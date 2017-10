Pauž neizpratni par plāniem pilnveidot institucionālo sistēmu 24.10.2017

20. oktobrī Dundagas novada domē notika finanšu komitejas sēde, kurā viens no jautājumiem bija par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu. Izmaiņas paredz sabiedrisko attiecību nodaļas likvidēšanu, atstājot amata vietu — sabiedrisko attiecību speciālists, brīvā laika pavadīšanas centra likvidēšanu un tā līdzšinējā personāla iekļaušanu Kultūras pils personālā, kā arī «Kubalu skolas-muzeja» pievienošanu Kultūras pilij.

Ar plānotajām izmaiņām sēdē

deputātus iepazīstināja domes jurists Aigars Šturms. Sākumā sabiedrisko attiecību nodaļa veidota, jo sabiedrisko attiecību funkcijas un komunikācijas uzdevumus pildīja divi darbinieki, tagad to dara viens, un nav plānots, ka personāls būs lielāks. Tādēļ paredzēts likvidēt šo struktūrvienību un amatu — sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs, tā vietā izveidojot amatu — sabiedrisko attiecību speciālists, kura pienākumus pildītu līdzšinējā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Izmaiņas gaidāmas arī brīvā laika pavadīšanas centrā. Domes vadība uzskata, ka atsevišķās jomās centra funkcijas pārklājas ar Kultūras pils funkcijām, kas saistīti ar kultūras dzīves organizēšanu, izglītojošo un attīstības sekmējošo pasākumu rīkošanu. Centru kā struktūrvienību plānots likvidēt un tās līdzšinējo personālu iekļaut Kultūras pils personālā. Arī «Kubalu skolu-muzeju» plānots pievienot Kultūras pilij, jo muzeja darbības jomas sakrīt ar pilij noteiktajām.

Deputāti Andra Grīvāne un Vilnis Skuja

pauda neizpratni, kāpēc jautājums pirms finanšu komitejas nav diskutēts plašāk, iesaistot arī minēto struktūrvienību vadītājus. A. Grīvāne saka: «Lēmumu projektu ieraudzīju dienu pirms šīs komitejas. Man par to ir ļoti daudz jautājumu. Kāpēc šādas reformas veic, ko no tā iegūstam? Tāpat nav skaidrības, kāpēc šos jautājumus visus skatām kopā! Tie būtu trīs lieli jautājumi, kur katrs prasa diskusijas. Iepriekšējā domes sasaukumā Kultūras pils direktore deputātiem prezentēja, kā organizēt kultūras dzīvi novadā, apzinājām, kas kur paliek, notiek. Pašlaik ir izjūta, ka viena kastīte tiek paņemta un nolikta otrā vietā, jo nav absolūti skaidrs, kāpēc ir vēlme to darīt un ko no tā iegūsim. Kāpēc šīs jautājums nav pirms šīs komitejas skatīts attīstības un plānošanas komitejā vai sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā? Kāpēc veikt izmaiņas iestādēs, kas pašlaik novadā funkcionē labi? Kas šajā jautājumā ir tik steidzīgs un neatliekams? Man nav skaidrs, par ko deputātiem šobrīd šajā jautājumā ir jābalso, jo neredzu arī iesaistīto struktūrvienību vadītāju viedokļus, ka ar viņiem būtu par šo jautājumu diskutēts. Nav arī nekādu skaitļu. Ir daudz svarīgākas un aktuālākas lietas, kā sociālā joma, kapitālsabiedrības, nevis tagad ķerties klāt kaut kam neskaidram un neizdiskutētam. Ir absolūts informācijas trūkums. Priekšvēlēšanu laikā tieši jūsu apvienība («Mūsu cilvēkiem» — A. N.) uzdeva jautājumu par iespēju kopīgi sadarboties. Šobrīd jāteic, ka saņemam lēmumprojektus iepriekšējā vakarā un pilnīgi bez jebkādas papildu informācijas. Vēlētos nedaudz vairāk saņemt informāciju par to, kas notiek.»

Viedokli izteica arī deputāts Vilnis Skuja, kurš interesējās, kas pēc pieteiktajām reformām mainīsies. Viņš pauda: «Pašlaik viena no struktūrvienībām, kas labi dara savu darbu, ir brīvā laika pavadīšanas centrs. Darbs ar jauniešiem ir svarīgs un ir jebkuras apdzīvotas vietas nākotne. Ja mēs viņus pametam savā vaļā, tas pēc gadiem atsauksies uz vispārējo labklājību novadā. Es saprastu, ja atlaistu cilvēkus, pašvaldība kaut kādā veidā ietaupītu, bet, ja no vienas istabas viņus aizsūtām uz otru, nekas nemainās. Šis jautājums ir jāizdiskutē. Mēs jau pagājušajā reizē runājām, kad pieņēmām lēmumu steidzamības kārtā, apejot reglamentu, kā lēmumu pieņemšanai vajadzētu notikt turpmāk. Tagad atkal nopietns jautājums bez jebkādām diskusijām pēkšņi parādās finanšu komitejā. Tas nav pareizi. Tā ir slikta prakse, neizdiskutējot lietas, un necieņa pret darbiniekiem.»

