Pēdējais latviešu burinieks 10.07.2018

Imants Tamsons Tweet

Jau pagājuši 89 gadi, kopš Kurzemes jūrmalā, Upesgrīvā, 1929. gadā nolaida ūdenī pēdējo burinieku, divmastu gafelšoneri «Grīva». Burinieka būvmeistars bija visā Kurzemes piekrastē pazīstamā kuģu būvētāja Mārtiņa Morgenšterna (1866—1945) audžudēls Andrejs Andersons.

Nelielai atkāpei varu minēt, ka M. Morgenšterna pirmo būvēto burinieku nolaida ūdenī 1889. gadā, bet pēdējo trīsmastu gafelšoneri «Daina» — 1925. gadā Upesgrīvā, pie «Knaģiem».

Andrejs Andersons dzimis

1875. gada 1. decembrī Ventspils apriņķa Popes pagastā. Viņš jau agri gājis jūrā uz buru kuģiem, vienlaikus apgūstot kuģu būves amatu pie sava audžutēva. No 1894. līdz 1902. gadam uzbūvējis deviņus divmastu un vienu trīsmastu gafelšonerus tikai Kurzemes piekrastē. Bijis 1892. gadā Skultē būvētā trīsmastu gafelšonera «Jonothan» īpašnieks un kapteinis un 1891. gadā Valgalciemā būvētā trīsmastu gafelšonera «Matheus» kapteinis 1912. gadā. 1896. gadā Ventspilī būvējis divmastu gafelšoneri «Aron». Šo kuģi viņš vadījis kā kapteinis no 1906. līdz 1904. gadam. 1904. gadā A. Andersons beidzis Ventspils jūrskolu. Viņš uzbūvējis arī trīsmastu gafelšoneri «Sinams» ar tilpību 299 bruto reģistra tonnas, ko nolaida ūdenī 1902. gadā Upesgrīvā. Burinieka īpašnieki bija Krists Pūliņš (1844—1916, Tallinā) un kapteinis Pēteris Ansons (1864—1922).

1927. gada 29. novembrī, ejot no Olborgas (Aalborga — ostas pilsēta Dānijas ziemeļos Limfjorda krastā) uz Helsinku ostu ar 450 tonnām cementa kravas, burinieks tumsā pie Suropas, netālu no Tallinas, uzskrēja uz sēkļa un gāja bojā. Visi astoņi burinieka apkalpes locekļi izglābās. A. Andersona 1899. gadā Lielirbē būvētais divmastu gafelšoneris «Karniel» līdz 1939. gadam vagoja Rīgas jūras līča ūdeņus. Kādreizējais burinieka komandas loceklis savās atmiņās stāstījis, ka kuģis sava mūža nogalē turējies tikai «uz piķa un Dievvārdiem». Lielu apbrīnu rada tas, ka no vietējās Latvijas priedes būvētie burinieki ilgus gadus spītējuši bangām un vairāk nekā pusgadsimtu saglabājuši izturību.

