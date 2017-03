«Pēc Valsts kontroles ziņojuma man nebija pamata vērsties KNAB» 10.03.2017

23. februāra Talsu novada domes sēdē deputāti tika iepazīstināti ar audita rezultātiem par SIA «Talsu namsaimnieks». Apspriesta tika arī Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus («Talsu novada attīstībai») rīcība par vēršanos Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), kas darīts audita rezultātu dēļ.

«Talsu Vēstis» jau rakstījušas, ka 13. oktobrī vairākums Talsu novada domes deputātu nobalsoja par auditu, kuru veic pašvaldības darbinieki, nevis neatkarīgi audita veicēji. Tāpat esam atspoguļojuši valdes locekļu maiņu: pašlaik jaunās valdes priekšsēdētājs ir Egils Bariss, savukārt valdes loceklis — Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis.

Audita pārbaudes tika veiktas par četriem jautājumiem: par materiālu un darbaspēka resursu izlietojumu dzīvojamo māju remontos pēc dokumentiem un faktiski, kalkulāciju atbilstību faktiskajiem izdevumiem pļaušanas un sētnieku pakalpojumiem, malkas sagatavošanu (pašu spēkiem vai ārpakalpojums) un atalgojuma sistēmu uzņēmumā. Pārbaudes veica četras komisijas pašvaldības auditora Gunta Špora vadībā par laika periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. septembrim 38 daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.

Daži audita secinājumi

Uzņēmumā, izvēloties malkas sagatavotājus, nav veikta cenu aptauja. Lai arī SIA «Talsu namsaimnieks» apkures krāšņu kurinātāju amata aprakstos minēts, ka viņu pienākumos ietilpst malkas sagatavošana sezonai, konstatēts, ka viņiem nav izmaksāta samaksa par malkas sagatavošanu, kā arī uzņēmums nav pircis materiālus, izejvielas, instrumentus, kas paredzēti malkas sagatavošanai. Kā izrādās, malku sagatavojis individuālais komersants «Ne».

Daudzdzīvokļu māju lietās iekļautie māju plāni nav atjaunoti kopš 2004. gada, līdz ar to mājas plānā esošā informācija var neatbilst situācijai dabā. Atsevišķos gadījumos atšķiras sētnieku apkopjamās teritorijas apmērs pa konkrētām pozīcijām. Rīkojumā par zāles pļaušanas izcenojumu no 2014. gada 8. aprīļa iekļautie izdevumi nesedz patiesos sabiedrības izdevumus pilnā apmērā. Sētnieku uzturēšanai nesakritības nav konstatētas.

Grāmatvedības organizācijas dokumenti ir ļoti vispārīgi, tie sniedz tikai vispārēju informāciju par grāmatvedības darba organizāciju sabiedrībā. Tiek strādāts ar piecām grāmatvedības uzskaites programmām, kas paaugstina administratīvā sloga risku. Mājas lietās uzkrātie dokumenti nav sistematizēti hronoloģiskā secībā. Daļai darbinieku (santehniķi, remontstrādnieki) nepilnīgi aizpildītas darbu uzdevumu lapas, nav norādīta visa nepieciešamā informācija. Atsevišķos gadījumos māju ieņēmumu un izdevumu pārskatos norādītie izdevumi uzskaitīti neatbilstošās pārskatu sadaļās. Santehniķu izcenojumu piemērošana nenotiek pēc vienotiem principiem.

Nav izstrādāts darba samaksas nolikums, kā arī piemaksu, prēmiju, naudas balvu noteikšanas un darbinieku aizvietošanas apmaksas kārtība. Atmaksājot darbiniekiem briļļu iegādes izdevumus, nav ievēroti Ministru kabineta noteikumi. Daļai darbinieku nekorekti aizpildītas darba laika uzskaites tabeles.

Komisija, kas veica auditu, katrai sadaļai sniegusi ieteikumus, kas būtu jāmaina. «Pārrunājām ar jauno valdi iespējamās darbības, kā attiecīgās nebūšanas novērst. Esmu sagatavojis četrus lēmumus, par katru sadaļu vienu; katram noteikts arī termiņš. Daļai jābūt sakārtotai martā, daļai — aprīlī, pats vēlākais — septembrī (tas saistīts ar sētnieku darbu). Man nav iemesla apšaubīt audita lēmumu, un konkrētus secinājumus varēšu sniegt vēlāk,» 23. februāra domes sēdē norādīja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, kapitāldaļu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš («Vienotība»).

