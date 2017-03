Pedvālē ziemu pagrieza uz pavasara pusi 02.03.2017

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Sestdien, 25. februārī, Metenis saimniekoja Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā.

Septiņas nedēļas pirms Lielās dienas arī Latvijā ir tradīcija svinēt Meteņus jeb pavasara gaidīšanas svētkus. Senāk ar vārdu «meti» latvieši apzīmēja laika griežus.

Arī šī tradīcija ir mūsu mantojums, kam ir vairāku tūkstošu gadu vēsture un liecina par mūsu senču pasaules uztveri un mentalitāti. Tik spēcīgu tradīciju turpināšana dara mūs stiprus un piederīgus savai zemei, tautai un valstij.

Viss dabā rādīja, ka ziema jau ir pagurusi, bet vēl izmisīgi turas pretim lielajam saules un pavasara gaismas kāpienam kalnup. Kājas meteņbērniem grima svaigi sakritušajā sniega lēvenī, salts vējš kā apjucis virziena meklēšanā purināja stērbeles un lieca pie zemes ugunskuru liesmas, bet gaiss smaržoja pēc atkusnī izmirkušas zemes, no pikošanās mitriem cimdiem un piesaulē izsprāgušām lazdu spurgalām.

Rituālu centrā, kā jau šajā mākslas pasaules telpā, bija akmens. Saltos, vēl miegainos pelēčus modināja ar pumpurainiem žagariem, kuros iesieti krāsaini dzīpari. Ap tiem žiperīgi darbojās tradicionālie masku tēli — Kaza, Dzērve, Velns, Čigāni un pulka citu ļaužu. Lai veci krāmi mūs pašus nenospiestu un lai skopums ietu mazumā, viskarstākajās liesmās ikviens varēja iemest vairs nevajadzīgas mantas. Kādam tā bija apnikusi pidžama, kādam — nobružātas slēpes un izkapts kāts, apdomīgākie apmierinājās ar turpat nolauztu lazdas stibiņu. Savukārt Meteņtēvs ar plašu vēzienu ugunij atdeva cauro kažoķeli! Čigānpāris novaidējās vien…

Kad galvenajā akmens stādīšanas un audzēšanas laukā vienam dusētājam bija apmests kārtīgs striķis un dižais smagums apvelts uz otriem sāniem, izrādījās, zem tā klusi bija gulējis mazs akmens bērniņš — izaudzis no agrāk rituāli zemē iesētas sēklas. Ojārs Feldbergs to marta otrajā pusē ņems līdzi uz radošu notikumu Amerikā.

Ja Ziemassvētku naktī zirgi runā, kāpēc gan ziemas un pavasara cīņu laikā gaišā dienā nevarētu aprunāties ar Kazu, Nāvei novēlēt nesaķert gripas vīrusu un Čigānam turēt kā aci pierē vienīgo dārgumu — pātagu? «Pie velna!» priecīgi vēlēja Velns, un karsta tēja no Pedvāles pļavu zālēm, mīksti rauši garšoja visiem vienlīdz lieliski.

Latviešiem neesot daudz tautasdziesmu par Meteni, toties ir vērā ņemams Meteņu ticējumu krājums. Daudzi no tiem 21. gadsimta no zemniecības un dabas norišu dziļas izpratnes visai tālajam cilvēkam vairs nav svarīgi, bet! Ja metenī palāses tā pil, ka gailis var padzerties, visādā ziņā būšot labs un auglīgs gads. Pilēja!

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra, Pedvāle

Komentāri