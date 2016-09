Pavisam īsi par izglītības iestāžu pieņemšanā redzēto: «Kļūst labāk!» 09.09.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

Ar Talsu pirmsskolas izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolas apskati 2. septembrī beidzās Talsu novada izglītības iestāžu pieņemšana, kas pirms jauna mācību gada sākuma ļauj uzzināt, kādus uzlabojumus iestādēs izdevies veikt gada laikā un kas ir to pašreizējās saimnieciskās un metodiskā darba prioritātes. Lai arī kopumā situācija uzlabojas, tomēr arī darāmā turpmākajam cēlienam netrūkst.

Talsu bērnudārzos kļuva skaidrs, ka darbinieki lepojas ar to, cik interesanti un mājīgi iekārtotas grupiņu telpas, jo katrā vietā vadītāji vēlējās parādīt katru no tām. Tomēr pirmsskolas izglītības iestādēm ir arī dažādas rūpes un vajadzības. Prioritāšu vidū šogad izvirzītas tādas lietas kā gadu desmitiem senu un gājējiem bīstamu celiņu atjaunošana, ēku fasāžu vai to daļu sakārtošana, zāliena uzlabošana, dažviet vajadzīgas jaunas mēbeles, putekļsūcēji, datori, interaktīvās tāfeles un videoprojektori, citur vēlas drošāku automašīnu satiksmes kustību bērnudārza tuvumā. Tāpat bērnudārzu darbinieki labprāt dotos uz apmaksātiem kursiem, viņi grib aktualizēt pedagoga atbildību par savu darbu, tā metodēm un rezultātiem, pilnveidot iestādes administrācijas, pedagogu un audzēkņu vecāku sadarbību un paveikt citas lietas.

Vairākos bērnudārzos izskanēja neapmierinātība ar jaunajām nojumēm āra rotaļlaukumos. Tās gan ir glītas, tomēr pirmsskolas izglītības darbinieki pamanījuši, ka tās nav veidotas, domājot par bērnu drošību ikdienā. Nojumēm Talsu bērnudārzā «Zvaniņš», kā norādīja vadītāja vietniece Mārīte Derkevica, vai nu pakāpienu nav, vai arī tie ir pārāk šauri, lai pa tiem droši nokāptu. Viņai arī šķiet, ka bērniem piemērotāki būtu mājīgi namiņi, nevis tik atvērtas un skatuvei līdzīgas nojumes. Arī bērnudārza «Saulīte» vadītāja Daina Kalniņa piekrita, ka nojumes ir par augstu, tāpēc mazākajiem bērniem gandrīz četrrāpus jārāpjas augšā. «Patiesībā par bērniem nav padomāts,» viņa sprieda. Tā kā «Saulīte» atrodas kalnā, nav bijusi arī iespēja visas nojumes novietot līdzenā vietā. Tas radījis vēl kādu problēmu — dažviet zem nojumēm ir paplatas, nenorobežotas spraugas, kurās bērniem tā vien gribas ielīst…

D. Kalniņa aktualizēja

vēl kādu jautājumu — bērnudārzos ļoti noderīgs būtu ikdienā pieejams psihologs. «Ir situācijas, kad bērni ir nežēlīgi cits pret citu, bet skolotājām nav laika situāciju padziļināti risināt, jo jādarbojas ar pārējiem bērniem,» viņa atklāja. Šādās situācijās palīgā jānāk vadītājai, tomēr arī viņai taču ir savi pienākumi, kamēr psihologs kā profesionālis varētu ar bērniem runāt, viņus nomierināt un izskaidrot, kāpēc viņu rīcība nebija pieņemama. Šobrīd visiem novada bērnudārziem pieejama tikai viena psiholoģe Karīna Spade, tomēr «Saulītē» spriež, ka būtu vajadzīgi vismaz divi psihologi: viens Talsu pirmsskolas izglītības iestādēs un otrs — pārējos novada bērnudārzos.