Daudz jautājumu izskanēja no opozīcijas deputātiem,

neviens — no pozīcijā esošajiem.

Deputāts Dainis Karols (Zaļo un zemnieku savienība) vaicāja G. Šporam: «Intervijā, kas publicēta «Talsu Vēstīs», bijušais valdes loceklis, pašreizējais uzņēmuma siltumenerģētiķis Edgars Šterns norādīja, ka praktikanti bija ieviesuši kļūdas, un tas norādīts pārvaldniekiem. Tas esot cilvēciskais faktors, jo strādāja jauns zēns, kurš daudz ko līdz galam var arī nesaprast. Vai audita laikā tas tika konstatēts?» G. Špors atbildēja noraidoši. Deputāts Miervaldis Krotovs (Zaļo un zemnieku savienība) jautāja, vai audita rezultātā tika konstatēts, ka SIA «Talsu namsaimnieks» radījis iedzīvotājiem zaudējumus. Uz to G. Špors atbildēja: «Nē. Vismaz pēc tiem dokumentiem, ko izskatījām, nekas tāds netika konstatēts.»

Deputāte San­dra Pētersone ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK») interesējās, vai audita veicējiem pārbaužu laikā nav radušies papildu jautājumi kopsakarībās, piemēram, par administratīvajiem izdevumiem, kas tiek iekļauti pakalpojumos: «Jums par šādām lietām neradās jautājumi? Vai jums ir pārliecība, ka nenotiek dublēšanās?» G. Špors sacīja, ka to audita veicēji nevarēja redzēt.

«Uzskatu, ka audits savu uzdevumu ir veicis atbilstoši tam, kas komisijām bija jāskata. Process turpinās, un uzskatu, ka darbam būs panākumi,» teica A. Lācarus.

D. Karols uzdeva jautājumu, vai ir prasīta atbildība un paskaidrojumi no bijušajiem valdes locekļiem par radušos situāciju SIA «Talsu namsaimnieks», uz ko N. Tropiņš sacīja, ka viņš šādus skaidrojumus nav pieprasījis: «KNAB paudīs savu viedokli, bet uzskatu, ka pašlaik atbildība no viņiem nav jāprasa. Kas bijis, bijis. Ja tomēr izrādīsies, ka notikušas lietas, kas radījušas zaudējumus, likuma noteiktajā kārtībā valdes locekļi piecus gadus nes atbildību, un viņi par to atbildēs. Šajā brīdī man nešķiet, ka audita ziņojums būtu tik skarbs, lai tagad pieprasītu skaidrojumus no bijušajiem valdes locekļiem.»

«Izdodot rīkojumu par audita veikšanu, jūs noteicāt konkrētas jomas un jautājumus — vai, saņemot audita ziņojumus, jūs esat saņēmis atbildes uz saviem jautājumiem un vai jums ir pilna pārliecība par to, kas konkrētajās jomās notiek?» domes priekšsēdētājam vaicāja S. Pētersone. Viņš atbildēja: «Tādā pašā apmērā kā auditoriem.»

E. Bariss domes sēdē deputātiem apstiprināja, ka vislielākās raizes sagādā nesakārtotā grāmatvedība: «Jau pirms mēneša sazinājāmies ar jaunās programmas ieviesēju. Viņš jau trīs reizes bijis uzņēmumā, reizi nedēļā darbinieces tiek iepazīstinātas un apmācītas darbam ar jauno datorprogrammu. Tiks ieviesta pati jaunākā versija.»