Buriniekus Latvijas piekrastē

būvēja zem klajas debess. Darbarīki un būves paņēmieni bija primitīvi. Kabotāžas (piekrastes) burinieku, kas kursēja starp vienas valsts ostām, būvēja vienu gadu, bet tāljūras kuģi — divus un pat trīs gadus. Lai sāktu kuģa būvi, nākamais kuģa īpašnieks nolīga būvmeistaru un norunāja visas ar to saistītās nianses, kā arī burinieka tipu. Visbiežāk Kurzemes piekrastē būvēja divu vai trīsmastu gafelšonerus, bet retāk barkentīnas. Ņemot vērā īpašnieka noteikumus, būvmeistars izgatavoja kuģa modeli. Kad ar kuģa īpašnieku visi darbi nolīgti, ņemot vērā īpašnieka noteikumus, meistars sāk korpusa modeļa izgatavošanu no bezzarainiem alkšņu dēļiem — protams, iepriekš sutinātiem, žāvētiem un cieši satapotiem. Modelis ir precīzs un izgatavots noteiktā mērogā. Pēc tā diezgan precīzi var noteikt burinieka korpusa smaguma centru, kam ir liela nozīme, uzstādot kuģa mastus pareizā vietā. Kad modeli apstiprināja, meistars aprēķināja tāmi un jau rudenī izraudzījās būvlaukumu. Jau rudenī kuģa īpašnieks nolīgst mežu. Februārī, kad koku stumbros vismazāk sulas, būvmeistars un kādreiz arī nākamais kuģa īpašnieks apstaigā mežu, lai atrastu īstos kokus. Kā galveno materiālu burinieka (dažkārt tautas valodā lietots termins «zēģelnieks», no vācu valodas pārņemts vārds — das Segelschiff) būvē izmantoja priedi. Skraja priede kuģa būvei neder, jo tai var būt plaisas koksnē. Priede, kura augusi ziemeļu nogāzē, ir cieta. Tā var derēt «falšķīlim». Tā ir brusa, ko piestiprina zem ķīļa, lai to aizsargātu pret bojājumiem. Priede bez zariem der vaterveisam, tā ir izliekta brusa gar klāja ārējo malu, kurā ierīko atveres ūdens notecēšanai. Kuģa brangām jeb ribām izvēlējās ozola resgaļus vai arī jūras vējos augušas krasta priedes. Ozolu izmantoja arī citām svarīgākajām korpusa detaļām. Katru derīgo koku iezīmē, sanumurē un reģistrē lielajā piezīmju grāmatā. Februāra vidū iepriekš salīgtie vīri, skaitā 15 līdz 30, ķērās pie koku laišanas.

Sekojot ticējumiem,

priedes un ozolus zāģēja veca mēness fāzes laikā. Pirms koku gāšanas meistars, kokiem vēl mežā esot, noteica un speciālā grāmatā ierakstīja katra baļķa vietu kuģa konstrukcijā. Kad priedi gāž nolīgtie vīri, stingri jāseko līdzi, lai tā neuzkristu akmenim vai celmam. Ja tā tomēr gadās, tad no tāda koka izzāģētajā plankā atklāsies acīm nemanāms defekts. Uz katra baļķa resgaļa uzraksta jau iepriekš atzīmēto numuru. Baļķus sazāģē plankās un brusās ar speciālu garu rokas zāģi, kam seko līdzi meistara palīgs. Izzāģētās plankas iezīmē un saliek kopā. Dēļu kraušanā jāievēro, ka to gali novietojas ziemeļu dienvidu virzienā. Ja šo noteikumu neievēro, tad kokmateriāli, nevienmērīgi saules sasildīti, sametīsies kā korķu viļķi. Tad tie derēs vienīgi malkai. Sagatavotos kokmateriālus kaltē vismaz vienu vasaru. Būvlaukumu meistars izraugās tā, lai burinieka korpusu neskartu jūras bangas, bet to viegli dabūt ūdenī. Būvdarbos meistara vadībā strādā no 15 līdz 30 cilvēku, ieskaitot kalēju un darvas tecinātāju.

Pirmajā vasarā liek ķīli, vadņus un brangas, kas ir kuģa karkasa šķērs­elements — parasti U vai V formā, kas savā starpā saista apšuvuma plankas. Otrajā vasarā veido apšuvumu. Ja meistars darbus paspēj, kuģi nolaiž ūdenī. Lielāka burinieka būvē var paiet pat trīs gadi. Ziemā darbus pārtrauc. Darbus turpina buru šuvēji, kalējs un darvas tecinātājs. Nepieciešamo audeklu burām pirka pilsētā ar aprēķinu, lai no tā varētu izgatavot divus komplektus.

Svarīga loma bija kalējam. Smēdi ierīkoja lielā attālumā no būvlaukuma, ugunsdrošības labad. Par uzsitējiem un plēšu pūtējiem strādāja fiziski spēcīgākie jaunekļi. Parasti kalējs izkala visas dzelzs detaļas, kas bija nepieciešamas kuģa detaļu savienošanai un nostiprināšanai, kā arī burinieka mastiem un takelāžai. Ziemas periodā kuģa īpašnieks var sakrāt finanses darbu turpināšanai. Ja finanses ir nepietiekamas, viņš var piesaistīt līdzīpašniekus. Tādi gadījumi ir bijuši ne mazums.

