Pirms 30 gadiem mēs vēl nebijām atguvuši Latvijas val­stisko neatkarību. Visi dzīvojām Padomju Sociālistisko republiku savienības (PSRS) Latvijas Padomju sociālistiskajā republikā (LPSR).

Mūsu himna bija «Padomju Latvija mūžos lai dzīvo» un karogs bija sarkanais un zili balti viļņotais. Visi mēs skaitījāmies PSRS pilsoņi un tikām audzināti un veidoti par padomju cilvēkiem, un bija noliegta pirms Otrā Pasaules kara pastāvošā Latvijas valsts.

Pirms 30 gadiem PSRS bija vienpartiju politiskā sistēma, kad visa politiskā vara bija komunistiskās partijas rokās un pat vēl vairāk — tieši komunistiskās partijas ideoloģija caurauda visu valsts pilsoņu dzīvi, to kontrolējot un regulējot. Citu politisko partiju pastāvēšana, cita domāšana valstī netika pieļauta, jo skaitījās pretvalstiska un tika nežēlīgi apspiesta un apkarota.

Tādos apstākļos dzīvojām

līdz pat 1985. gadam, kad pie Padomju Savienības komunistiskās partijas (PSKP) vadības nonāca Mihails Gorbačovs, kurš sāka demokratizācijas procesus valstī, kas tika nosaukti krievu valodas vārdos — perestroika un glasnostj, — kuru nozīme bija — pārbūve un atklātums.

Ar tik garu atskatu uz vēsturiskajiem apstākļiem esmu sācis ne visai garu atstāstu par kādu notikumu pirms trīsdesmit gadiem, par ko bija publikācija «Talsu Vēstu» padomju laiku priekštecī «Padomju Karogs» 1988. gada 13. augustā. Šis notikums bija Jaunatnes svētki Talsos, kurš bija tam laikam ļoti neparasts notikums. Tajā bija dažādas izdarības, kā tagad pilsētas vai novadu svētkos, bet manuprāt, visvērtīgākā šī pasākuma daļa bija brīvā tribīne, kurā varēja runāt par problēmām, kas nodarbina jauniešu prātus.

Publikācijā «Labas gribas apliecinājums» žurnāliste Maija Brūvere rakstīja šādus vārdus: «Es līdzīgu pasākumu Talsos neatceros. Galveno svētku organizētāju — Anda Lag­zdiņa un Andra Priednieka — idejas patiešām bija galvu reibinošas, un, šķiet viņiem pašiem jau metās bail, kas tur galā sanāks. Bet bija labi.

Visi ar nepacietību gaidīja

katru nākamo priekšnesumu. Tos kopā skaitot, abu roku pirkstu nepietika. Grupa «Soļi», Cēsu diksilends «Laimdotas», friziermeistari, «Mis Rīga ’88» Sintija Jenerte, pauzes ar svara bumbu celšanu Ulda Kundziņa komentāru pavadījumā un ar atrakcionistisku vingrošanu sēdēšanas pārtraukumā, Kaspars Dimiters, Cālīšu ģimenes kapela, Kuldīgas modes teātris, Aija Kalniņa ar savu ģitāru, Austras Pumpures audžubērni no Liepājas. Vēl kaskadieri, vēl video, vēl suņu izstāde… Vienā dienā varēja tik daudz redzēt, kā pa visu vasaru ne. Aprakstīt tās dienas izjūtas ir neiespējami. Tie, kas svētkos bija, paši visu redzēja un dzirdēja. Kas ne, — tie jau pa šo nedēļu būs gana saklausījušies aculiecinieku stāstījumos visdažādākajās interpretācijās.

Un gan jau par brīvo tribīni tiek runāts. Daudzi uz jauniešu svētkiem bija nākuši un braukuši tikai tāpēc, lai, ja ne paši runātu, tad vismaz dzirdētu, kas tādā Talsos vēl nebijušā saietā notiks. Jo pie mums jau vēl brīvo diskusiju laiks nav sācies, visur vēl runājam pēc reglamenta un no papīrīša par iepriekš norādīto tematu. Nu bija citādi.»

Tālāk Maija Brūvere

par brīvo tribīni raksta: «Šo divu stundu laikā izskanēja tik daudz problemātisku viedokļu, sirsnīgu aicinājumu, tik daudz rūgtu un patiesu vārdu.» Daudz kas no toreiz teiktā ir zaudējis savu aktualitāti, bet daudz kas ir palicis tikpat aktuāls. Bet par ko pirms trīsdesmit gadiem runāja brīvajā tribīnē. Īsumā un ar atlasi.

Publikācija vēsta, ka talsenieks Andris Vītols runāja par ekonomisko bandītismu, ka tikšot izsmelti rajona grants resursi tā laika rūpnīcā «Kurzeme» un Talsu rajonam no tā nebūs labuma.

Lībadznieks Zigurds Kalmanis sacīja: «Jāpadomā par Talsu ielām. Nav taču mums Krišjāņa Barona ielas, Padomju ielai varētu dot Mīlenbaha vārdu.»

Tā laika sporta nama direktors Rihards Kalniņš aicināja jauniešus nebūt par sīkiem vandāļiem, bet Voldemārs Gailītis aicināja labākos latviešu zēnus mācīties par miličiem.

Žurnāliste Elita Veidemane (Rīga) sacīja: «Talsenieku dabā ir nolīst maliņā un klusēt… Ir jābūt drosmei protestēt pret aplamiem lēmumiem, ir aktīvas darbošanās laiks.»

Arhitekts Pēteris Blūms (Rīga) par Talsiem sacīja: «Kopš laika gala te kopā ir dzīvojuši latvieši, čigāni, ebreji. Katrai tautībai ir sava kultūra, valoda. Vai mēs par to esam izrādījuši kādu interesi?»

Talsenieks Māris Dzelzs teica:

«Ticīgie cilvēki nav tautas ienaidnieki! Un es jūs visus aicinu vienam otru saprast, cienīt un mīlēt.»

Ne jau par visu, kas jauniešu svētkos toreiz notika uzrakstījām «Padomju Karogā». Šo rindu autors, kas toreiz fotografēja tajā pasākumā, ievēroja kādu meiteni tautastērpā. Viņa sēdēja un pāršķīra nošu lapas. Uz vienas bija «Dievs, svētī Latviju» teksts… Nezinu, no kurienes uz šiem svētkiem bija ieradies kāds jaunietis ar sarkanbaltsarkano karogu, ko arī pirmoreiz atklāti redzēju Talsos. Fotogrāfija ar Latvijas karogu toreiz vēl neizgāja cauri «Padomju Karoga» redakcijā valdošajai atlasei un netika publicēta. Tāpat «Padomju Karogs» nepublicēja nākamā tautfrontieša Pētera Simsona teikto, kurš, cik atceros, nepiegāja pie mikrofona, bet runāja no zāles. Nesen, kad piedalījos sarunā ar Pēteri Simsonu, viņš atcerējās šo pasākumu, ka tajā arī esot bijis aicinājums pieteikties Tautas frontes veidošanai.