«Pēc Valsts kontroles (VK) ziņojuma man nebija pamata vērsties KNAB,

jo VK šādas situācijas nebija konstatējusi. Arī VK ir tiesīga vērsties pie citām tiesībsargājošajām institūcijām, bet to nedarīja. Tad kāds lai man būtu pamats to darīt?» teic A. Lācarus. Pēc VK ziņojuma SIA «Talsu namsaimnieks» dots laiks sakārtot jautājumus, kas norādīti ziņojumā. «Pieļauju, ka cilvēki, kuri strādāja SIA «Talsu namsaimnieks», ļoti koncentrējās tieši uz šīm nebūšanām, kas tika konstatētas VK ziņojumā. Lielāko daļu viņi jau patiesībā arī novērsa. Palika sāpīgākais un grūtākais jautājums — nesakārtotās grāmatvedības sistēmas, kas varēja radīt problēmas, kuras savukārt radīja nesaskaņas valdē un beidzās ar dažādām baumām un signāliem. Rezultātā nolēmām veikt auditu,» skaidro A. Lācarus.

Domes priekšsēdētājs norāda, ka auditors nav tiesīgs secināt neko par darbinieku sodīšanu vai atbrīvošanu, ja nav konstatēts likuma pārkāpums vai izzagšanas gadījums. «Protams, ja cilvēki saņēmuši papildu atalgojumu, strādājot ārpus darba laika, lai arī darba aprakstos norādīts, ka tas ir iekļauts, vajag uzlabot darba apraksta izpildes procedūru un darba uzskaiti. Man šķiet, ka jautājums jārisina šādā veidā, nevis jāturpina maksāt papildus par to, kas jau ir paredzēts darba aprakstā. Te ir jautājums, vai tas ir tikai formāls vai tomēr būtisks pārkāpums. Bieži vien ir tā, ka nav iespējams precīzi nodefinēt, kur pārkāpums ir radījis zaudējumus un kur — nē.

Te var izvērst jautājumu, vai uzņēmumā ir laba pārvaldība vai nē. Šāda situācija, kad cilvēki nevar būt pilnīgi droši par to, ka viņu konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas konts ir perfekts, neliecina par labu pārvaldību. Es nebūtu apmierināts, ja dzīvotu mājā un zinātu, ka nevaru būt drošs, vai mana naudiņa kaut kur nepazudīs. Lielā mērā paļaujos uz KNAB, lai viņi izvērtē auditu un dod slēdzienu, jo šeit ir runa par valsts un pašvaldības amatpersonām, tie ir valdes locekļi, un tas ir par viņu konkrēto rīcību,» pauž A. Lācarus.

Vaicāts, vai daļa vainas nav jāuzņemas pašvaldībai, pieļaujot, ka šādi audita rezultāti parāda uz nepietiekamu uzņēmuma kontroli, domes priekšsēdētājs atbild: «To jau nosaka likumdošana. Attiecībā par pašvaldību uzņēmumiem un tām prasībām, kādas jāievēro, mūsu uzņēmumiem jābūt pielīdzinātiem pašvaldības darbam. Ja pašvaldībai darbs ir atklāts, tātad principā arī viņiem. Protams, varam uzstādīt viņiem kādus komercnoslēpumus, bet tie nedrīkst būt tādi, kas rada zaudējumus iedzīvotājiem, un šajā gadījumā ir runa par iedzīvotāju īpašumu apsaimniekošanu.»

Pašlaik KNAB oficiāli nosūtīts dokuments kopā ar audita ziņojumiem. A. Lācarus pieļauju, ka viņi prasīs papildu informāciju. Kad iespējams sagaidīt rezultātus, vēl nav zināms. Arī «Talsu Vēstīm» KNAB nav sniedzis atbildi jau divu nedēļu garumā.

«VK vienmēr iestājas par atbildīgu, savlaicīgu

un efektīvu rīcību no amatpersonu puses un pret publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu. Sevišķi tas attiecināms uz pašvaldību un to kapitālsabiedrību darbību, kurās vēl joprojām nereti konstatējam nekompetenci un paviršu attieksmi. Pieejamo resursu robežās turpinām strādāt ar visām pašvaldībām, uzsverot, cik svarīgi ir atbildīgi pārraudzīt to kapitālsabiedrību darbību. Ja pašvaldība ir atradusi resursus un iespējas veikt papildu kontroles pasākumus, piemēram, veikt iekšējo auditu, VK to vērtē atzinīgi,» «Talsu Vēstīm» norāda VK sabiedrisko attiecību un iekšējās komunikācijas daļas vadītāja Zane Ozola.

