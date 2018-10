Pēc vairākiem gadiem atgriežas Latvijā un veiksmīgi vada biznesu 16.10.2018

Trešdien, 10. oktobrī, īsi pirms pusdienlaika pie ēkas Raiņa ielā 1 bija vērojams ļaužu pulks, kas apņēmīgi gaidīja jaunā mājražotāju veikala «Stendes delikateses» atklāšanu. Tā īpašnieki — ģimene, kas pēc sešiem gadiem Anglijā atgriezusies dzimtenē.

Mazirbnieks Andris Tunkelis kopā ar sievu Ariku Tunkeli (ieprecējusies no Bauskas puses) un meitu Sandiju Bondarenko pēc atgriešanās Latvijā pirms trīs gadiem nolēma veidot savu biznesu. Viņi sāka pamazām, izveidoja produkcijas ražotni Stendē, kur top kūpinājumi un cita veida izstrādājumi, piemēram, galerti, ruletes, aknu pastēte u. c. Līdz šim ģimene produkciju piedāvāja «Jāņa centrā», bet jau aptuveni divus gadus milza sapnis atvērt savu veikalu, kur gaļas izstrādājumi būtu pieejami pastāvīgi. Būtisks stimuls to izdarīt bija arī ģimenes pieaugums Sandijai. «Šīs telpas izvēlējāmies, jo te ir ļoti atsaucīgs saimnieks un uz Talsu fona pieņemamāka īres cena. Ceram, ka veiksies labi, esam pozitīvi noskaņoti,» teic viena no īpašniecēm S. Bondarenko.

Gaļu ģimene iepērk no Kuldīgas ZS «Smaidas», vistas — no Saldus. «Mūsu produkcijai ir kvalitātes zīme «Zaļā karotīte», proti, visu gatavojam no dabīgām izejvielām, neizmantojam ne konservantus, ne nitrātsāli,» stāsta S. Bondarenko.

Lai sortiments būtu plašāks, «Stendes delikatesēs» pieejama arī citu mājražotāju produkcija: «Ainas maize», «Ivetas sieri» un medus no Kabiles.

Otra uzņēmuma īpašniece, mamma Arika, ar plašu smaidu sejā un satraukumu sirdī izstaro ļoti apņēmīgu enerģiju. «Domājām, ka šādu veikaliņu vajag atvērt, jo Talsos tāda nav. Mums ir tikai mājās ražota produkcija. Piesaistīt citus mājražotājus nebija sarežģīti, domājam, ka preču sortimentu varētu vēl paplašināt,» ar iecerēm dalās A. Tunkele. Viņa teic, ka gaļas produkcija tiek gatavota pēc ģimenes receptēm, kuras nevienam netiek izpaustas. Par kūpināšanu un citiem tehniskiem jautājumiem atbildīgs ir Andris. Viņš teic, ka par uzņēmuma paplašināšanu ar papildu darbiniekiem, kas ražo produkciju, netiek domāts, jo esot bažas, ka tad varētu zust produktu kvalitāte. «Visu darām paši, produkcija ir vienmēr svaiga. Gaļu kūpinu ar malku — pārsvarā ar alksni, dažkārt ar ķirsi vai ābeli,» atklāj A. Tunkelis.

Vai nebija bail visu sākt no nulles? Arika nedomājot atbild: «Kas neriskē, tas nedzer šampanieti! Anglijā mums bija labas darba vietas, bet vienā brīdī sapratām, ka jābrauc mājās. Tāda doma prātā bija visu laiku. Svešums tomēr ir un paliek svešums. Atbraucām 1. jūnijā un 6. septembrī jau kūpinājām, un tirgojām gaļu. Protams, bijuši lūzuma brīži, kad domā: vai to tiešām vajadzēja darīt? Bet tas pāriet.»

