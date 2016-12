«Patiesība ir kaut kur pa vidu? Pilnīgas muļķības!» 10.12.2016

7. decembrī Talsu kinoteātra «Auseklis» ēkas otrajā stāvā socioloģijas doktore, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore un mediju eksperte Anda Rožukalne Talsu novada Pieaugušo izglītības centra rīkotajā seminārā «Sabiedrība, mediji un patiesība: kuram pieder galavārds?» rosināja attīstīt kritisko domāšanu.

Gribam to vai ne, bet mūsdienās dzīvojam nemitīgā informācijas troksnī. «Informācija ir ļoti vērtīga saistviela, kas sasaista cilvēkus, notikumus un procesus,» norādīja lektore. Zinot, ka šajā savstarpējā mijiedarbībā grūti izšķirt, kas ir kas, A. Rožukalne brīdināja, ka tomēr vairs nevaram vienkārši elpot informācijas gaisu, necenšoties atšķirt, kad tas ir labs un kad ne. Informācija varot nemaz nebūt melīga, bet — interpretēta vēlamajā veidā. A. Rožukalne arī brīdināja, ka nav iemesla ticēt vairākuma spējai kritiski izvērtēt situāciju, jo pasaules pieredze liecina: vairākums nav tauta, bet gan pūlis, kas var lemt arī pretēji savām interesēm.

Spēja kritiski domāt neiedzimstot un nepielīpot. Gluži pretēji — lektore vērsa uzmanību uz to, ka mēs mēdzam citus uzskatīt par tiem muļķiem, kuri neprot izvērtēt informāciju, paši sevi iedomājoties par gudrākiem. «Cilvēki grib īsas, ātras, ilgtermiņa atbildes — vienmēr! Un tādas šajā patērētāju sabiedrībā saņemam reklāmās, kas vēsta: «Ja izdarīsi to un to, tev būs ātri un viegli!»,» viņa secina. Un no tā rodoties ātrie kredīti un tamlīdzīgi šķietamie risinājumi. Cilvēki ļoti uzticoties arī indivīda šķietami uz savas ādas pārbaudītai pieredzei, tomēr lektore atgādināja — sociālie mediji ir ļoti komercializējušies, tāpēc nekad nezinām, kurš indivīds izliekas kaut ko iesakām no tīras sirds, bet patiesībā reklamē konkrētus produktus un ar to pelna naudu.

Arī ilūzija, ka interneta vide ir ideāla diskusijām, demokrātijas manifestācijai un viedokļu daudzveidībai, esot pilnībā sabrukusi. Tāpat vairs neesot pamata iedomāties, ka virtuālā vide ir atdalīta no reālās, jo zinām taču, ka, piemēram, virtuālajā vidē nodarītajam kaitējumam sekas piedzīvojam reālajā dzīvē, un bieži vien tās ir traģiskas. Šajā savstarpēji savienotajā pasaulē vērts iegaumēt tādus vārdus kā trollis, hibertrollis un kiberbullings. Par troļļiem dēvē interneta pasaules iedzīvotājus, kuri neparedzamā veidā apzināti uzbrūk, pazemo, apmelo un kaitina, lai raisītu konfliktus un izjauktu diskusiju. Līdzās šiem eksistē hibrīdtroļļi, kuri pārstāv konkrētu ideoloģiju un darbojas, lai to popularizētu un radītu iespaidu, ka tā domā daudzi. A. Rožukalne pamanījusi, ka līdzās «darba rūķiem» troļļiem un hibrīdtroļļiem darbojas arī ne mazums «brīvprātīgo darbinieku», kuriem citu nomelnošana un dezinformēšana ir gluži vai vaļasprieks. Savukārt iepriekš minētais kiberbullings nozīmē personiskus uzbrukumus, vajāšanu un draudus ar mērķi pazemot.

Laikā, kad virtuālā pasaule

ir reālās pasaules daļa, mainījusies cilvēka atmiņa — apzināti cenšamies saglabāt prātā nevis informācijas saturu, bet gan vietu, kur informācija novietota un būs vajadzīgā brīdī atrodama. Tas tikai pirmajā brīdī šķiet loģiski un likumsakarīgi, jo, kā atgādināja A. Rožukalne, tu nevari saprast saturu, to neatceroties!

Semināra dalībnieku vidū bija arī skolotāji, un kopīgi tika secināts, ka šis ir pietiekams iemesls, lai arī mūsdienās skolās turpinātu trenēt skolēnu atmiņu, mācot iegaumēt faktus.