Atbildot uz deputātu interesi

domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda, ka šis jautājums ir saistīts ar nākamā gada budžeta sagatavošanu. «Kā jau paudu, nekas nepazūd. Darbinieki arī paliek pašvaldībā. Šajā gadījumā plānots apvienot finanšu un darbinieku resursus, lai vajadzīgajā brīdī cilvēkus varētu iesaistīt citos pasākumos. Man ir jautāts, kāpēc vadītājs saņem algu, ja viņš vada pats sevi, kāpēc vienu un to pašu darbu dara dažādas pašvaldības iestādes? No tā secinu, ka pašvaldības iestādes/struktūra ir sašķelta, sašķeļot arī pašvaldības darbiniekus, finanses un sabiedrību. Mērķis ir apvienot spēkus, savelkot tos kopā, lai labāk un kvalitatīvāk varētu padarīt darbu. Tas nav vērsts pret darbiniekiem, bet par labu struktūrai,» skaidroja A. Felts, piebilstot, ka jāsāk diskusija par šiem jautājumiem.

«Pirms sēdes runāju ar Kultūras pils vadītāju, un arī viņa par šo lēmumprojektu neko daudz nebija dzirdējusi,» diskusiju turpināja deputāts Madars Burnevics. «Šis lēmumprojekts paredz diskusiju. Ja pieņemsim lēmumu, ka jāsāk veidot šī struktūra, tad arī runāsim ar cilvēkiem, kurus tieši skar šis jautājums, nevis paši izdomāsim kaut kādu struktūru, un viss notiks. Šajā lēmumprojektā neredzu, ka kaut kas tiek likvidēts, piemēram, darba vietas.»

Viedokli pauda arī brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Tamāra Kaudze, kura ir arī domes deputāte. Viņa norādīja, ka par plānotajām izmaiņām neviens ar viņu nav pirms tam runājis un par tām uzzinājusi pirms sēdes. «Ar mani nav kontaktējies izpilddirektors Gatis Ralle, kas ir mans tiešais darba devējs. Vai tā ir normāla prakse, ka kārtējo reizi mums piedāvā pieņemt neizdiskutētus lēmumus, neievērojot vajadzīgo procedūru? Man ir daudz jautājumu par lēmuma projektā norādīto informāciju. Tur iekļauto punktu par brīvā laika pavadīšanas centru, tā likvidēšanu un funkciju nodošanu Kultūras pilij es nesaprotu vispār, jo par šīm lietām neviens ar mani nav diskutējis,» viņa sacīja.

Diskusijā iesaistījās arī deputāte Regīna Rūmniece, kura teica, ka pašvaldībā jaunais sasaukums nostrādājis pietiekami lielu laiku, lai saprastu, kā notiek darbs. «Lai sāktu diskusiju, ir jābūt kaut kādam lēmumprojektam,» viņa pauda. «Diskusija turpināsies tālāk. Ar to, ka mūsu deputātu sasaukumam būs jāpieņem nepopulāri lēmumi, rēķinājāmies. Iepriekšējais deputātu sasaukums pēdējā brīdī visus grūtos jautājumus atstāja šim sasaukumam. Ar kaut ko ir jāsāk.»

Viedokli izteica arī pašvaldības arodbiedrības pārstāve

Ruta Emerberga. Viņa interesējās, kas bijis tas traucējošais faktors, kas nav ļāvis sasaukt kopā visas iesaistītās puses un šos jautājumus izdiskutēt. Uz to domes izpilddirektors Gatis Ralle atbildēja, ka laika trūkuma dēļ tas neesot darīts. R. Emerberga turpināja: «Jūs paši sarežģījat situāciju, jo lēmums gaisā virmoja jau pagājušajā nedēļā. Man bija izjūta, ka ar cilvēkiem nav runāts, kas apstiprinās arī šajā sēdē. Šis ir arī attīstības un plānošanas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājums. Vislielākās nesaskaņas rodas tad, ja nopietni jautājumi netiek izdiskutēti.»

Neskatoties uz vairāku deputātu iebildumiem, ka jautājums nav izdiskutēts un nebūtu virzāms uz domes sēdi, vairākums no komitejas deputātiem tomēr nolēma to darīt. Domes sēde plānota 27. oktobrī.