Lielu kļūdu pieļaujot bērnu vecāki, slēpjot bērnu fiziskās un garīgās veselības problēmas no ģimenes ārstiem un skolotājiem. «Tā ir šausmīgākā kļūda, ka mammas negrib ieraudzīt, kas notiek ar bērnu! Vecāki cer, ka bērns paaugsies un būs labi, tāpēc slēpj simptomus, bet psihologs uzreiz pamana, ja bērna uzvedība liecina par kādām problēmām,» novērojusi «Saulītes» vadītāja. Viņa uzskata — ņemot vērā, cik daudziem bērniem ir runas traucējumi, patiesībā arī bērnudārza logopēds nevar pagūt ar visiem pietiekamā mērā strādāt. «Tomēr, ja ir jāizvēlas starp logopēdu un psihologu, es izvēlētos otro, jo psihologs ir vajadzīgs arī pieaugušajiem,» D. Kalniņa vērtē.

Todien komisija iegriezās

arī Talsu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Mākslas skolā nepieciešams, piemēram, pabeigt kāpņu telpas remontu, bet pavisam drūmā stāvoklī ir telpa pagrabstāvā, kur atrodas keramikas apdedzināšanas krāsns, virs kuras būtu vajadzīgs arī tvaika nosūcējs. Problēmas mākslas skolā sagādā arī savu laiku nokalpojušie logi, kuru rāmji jūkot ārā. Šī problēma neesot sveša arī dzimtsarakstu nodaļai, kas atrodas šajā pašā namā.

Mūzikas skolas direktors Raitis Rērihs kā pirmo problēmu nosauca faktu, ka administrācijas telpās saulainā laikā kļūstot neciešami karsti — un ne jau tikai vasarā. Tas neizbrīna, zinot, ka šīm telpām no abām pusēm ir stikla sienas, kurās nav pat ne mazāko vēdlodziņu! Žalūzijas nekādu efektu nedodot, celtniecības laikā ventilācijas sistēma nav aprīkota ar gaisa kondicionieri, pie tam nevarot arī šo ēkas posmu aprīkot ar āra žalūzijām, jo tā būtu papildu slodze ēkas konstrukcijai.

Esot jādomā arī par mūzikas skolas pamatinstrumentu — klavieru — nomaiņu, jo 30 gadus veco instrumentu fonds ir pakāpeniski jāatjauno, lai nesagaidītu brīdi, kad tie vairs nespēj kalpot mērķim. Mūzikas skolā esot klavieru uzturēšanai neatbilstošs mitruma līmenis — gaiss ir par sausu, īpaši apkures sezonā.

«Īsti jau ar mums neviens nerēķinās, jo mūsu ir skaitliski maz, salīdzinot ar vispārējo izglītību. Tai pašā laikā mums jāzina, ka esam lieli. Ja tā paskatās plašāk, kas ir kultūrizglītība, salīdzot par pārējo izglītību? Valsts nacionālās iezīmes droši vien nav atkarīgas no sasniegumiem matemātikā vai fizikā, bet kultūrā! Tieši kultūrizglītība ir tā, kuras dēļ varam runāt par Latviju, latviešiem. (..) Bet tas nevar visu laiku notikt pats par sevi! Cik ilgi mūzikas skolu pedagogi var strādāt, balstoties uz patriotiskām jūtām? Tad viņiem jāsāk domāt, vai nepāriet strādāt uz vispārizglītojošo skolu, kur runa ir par interešu izglītību ar mazāku atbildību,» neslēpj R. Rērihs.

Mūzikas skolā strādājošie nav mierā ar to, ka arī viņiem domātie finanšu līdzekļi ievietoti mapītē «Interešu izglītība». «Man saka: «Vai tad nav vienalga, kurā mapē?» Nē, nav vienalga! Ikvienam ir svarīgi, kā viņu sauc! Kādreiz esmu teicis grāmatvežiem: «Kāpēc jūs gribat, lai jūs sauc par grāmatvežiem? Varbūt saucam par kasieriem?» «Nē, mēs esam grāmatveži,» viņi saka. Bet mēs esam profesionālās ievirzes izglītība! It kā nieciņš, bet… Tas parāda to domāšanu,» uzskata direktors.

