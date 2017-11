Pēc ūdeļādām starptautiskajā tirgū pieprasījums joprojām ir 10.11.2017

Ūdeļu audzēšanu Lubezerē atsāka pirms vairākiem gadiem. Vietā, kur pašlaik mīt 43 tūkstoši kažokzvēru, investēti prāvi finanšu līdzekli, domājot arī par roku darbu atvieglošanu. Drīz audzētavā sāksies aktīvais darba laiks, kad no zvēriem iegūs ādas, kas pēc apstrādes nonāks izsoļu namā Somijā.

Novembra sākums ir laiks, kad zvēru audzētavās notiek aktīva rosība, jo no izaugušajiem dzīvniekiem iegūst ādas. Lubezeres zvēraudzētavas pārstāvis Valdis Ernstsons teic, ka aktīvs darbs šonedēļ sāksies arī šeit. Iegūtās ādas apstrādās Blāzmā, kur atrodas otra uzņēmumam piederošā dzīvnieku novietne un apstrādes cehs. Pēc tam tās sūtīs uz izsoļu namu Somijā, ar ko gadu laikā izveidojusies laba sadarbība. Audzējot šos kažokzvērus, daudz domāts par vaislas materiāla un iegūtās ādas kvalitāti, kas nav mazsvarīgi, tās piedāvājot izsoļu namā.

Lai pārliecinātos, vai uzņēmums uzņēmis kursu pareizā virzienā, sarunas laikā redzam, ka dzīvniekus vērtē eksperts no Somijas. Viņam esot 20 gadu pieredze ādu vērtēšanā izsoļu namos.

Viņš nosaka, vai ūdeļu māte atstājama pēcnācēju radīšanai nākamajā gadā vai tomēr ne, dodot katrai kvalitātes vērtējumu — «A», «B» vai «C» kategorija. Lubezeres zvēr­audzētavas saimnieks V. Ernstsons atzīst: «Mums ganāmpulka kvalitāte nav slikta, jo tam pievēršam lielu uzmanību. Taču vēlamies, lai arī kāds eksperts no malas paskatās, vai darām pareizi.»

Ganāmpulkā ir 12 tūkstoši ūdeļu māšu, kas katra ik gadu dod sešus līdz desmit bērnus. Tās, kurām mazāk pēcnācēju, izbrāķē. Tā kā visus šogad sadzimušos mazuļus nebija iespējams šajā novietnē salikt, daļa aizvesta uz otru fermu Blāzmā. Pašlaik Lubezerē ir 43 tūkstoši, bet kopā ar otru fermu Blāzmā — vairāk nekā 70 tūkstoš ūdeļu. Vaislas materiālu audzētāji ieved no Dānijas, kur šo dzīvnieku selekcijas darbs ir ļoti attīstīts.

Lai gan mode un pieprasījums pēc dažādu krāsu ādām mainās, klasika paliek — aktualitāti nezaudē ne melnās, ne baltās krāsas ūdeļādas. Pašlaik tirgū pieprasītāki ir zilganīgie un safīra krāsas toņi. Tā kā brūnās un baltās ādas padodas vieglāk krāsošanai, šo krāsu ūdeles arī Lubezerē audzē visvairāk. Būros ir arī gaišie palamino krāsas dzīvnieciņi.

Iegūto ādu apstrāde notiek Blāzmā. Saimnieks atklāj, ka, iespējams, jau nākamajā gadā vietu mainīs un tas notiks Valdemārpilī. Tur iegādāts īpašums, kur agrāk bijis zivju cehs. Plānots apstrādāt ne tikai Lubezeres un Blāzmas audzētavā iegūtās ādas, bet sniegt pakalpojumus arī citiem audzētājiem. «Ādas apstrāde tad būs nostāk arī no dzīvnieku novietnes, lai mazinātu risku ievest tajā kādas slimības,» skaidro V. Ernstsons. Viņš atklāj, ka jau tagad ādas apstrādes pakalpojumus izmanto divas ūdeļu audzētavas no Lietuvas, kā arī no Dānijas.

Ik gadu sezonā viņi izsoles namiem apstrādā ap 140 līdz 150 tūkstoš ādu. Saimnieki cer, ka līdz ar jaunas vietas izveidošanu šim mērķim, arī darba apjoms pieaugs.

Neskatoties uz dažādiem publiskajā telpā izteiktajiem protestiem pret dzīvnieku turēšanu būros, pasaulē nekas būtiski nav mainījies, un pieprasījums starptautiskajos tirgos pēc ūdeļādām joprojām ir pietiekams.

Fermā Lubezerē redzams, ka par dzīvniekiem rūpējas. Tām ir silti sapakotas un tīras mājvietas un ēdiens, dzīvnieki nedzīvo stresā. «Ūdele ir plēsējs. Tās turot kopā, būtiski pamanīt, vai dzīvnieki cits ar citu sadzīvo,» saka saimnieks. Viņš novērojis, ka vairāk plēšas vienā gadā dzimušās māsas. Lai novērstu risku ūdelēm savā starpā savainot citai citu, būros ieliktas arī mazas caurulītes, ar ko dzīvnieki spēlējas.

