējos ražotājus. Bijām pieredzes braucienā arī pie kooperatīva «Kuldīgas labumi» dalībniekiem Kuldīgā. Iedvesmojoties no šiem braucieniem, arī mūsu kooperatīva veidotāji sasparojās un pirms Ziemassvētkiem atvēra savu veikalu Talsos, Rīgas ielā 8.»

Stāstot par apmācībām, centra Talsu nodaļas vadītājs teic, ka nākotnē tās vairāk vēlētos saistīt ar dažādu ekonomisku zināšanu apguvi, piemēram, kā ekonomēt pieejamos resursus un citām lietām. Plānā arī dažādi starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni dārzeņu un augļu audzētājiem, lai arī šīs jomas pārstāvji vairāk sadarbotos un tuvākā nākotnē būtu iespējams jau daudz skaļāk runāt par tā saucamo «zaļo iepirkumu» Talsu novada pašvaldībā, ar to domājot pirmsskolas izglītības iestādēm un skolām doto iespēju iepirkumos izvēlēties mūsu pašu vietējo audzēto produkciju.

A. Spēks ir Talsu novada domes deputāts, un viņš redz, ka joprojām ir iepirkumi, kur viss ir samests kopā, lai pašiem būtu ērtāk. «Vietējais zemnieks savu izaudzēto nevar piedāvāt, jo nespēj nodrošināt netradicionālo augļu un dārzeņu piegādi,» viņš saka.

Atbalsts jauniešiem un informatīvais darbs

Pāris gadu centra Talsu nodaļa rīko dažādas aktivitātes arī skolēniem, lai iepazīstinātu ar lauksaimniecību un zivsaimniecību, un jauniešiem, kuri vēlas gūt pirmos priekšstatus uzņēmējdarbībā. Bez aktivitātēm neiztiks arī šogad.

A. Spēks stāsta: «Divu vispārizglītojošo skolu skolēniem plānojam stāstīt par dzīvi laukos. Viena no skolām būs Laucienes pamatskola, otra — plānojam uzrunāt Talsu Kristīgās skolas skolēnus. Skolas katru gadu mainām, lai dotu iespēju arī citiem. Šogad centīsimies uzrunāt arī Mērsraga vidusskolas jauniešus, kuriem stāstīsim par zivsaimniecību. Katru gadu piedāvājumu mainām. Esam skolēnus veduši gan uz Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumu, zemnieku saimniecībām, rīkojuši konkursus starp skolām un citas aktivitātes. Kas būs šogad? Par to tagad domājam. Šoreiz esam nolēmuši aktivitātes skolēniem piedāvāt jau maijā, līdz šim to darījām septembrī.»

Populāra ir arī jauniešu programma «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai», kur jaunieši izstrādā savus ražošanas attīstības plānus. Pagājušajā gadā mācībās piedalījušies 13 jaunieši un trīs no biznesa idejām iekļuva valsts pusfinālā, bet divas — tālāk finālā. Rezultāts būšot zināms šomēnes. Centra Talsu nodaļā cer, ka jauniešu izlolotās biznesa idejas iegūs kādu no laureāta diplomiem.

«Idejas ir interesantas, bet plašākai publikai tās pagaidām neatklāsim. Kad būs zināmi konkursa rezultāti, par tām arī dzirdēsim,» saka A. Spēks. Viņaprāt, šo programmu var uzskatīt kā starta līniju savai biznesa idejai un tālāk to, iespējams, biznesa inkubatorā attīstīt vēl dziļāk.

Šogad turpināsies arī informatīvais darbs. Pavasarī plānoti informatīvie semināri lauksaimniekiem par aktualitātēm nozarē; piedalīsies dažādu dienestu pārstāvji. Plānots, ka tāds seminārs būs gan Talsos, gan Dundagā. 20. martā centra Talsu nodaļā plānots seminārs par upeņu un pārējo krūmogu audzēšanu. Tas būs bezmaksas, un aicināts piedalīties ikviens interesents. Savukārt 27. martā Kolkas tautas namā — seminārs zivsaimniekiem par jūras grunduļiem, zvejas tiesību normatīvo bāzi, zvejas limitiem, plānotajiem pasākumiem zušu saglabāšanā un citām aktualitātēm. Rudens pusē zivsaimniekiem plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju. To rosinājuši paši zivsaimniecībā iesaistītie, jo ir vēlme redzēt tīklu darbnīcu un visu, kas saistīts ar tīklu ražošanu, tīklu lāpīšanu kā pakalpojuma sniegšanu citiem zvejniekiem, apskatīt izkraušanas un iekraušanas mehānismus ostās, saldētavas, nelielu zivju pārstrādes cehu darbību un citas lietas.

Šogad centrs aizsācis vēl vienu interesantu iniciatīvu, kurā iesaistītas vairākas saimniecības. Centra Talsu nodaļas redzeslokā nonākušas divas. Tā ir saimniecības ekonomiskā analīze Lauku attīstības plāna efektīvai apguvei. «Vēlamies padziļinātāk izpētīt, kādas izmaksas un kurās kategorijās aiziet un cik ekonomiski saimnieki darbojas savās saimniecībās. Domāju, ka saimnieki, esot aizņemti ikdienas darbos, tik padziļinātu analīzi savai saimniecībai nekad neveiks. Tā notiks visu gadu, un nākamgad būs rezultāti,» saka A. Spēks.