Talsu mūzikas skolā šogad mācīsies 208 audzēkņi, un viņu skaitam nedrīkst ļaut samazināties. «Kur pastāv kaut kāda veida kolektīvā muzicēšana, tur vajadzīgs, no kā to visu atlasīt. Šim apjomam ir jābūt! Mēs taču nevaram uztaisīt futbola komandu ar 11 cilvēkiem, ja sportisti ir tikai astoņi! Tāpat arī mūzikā,» atgādina R. Rērihs.

«No tā, kas ir redzēts un kur ir būts,

kopumā iespaids ir pozitīvs,» pēc izglītības iestāžu apskates sacīja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane. Iepriecinot ne vien tas, ka daudzviet ir paveikti būtiski darbi, bet arī piedzīvotais, ka vispirms tiek rādītas nevis problēmas, bet tas, par ko ir prieks un lepnums. Tāpat prieks esot par tām vietām, kur pārvaldnieki strādā roku rokā ar izglītības iestāžu vadītājiem.

D. Feldmane uzskata, ka izglītības iestāžu pieņemšana ir būtiska ar iespēju savām acīm redzēt problēmas, kurām nepieciešams risinājums, jo tad pēc tam varot pārliecinošāk stāstīt par tām kolēģiem. «Ja tu redzi, ka, pa to celiņu ejot, tiešām kājas ķeras, tad saproti, kāpēc tā ir bērnudārza prioritāte,» viņa skaidroja. Tomēr būtiski esot arī tas, ka izglītības iestādēs domā ne tikai par saimnieciskajiem un tehniskajiem jautājumiem, bet arī par metodisko darbu un tālākizglītību.

«Kļūst labāk!» izglītības iestāžu pieņemšanā redzēto pavisam īsi raksturoja Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. «Kas attiecas uz infrastruktūru un iestāžu sakārtotību, man šķiet, situācija visā novadā kļūst labāka. Šis modelis, kad pašvaldība, sastādot budžetu, prioritāšu naudu dod pārvaldēm un tās var izlemt, kas ir steidzami veicamie darbi, izglītības iestādēm ir ieguvums. Reti kura izglīības iestāde līdz šim no sava budžeta varēja tik daudz ko paveikt, bet šobrīd var redzēt, ka izglītības iestādes tiek sakārtotas daudz labāk.

Kas attiecas uz izglītības procesu, arī tur situācija nepasliktinās. Skolu un pirmsskolu vadītāji, protams, šobrīd uztraucas par atalgojumu, kaut arī visur izskan, ka jaunais modelis būs skolotājiem labāks. Man šķiet, ka sliktāk nebūs — ar nosacījumu, ka strādā to pašu darba apjomu. Ja kopējie skaitļi kļūst lielāki, tad vajadzētu būt, ka ir labāk,» skaidro U. Katlaps.

Lai arī nosaukums joprojām ir vecais, tomēr izglītības pārvaldes vadītājs uzsver, ka izglītības iestāžu pieņemšana vairs nav tāda, kā tā tika uztverta pirms daudziem gadiem. Pieņemšana neesot kontrole, tāpat kā nav arī nemaz oficiālas komisijas. «Tagad es kā izglītības pārvaldes vadītājs vairāk to saskatu kā ieinteresēto speciālistu, kuru rokās ir iespēja kaut ko pagrozīt pašvaldības līmenī un palīdzēt gan saimnieciskajā, gan mācību jomā, iespēju apzināt, ko iestādēm izdevies īstenot, kas vēl būtu darāms, un sniegt papildu atbalstu, redzot kopainu visā novadā,» noformulē U. Katlaps.

