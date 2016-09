Pēc ilgām diskusijām slēdz skolēnu autobusa maršrutu «Ķūļciems—Talsi» 22.09.2016

Augustā a/s «Talsu autotransports» un Talsu novada izglītības pārvalde informēja domes deputātus par maršruta «Ķūļciems—Talsi» optimizāciju. Bija jāizvēlas: vai nu saglabāt skolēnu autobusu, bet tādā gadījumā attiecīgajā maršrutā slēgt sabiedrisko transportu, vai otrādi.

Niecīgā pasažieru skaita dēļ abus pakalpojumus uzturēt neesot izdevīgi. It sevišķi tādēļ, ka maršruti gan sabiedriskajam, gan skolēnu autobusam ir gandrīz vienādi, ar pavisam nelielu laika nobīdi. Talsu novada pašvaldība jautājumu par skolēnu pārvadājuma maršruta «Ķūļciems—Talsi» un sabiedriskā maršruta «Talsi—Mērsrags» un «Talsi—Mērsrags—Upesgrīva—Talsi» saglabāšanu vai iespējamo slēgšanu spriedusi pārrunās ar a/s «Talsu autotransports», kā arī 1. un 15. augusta Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas un izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.

30. augustā Laucienes pagastā notika sapulce,

kurā piedalījās a/s «Talsu autotransports» pārstāvis, Laucienes un Ķūļ­ciema pagasta pārvaldes vadītāji, iedzīvotāji un vecāki, kuru bērni mācās Laucienes pamatskolā. Kā norādīts Talsu novada domes lēmumā, vairākums klātesošo piekrituši skolēnu autobusa maršruta slēgšanai, ja tiek veiktas izmaiņas sabiedriskā pārvadājuma maršruta pielāgošanai skolēnu pārvadājuma maršrutam. «Nepiekrita divi pirmsskolas vecuma bērnu vecāki. Protams, paskaidrojām viņiem, ka pārvadājuma sniegšana šī vecuma bērniem nav pašvaldības funkcija un bērniem līdz septiņiem gadiem ir nepieciešams pavadonis,» Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē 5. septembrī skaidroja Talsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.

Tikšot uzstādītas arī jaunas pieturvietas un nedaudz pagarināts maršruts, lai skolēniem līdz autobusam būtu jāmēro pēc iespējas mazāks attālums. Ar valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi» pārstāvi panākta vienošanās par iespējamu autobusa pieturu pārvietošanu vai izveidi vietās, kurās tas būtu nepieciešams pasažieriem. Kā norādīts sēdē, bērniem nekas nemainīsies, jo laiks un brauciens paliek tas pats. «Esmu runājusi ar cilvēkiem, kuri strādā Talsos un ikdienā izmanto attiecīgā maršruta sabiedrisko autobusu. Viņi uzskata, ka situācija būtu ļoti nelāga un tas būtu liels risks, ja tiktu slēgts sabiedriskais pārvadātājs. Kā nekā skolēnu autobusu cilvēki no malas nedrīkst izmantot,» papildināja deputāte Juzefa Kļava («Talsu novada attīstībai»).

«Biļetes skolēniem nebūs jāpērk,

viņi izmantos speciālas braukšanas kartes. Pašvaldība pēc tam apmaksās rēķinu, ko saņems no pārvadātāja. Runājot par pirmsskolas vecuma bērniem, jautājums nav līdz galam atrisināts, bet Laucienes pagasta pārvalde izskata iespējamos variantus,» informēja U. Katlaps.

«Mums kursē mikroautobuss ar astoņām vietām, lai uzņemtu skolēnus. Vienīgi pretējā virzienā. Domāju, ka ar komunālo nodaļu spētu vienoties par to, lai tiek izbraukts aplis un uzņemti arī šie pirmsskolas vecuma bērni,» kā variantu piedāvāja Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis.

Ceturtdien, 15. septembrī, Talsu novada dome nolēma slēgt skolēnu pārvadājuma maršrutu «Ķūļciems—Talsi» no nākamā gada 1. janvāra, bet tas var mainīties, iespējams, datums var tikt noteikts ātrāk.