Lektore iepazīstināja ar tādu fenomenu kā «atbalss istabā», kas liecina — kad mēs varam izvēlēties, mūsu izvēle kļūst ļoti šaura. Tādējādi rodas noslēgta vide, kas veidojas no subjektīviem vērtējumiem «patīk/nepatīk», «vajadzīgs/nevajadzīgs» un tamlīdzīgi. Lektore brīdināja — ja noslēdzamies šādā savstarpēji saprotošā informācijas vidē, tad neuzzinām, ka citi domā citādāk! Tādēļ ir vērts apzināti meklēt arī atšķirīgu skatījumu, lai pašu kultivētā ideja netiek atkārtota, izplatīta un pārspīlēta, līdz tiek uzskatīta par neapgāžamu patiesību, kuras tuvumā faktu materiāls kļūst nebūtisks. «Atbalss istabā» būtībā esot saruna pašam ar sevi, bet, ja sevi nespējam kritiski novērtēt, neviens neesam pasargāts no radikalizēšanās, pauda A. Rožukalne.

«Ir informētu un neinformētu

cilvēku grupas — kas zina un kas daudz ko nezina,» vērtēja lektore, runājot par mediju lietotprasmi. Tajā problēmas radot informācijas daudzslāņainība, ideju, vērtību un notikumu kopsakarības un daudzās dimensijas. Apzinoties, ka dzīvojam vizuālo impulsu un virsrakstu laikmetā, A. Rožukalne rosināja paturēt prātā, ka gan vizuālie materiāli, gan virsraksti mēdz būt neētiski un neadekvāti, izvēlēti vien ar mērķi pievērst uzmanību. Tomēr daudzi šai ziņā iekrītot pašvērtējuma slazdā, neapzinoties savu informācijas lietotprasmes līmeni.Zinot, ka internetā iespējams pielietot dažādus algoritmus, kas interneta meklētājiem ļauj informāciju filtrēt un sakārtot, paredzot, kas katram cilvēkam varētu interesēt, ņemot vērtā pagātnes pieredzi, allaž jāatceras arī, ka ne vienmēr iegūstam gudrāko, vērtīgāko informāciju. «Bet līdzīgi kā izvēlamies, ko liekam mutē, jāizvēlas arī, ar ko barojam smadzenes,» ieteica A. Rožukalne.

To var, attīstot kritisko domāšanu — sistemātisku domāšanas modeli, kurā zināšanas ir pamats. Tā ir uztrenēta, izkopta, ar paškritiku pielietota spēja salīdzināt, analizēt jaunu informāciju, izmantojot esošās zināšanas. Būtiski atcerēties arī, ka kritiskā domāšana nav neargumentēta kritizēšana, gānīšanās un apsaukāšanās! Kritisko domāšanu vērts attīstīt, arī zinot, ka citādi cilvēks informāciju uztver haotiski, pulsveidīgi un fragmentāri, kamēr sistemātiska domāšana ļauj katru fragmentiņu ielikt noteiktā sistēmā. Šajā procesā galvenais esot atvērts prāts iepretim dabiskam konservatīvismam. «Cilvēki saka: patiesība ir kaut kur pa vidu. Pilnīgas muļķības!» vērtēja A. Rožukalne, minot viselementārāko piemēru, ka galds atrodas tur, kur tas ir, nevis pa vidu.

Šobrīd mediju saturā

esot mazāk faktu un vairāk viedokļu, un tas ietekmējot mediju kvalitāti. Runājot par amatpersonu izteikumiem, lektore bija skarba — neviens nevarot aizliegt ministram murgot, tomēr plašsaziņas līdzekļiem viņa teiktais nav jāpieņem kā fakts! Jo fakts taču ir vien tas, ka cilvēks ir izteicis viedokli. Bet viedokli var papildināt ar faktiem, pamanot pretrunas, ja tādas ir, un tā ļaujot rasties ziņai. «Citādi žurnālists ir vien ķermenis, kurš pārnēsā diktofonu,» sprieda lektore. Ar faktiem vien gan arī nebūšot gana, ja nepratīsim tos interpretēt.

«Kļūdīties var arī spēcīgs, profesionāls medijs,» A. Rožukalne atzina. Uz klātesošo replikām par to, kas gan mūsdienās notiek ar žurnālistiku, viņa minēja problēmu, ka daudz žurnālistu ir vienkārši pārstrādājušies, strādā slikti apmaksātu darbu un izpilda, ko viņiem liek, tāpēc neesot iemesla nolemt, ka šī amata veicēji īsteno kādu velnišķīgu plānu, kā visus apmuļķot. Laikā, kad kvalitātes kritērijs ir «mūs lasa» vai «mūs skatās», mediji nolaižas līdz līmenim, kurā uztausta cilvēku interesi. Šajā kontekstā patiesība kļūst mazāk būtiska, jo mērķis ir publiku ievilkt un noturēt pēc iespējas ilgāk. Pētījumi gan liecinot, ka lasītājs interneta portālā pavada četras līdz deviņas minūtes, un ir taču skaidrs, ka šajā laikā būtībā var pagūt izlasīt vien virsrakstus.

