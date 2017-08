Pēdējos mēnešos darbu pašvaldībā atstāj vairāki cilvēki 25.08.2017

Kopš jūnijā darbu uzsācis jaunais Talsu novada domes deputātu sasaukums, no darba atkāpušās vairākas personas. Daži to raksturo kā «lielo tīrīšanu», taču jaunā domes vadība uzskata citādāk, arī darbinieku teiktais to neapstiprina.

Turpinās darba attiecību pārtraukšana

«Talsu Vēstis» jau informējušas, ka 19. jūnijā pēdējo darba dienu aizvadīja iepriekšējais Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons. 30. jūnijs bija pēdējā darba diena viņa vietniekam tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos Oskaram Kļavam. Ar abiem darba attiecības pārtrauktas uz abpusējas vienošanās pamata.

Darbu atstājis Talsu novada būvvaldes vadītājs Reinis Mārtinsons, kurš pašvaldībā aizvadīja sešus gadus, no kuriem trīs — būvvaldē. Aiziešanas iemesls bijis privāts, jo rasta iespēja strādāt citviet, Kandavas novada domē. Tas viņam arī izdevīgāk, jo atrodas tuvāk dzīvesvietai. Ar jauno sasaukumu darba pamešanai neesot saistības. Kā norāda Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, vadība speciālistam piedāvājusi algas pielikumu, lai viņš neatkāptos no amata, tomēr tas lēmumu nav grozījis. «Dzīvē vajag kaut ko pamainīt. Aizvadītais laiks Talsu novada pašvaldībā bija laba dzīves un darba skola, kas man kā jaunam speciālistam bija liels izaicinājums,» vērtē R. Mārtinsons.

Jūlijā darba attiecības pārtrauca Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ivonna Vicinska. Viņa no komentāriem par aiziešanas iemesliem atturas.

Pēdējās darba dienas šonedēļ aizvadījis arī Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Kristaps Ūdris. «Nolēmu izmēģināt spēkus jomā, kur ir mana izglītība (bakalaura grāds mežsaimniecībā). Ilgi domāju, kā rezultātā nosliecos par labu jaunam izaicinājumam. Labprāt paliktu Talsos, bet dzīve rādīs,» spriež K. Ūdris. Viņš pašvaldībā nostrādājis trīs gadus, ko vērtē kā lielisku pieredzi turpmākajai dzīvei un karjerai.

Pirms nodaļas vadītāja darba attiecību pārtraukšanas to paspēja izdarīt arī komunālās nodaļas speciālists Edvards Šnēfelds (ar 1. augustu). Viņš savu aiziešanu skaidro ar labāku darba piedāvājumu Rīgā, privātajā sektorā.

Vēl tikai līdz 1. septembrim strādās Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Tabita Ēce. «Šādu lēmumu pieņēmu ģimenes apstākļu dēļ. Manai meitai šogad jābeidz studijas Stradiņu universitātē, tāpēc jāpalīdz auklēt mazdēliņu. Neteikšu, ka lēmumu bija viegli pieņemt, bet sirds ir mierīga, jo ticu, ka daru pareizi. Bērni tomēr ir pirmajā vietā. Ticu, ka viss nokārtosies,» teic T. Ēce. Viņa bāriņtiesā aizvadījusi 11 gadus, kas nav bijuši viegli, bet tajā pašā laikā piedzīvoti neskaitāmi prieka brīži. Jo īpaši viņa uzteic brīnišķīgos kolēģus.

Ar 11. septembri darba tiesiskās attiecības pārtrauks Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra vadītāja Linda Sūniņa. Viņa šajā amatā strādā kopš 2015. gada rudens. «Man pašlaik ir citas prioritātes, gribu pabeigt skolu, kas ir daudz svarīgāk. Studēju doktorantūrā un plānoju aizstāvēt doktora disertāciju. Lai tas būtu kvalitatīvi izstrādāts, vajag daudz laika,» stāsta L. Sūniņu. Turpmāk karjeru plānots saistīt, kļūstot par mācībspēku, tomēr dzīve rādīšot. «Aizvadīto laiku šajā darba vietā vērtēju pozitīvi. Protams, nebija viegli un joprojām nav. Man ir lieliski kolēģi, profesionāļi savā jomā. Ja viņiem ļaus strādāt, viss izdosies,» uzskata centra vadītāja.

«Šeit ir jāstrādā!»

Vaicājot E. Zelderim, kāpēc tik daudz cilvēku atstājuši darbu pašvaldībā, viņš teic, ka tā ir sava veida likumsakarība. Ir mainījusies vadība, un ir daļa darbinieku, kuri saprot, ka pieraduši strādāt kā līdz šim. «Mēs strādājam pēc citiem principiem. Galu galā otrajā jaunā sasaukuma darba nedēļā pašvaldībā ieradās KNAB. Pieļauju, ka viņu vizīte arī varēja būt kā iemesls kādam atstāt darbu. Nav noslēpums, ka daži no šiem darbiniekiem bijuši savos amatos, pateicoties iepriekšējam sasaukumam. Iecelti amatos bez konkursa. Atnāk jaunā vadība, un jūt, ka vairs nevarēs uzdzīvot, nebūs vairs neviena, kas pasargās un auklēsies. Šeit ir jāstrādā! Protams, kuram patīk, ka tiek uzdoti jautājumi? Neviens nav atlaists, tā bijusi pašu iniciatīva. Esmu dzirdējis spekulācijas par «galvu griešanām» un tamlīdzīgiem izteicieniem, bet tas neatbilst patiesībai. Tas ir lēmums pēc viņu pašu brīvas gribas,» apgalvo domes priekšsēdētājs. Viņš atklāj, ka nereti nākoties darbiniekiem pieprasīt paskaidrojumus par dažādiem jautājumiem, pārkāpumiem, kas konstatēti. «Ar to saskaros nepārtraukti! Ļoti iedziļinos dokumentos, gribu būt pārliecināts par katru niansi. Jābūt darba kvalitātei. Nedrīkst darīt ķeksīša pēc, neiedziļinoties lietas būtībā,» ir pārliecināts E. Zelderis.

Viņš izsijājis būtisku problēmu — nodaļu darbinieki bez nodaļu vadītāju atļaujas izsniedz dokumentus, kas vērtējama kā ārkārtīgi rupja kļūda. «Tā ir kā sērga! Acīmredzot šāda sistēma ieviesta iepriekšējā sasaukuma laikā. Kur izsniedz šos dokumentus? Piemēram, izpilddirektoram, man vai kādam citam. Būtībā — nodaļu vadītāji nekontrolē, kas notiek nodaļā. Kam tad vajadzīgi nodaļu vadītāji? Viņiem ir jāuzrauga, jāpārbauda. Ceru, ka tuvākajā laikā tas mainīsies. Dokumentos ir ļoti daudz kļūdu, kaut vai tīrā gramatika. Pamata lietas, kas netiek ievērotas,» teic priekšsēdētājs.

E. Zelderis atklāj, ka šī gada laikā plānots veikt personāla auditu. Pašlaik tiekot izskatīti varianti, kurš uzņēmums to varētu darīt.