Katram kuģim deva vārdu un turēja lielā slepenībā. Tos izdomāja jau savlaicīgi, kamēr kuģošana nav sākusies. Šo vārdu izpaust nebija pieņemts, jo tā būtu slikta zīme. Nedrīkstēja izdomāto vārdu ņemt atpakaļ. Lielākais īpatsvars kuģu nosaukumos bija sieviešu vārdi, kā «Karoline», «Katarina», «Laima», «Lidia», «Lilly»,«Charlotte», un divi vārdi, kā «Anna Mathilde» «Olga Emilie», «Anna Alwine» un citi. Visbiežāk dotais kuģa vārds bija «Anna». Es saskaitīju 40 buriniekus ar šo vārdu. Kuģu nosaukumos lika arī vīriešu vārdus, kā «Oskar», «Paul», «Robert», «Daniel» utt. Sastopami kuģi, kam doti divi vārdi — īpašnieka un viņa sievas vārds, kā «John Anna», «Heinrich Emma», «Jacob Maria» un citi. Daudziem buriniekiem doti planētu, zvaigžņu un zvaigznāju nosaukumi, kā «Sirius», «Jupiter», «Andromeda», «Mars». Burinieks «Grīva» savu nosaukumu guva acīmredzot no upītes Grīvas, kas tek cauri Upesgrīvas ciemam.

Pavasarī vai vasarā piekrastē parasti rīkoja kuģa kāzas —

tie bija lielākie svētki jūrmalas iedzīvotājiem. Kuģa īpašnieks un būvētāji saaicināja vietējos laika pareģus. Kad tie, savas sirmās bārdas pret debesīm izslējuši, vismaz trīs reizes nozvērēja, ka tuvākajās dienās nav sagaidāmas laika izmaiņas ar stiprām vēja brāzmām, izziņoja jaunā kuģa nolaišanu ūdenī. Tas bija atbildīgs un bīstams pasākums, jo ievilkt jūrā 30 līdz 40 metrus garu un ap 200 tonnu smagu kuģa korpusu nav viegla lieta. Piemērota slīpuma kāpu jūrmalā arī nav viegli atrast, taču dziļuma uzreiz no krasta nav ne Vidzemes, ne Kurzemes jūrmalā. Kā zināms, jūrā ir trīs sēkļi, un tikai aiz pēdējā var sākties kuģa brīvs peldējums. Ostu kuģu būvētavās nolaist jauno kuģa korpusu ūdenī nav problēma. Tas atradās uz speciāli sagatavota laukuma ar noteiktu slīpumu. Vīri izsita dažus ķīļus, un kuģis jau pēc brīža šūpojās ūdenī. Pieredzi kuģu nolaišanai ūdenī nebija kur iegūt, jo, piemēram, Igaunijā krasti ir stāvāki un jūras dziļums lielāks.

Kāzām kuģu īpašnieki gatavojās savlaicīgi un jau ziemas mēnešos uz paša tālākā piekrastes sēkļa izgatavoja divus baļķu rāmjus, sauktus par baterijām, kurus piebēra ar akmeņiem. Uz katru rāmju grīdas novietoja vinčas, uz kurām uztina troses, piestiprinot tās kuģa priekšgalam. Kuģa būves meistars deva komandu, un uz rāmjiem strādājošās sievas un jaunekļi palīdzēja nospriegot troses. Spēcīgākie vīri ar diviem lieliem koka klučiem reizē sita pa rāmi, kuru iepriekš nostiprināja kuģa pakaļgalā. Pēc katra sitiena kuģa korpuss pavirzījās uz priekšu par dažiem centimetriem. Sievas un jaunekļi atkal nospriegoja troses, un viss process atkārtojās. Pie kuģa dibena paralēli ķīlim piestiprināja divus baļķus, kuri iegūlās koka renēs. Renes izgatavoja iepriekš un tās pakāpeniski pārlika uz priekšu. Lai pa izdobtajiem baļķiem kuģa korpuss slīdētu, tos iezieda ar zaļajām ziepēm vai taukiem. Kuģi izrotāja ar meijām un karogiem.

