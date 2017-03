Pati sev priekšniece — ar optimismu un bez brīvdienām 09.03.2017

Anna Ķīviča

anna@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Pašā Mērsraga centrā jau pusotru gadu var nobaudīt tikko ceptus un vēl siltus konditorejas izstrādājumus. Par to jāpateicas Skaidrītei Mežzīlei — uzņēmīgai un ar apskaužamu enerģiju apveltītai mājražotājai. Sarunā viņa vairākkārt atzīst, ka visu paveikt pašas spēkiem neesot viegli, taču vēl biežāk apliecina: «Man patīk tas, ko daru!»

Pirms viesošanās konditorejā vairāki mērsradznieki mudina pasteigties, jo pie Skaidrītes viss tiekot ātri izķerts. Viņa pati apstiprina, ka pusotra gada laikā izveidojusies stabila klientu bāze, taču sākums neesot bijis viegls. «Pirmajā gadā cilvēki nenāca. Jau domāju, ka veikals būs jātaisa ciet. Tas bija grūts brīdis, es pat paņēmu ātro kredītu!» pirmos izaicinājumus atceras Skaidrīte.

Iepriekš viņa strādājusi Dundagas pienotavā, kur cepusi daudziem labi zināmās biezpiena kūkas, bet pēc tam atgriezusies Mērsragā un strādājusi zivju pārstrādes uzņēmumā «Saiva». Kad darba iespējas šajā jomā sākušas pieklibot, uzņēmīgā sieviete sapratusi, ka risinājums jāmeklē pašai. Tā kā gardumu gatavošana brīvajos brīžos nebija sveša un arī mājražotājas statuss jau bija iegūts, savas konditorejas atvēršana bijis loģisks nākamais solis. «Ģimene teica, ka riskēju, bet es gan tā nedomāju. Bija pārliecība, ka izdosies. Es riskēju tikai tad, ja zinu, ka varēšu to pacelt,» viņa teic ar sev raksturīgo optimismu.

Darāmā netrūkst arī ziemas mēnešos,

jo produkciju pārdod ne vien pašas veikaliņā, bet arī ved uz tirgu Tukumā. Tomēr viskarstākie ir vasaras mēneši, kad Mērsragu apciemo vairāk tūristu. «Man patīk mans darbs, bet tā ritms ir nežēlīgs — to vien daru, kā cepu, cepu un vēlreiz cepu. Neko citu kā mīklas bļodu neredzu! Gulēt varu tikai tad, kad laiks paliek pāri. Piektdienas naktīs neguļu vispār, jo nākamajā dienā braucu uz tirgu. Ātrāk par 11.00 gulēt neeju nekad, bet jāceļas jau ap 4.00. Vīrs palīdz atvest produkciju no mājām uz veikalu, taču visu pārējo izdaru pati. Darbs ir ļoti smags, visu paveicu ar rokām — arī mīklas mīcīšanu. Dažreiz katrā rokā ir pa mikserim,» ainiņas no darba ikdienas ieskicē mājražotāja.

Neskatoties uz izvēlētā darba nenoliedzami cieto garoziņu, tajā var rast daudz prieka. «Man patīk, ka no rīta agri ir klusums. Pa nakti — vēl lielāks klusums! Man patīk izdomāt produktu nosaukumus — laiviņas, kabatiņas, standziņas —, arī jaunas receptes. Dažreiz cilvēki piezvana, nosauc sastāvdaļas un saka, lai es kaut ko uztaisu! Arī tā rodas receptes. Man ir sava ruma kūka, auzu pārslu kūka, banānu kūka, ingvera—ruma kūka un citas. Šobrīd vispieprasītākās ir biezpiena kabatiņas un kartupeļu standziņas — lietas, ko nevar nopirkt citur. Kartupeļu standziņas ir kreptīgas — apēd un dūšu esi piesējis. Sākumā tās saucu par kartupeļu stangām, bet tad mani norāja par tādu nosaukumu. Teicu: «Labi, lai būtu standziņas!»,» smej konditorejas saimniece.

Iepriekš produkcija pārdota arī Talsu tirgū, taču tas nav nesis cerētos rezultātus. «Tukumā tirgus ir tikai vienā vietā, tur neviens netirgojas pa nomalēm, bet Talsos tas notiek visur — pie tautas nama, pie veikala «Maxima», pie «Rimi»… Tukumā ko tādu neesmu novērojusi. Nevaru teikt, ka Talsos gāja ļoti slikti, tomēr diezgan daudz produkcijas nācās atvest atpakaļ. Ja tirgošanās turpināsies visās malās, neesmu pārliecināta, ka jauns tirgus kaut ko mainīs,» viņa vērtē.

Raugoties nākotnē,

Skaidrīte cer, ka būs nopelnījusi iespēju atpūsties. «Pašlaik remontēju saimniecības ēku. Kad būs vieta, kur strādāt, domāšu par kādu palīgu. Vasarā vajadzēs cilvēku, kurš varētu strādāt veikaliņā. Šobrīd visu daru viena, bet tas nav tā vērts. Arī valsts varētu izrādīt lielāku interesi par cilvēkiem, kuri tiešām grib strādāt, nevis spiest viņus pie zemes. Ja godīgi, šobrīd par sevi nemaksāju sociālo nodokli, ko var darīt brīvprātīgi, — tad nekam citam nepietiktu līdzekļu. Lai attīstītos, vajadzīga nauda. Šobrīd izvēlos to ieguldīt ražošanā, nevis sociālajās garantijās, lai gan zinu, ka tas nav īsti pareizi. Kaut kas atgadīties var jebkurā brīdī,» viņa aizdomājas.

Apziņa, ka darbs tiek darīts savā, nevis kāda cita labā, ir pietiekams iemesls, lai iesākto turpinātu. Darba meklēšanu ārzemēs sieviete nav pat apsvērusi un arī tagad to darīt neplāno. «Dzīve svešā zemē mani nevilina. Ja situācija piespiestu… Nē, arī tad ne. Vienkārši būtu jādomā par kaut ko citu. Man patīk visu ko izdomāt!» nākotnē gaiši raugās Skaidrīte Mežzīle.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Mērsrags, uzņēmējdarbība

Komentāri