Kāzās piedalījās arī mācītājs un vietējais pūtēju orķestris. Šādi orķestri bija katrā ciemā. Kad jaunā kuģa priekšgals sadūrās ar jūras viļņiem, notika kuģa kāzu svinīgākais brīdis. Darbus pārtrauca, un rēderis (reder holandiešu valodā — kuģa īpašnieks) svinīgi paziņoja kuģa vārdu. Kuģi iesvētīja mācītājs, kurš jaunajam kuģim uzdāvināja Bībeli. Vēl līdz mūsu dienām dažās mūsu piekrastes kuģotāju dzimtās glabājas šādas Bībeles. Tajās pierakstīja kuģa gaitas, sākot no to palaišanas ūdenī. Runas vīri teica dažādus novēlējumus un atzīmēja krietnākos amatniekus. Jūrmalā novietoja galdus, pie kuriem vakarā sākās mielasts. Nākamajā dienā darbus turpināja, jo kuģa korpusu vajadzēja nogādāt aiz trešā sēkļa. Ne vienmēr vienā dienā izdevās jaunā kuģa korpusu nogādāt aiz trešā sēkļa, līdz brīvam peldējumam. Tad nāca palīgā vīri laivās. Ja kuģa korpuss palika uz sēkļa starp abām baterijām un laivinieku spēki izrādījās par vājiem, bija jāgaida ūdens līmeņa celšanās. Parasti tā nāca ar stipru jūras pūtienu, kas nebija patīkami kuģa būvētājiem. Kad kuģa korpuss, kas ir bez mastiem un takelāžas tomēr sāka brīvi peldēt, to noenkuroja un izsauca no tuvākās ostas velkoni. Tas ar dzenskrūvi izskaloja burinieka ceļā kanālu, paņēma to tauvā un aizvilka uz Rīgas vai Ventspils ostu, kur to neapdraud vētras un lielie jūras viļņi. Tur topošajam buriniekam uzstādīja mastus, kā arī citas takelējuma daļas, kā ūdens sūkņus, kompasu, enkurus un ķēdes. Pēdējās veda no Lielbritānijas, jo Latvijā enkurus nekala. Ostā zēģelnieku apskatīja un izmērīja eksperti, kuri tam piešķīra uz noteiktu laiku jūras klasi. Tad sekoja izmēģinājuma brauciens, kura laikā būvmeistars svinīgi nodeva kuģa stūres vadīšanu kapteinim.

1929. gadā būvmeistars Andrejs Andersons pabeidza pēdējā divmastu gafelšonera «Grīva» būvi Upes­grīvā. Kuģa tilpums 118 bruto reģistra tonnas. Korpusa izmēri: garums 24,2 metri, platums 6,7 metri, tilpnes dziļums trīs metri. Kuģa pirmie īpašnieki bija E., R. Dunkeļi un Johans Pētersons — Upesgrīvas pagastā no 1929. līdz 1937. gadam. Pēteris Kadiķis Rīgā 1939. gadā. Burinieka kapteiņi — Ernests Nikolajs Dunkels (no 1930. līdz 1932. gadam), K. Kadiķis (1940. un 1941. gada maijs—jūnijs), Krišs Pūliņš (1941. gada jūlijs—septembris).

Kuģis veda stutmalku un malku no Vidzemes un Kurzemes ostām uz Rīgu. 1935. gada rudenī lielā vētrā tas iepretim Melnsilam izmeta enkurus. Tie neizturēja, un kuģis izdreifēja uz piekrastes akmeņiem. Komanda izglābās peldus, pieķeroties pie stutmalkas pagalēm. Par šo gadījumu rakstīja laikraksts «Rīts»: «Vakar, 14. oktobrī, Rīgas ostā velkonis «Mintauts» ievilka Kurzemes piekrastē ar ūdeni pieplūdušu un uz akmeņiem vētras izmesto burinieku «Grīva». Tas pieder kapteinim Dunkelam. Vai «Grīvu» izdosies izremontēt — vēl nav noskaidrots.

(Nobeigums nākamajā laikrakstā.)

Imants Tamsons

Talsos

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi novada vēsture

Komentāri