Pateicībā par ceļamaizi, sālsmaizi, dienišķo maizi, mūža maizi… 04.10.2016

Trešdienas pēcpusdienā Talsu novada muzejā ļoti plaši apmeklēts bija maizei kā uztura pamatam veltītais pasākums. Tajā varēja gūt daudzpusīgu informāciju, sākot no graudu audzēšanas un maizes cepšanas vēstures un beidzot ar maizes perspektīvām nākotnē. Neizpalika arī degustācijas.

«Esiet svētīti visi izsalkušie pēc maizes un visi maizes vērtību novērtējošie cilvēki!» krēslos un uz grīdas sēdošos, durvīs un aizdurvē stāvošos sveica Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību Gita Japiņa.

Pirmā lektore bija Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra vadošā pētniece Sanita Zute, konspektīvi vēstot par graudiem, labības veidiem, produktiem, ko no tiem rada, graudaugu lomu uzturā un veselības saglabāšanā.

A/s «Rīgas dzirnavnieks» maiznieka amata meistars Edgars Grāvītis aicināja atskatīties 10 000 gadu senā pagātnē, kur maizes cepšanas pirmsākumi esot meklējami Ēģiptē, bet nonāca arī līdz mūsdienām, kad maize pieejama ievērības cienīgā daudzveidībā.

Latvijas Maiznieku biedrības izpilddirektore Gunta Duka cita starpā pasākuma dalībniekus, īpaši jauno paaudzi, mudināja uzturā lietot rudzu maizi, cildinot daudzos ieguvumus. Skolēni tika arī pie nozīmītēm ar uzrakstu «Es mīlu rudzu maizi». «Rudzu maize ir latviskuma simbols, tā ir mūsu identitāte, līdz ar to, ja mīlam rudzu maizi, tad mīlam arī darbu, ko darām, zemi, kurā dzīvojam, tāpēc šī nozīmīte sevī iemieso ko vairāk,» skaidroja G. Duka. Lai cik vērtīga būtu tradicionālā rudzu maize, viņa atzina, ka maiznīcas aug līdzi patērētāju vēlmēm, cenšoties piedāvāt aizvien jaunus veidus, kā cilvēkus ieinteresēt, piemēram, pievienojot tādas funkcionālas izejvielas kā topinambūri, čia sēklas, rieksti, ziedputekšņi, nātru ekstrakts vai cigoriņi, kā arī piešķirot maizei neparastu formu.

Viesi arī popularizēja maiznieka amatu. E. Grāvītis gan jokojot salīdzināja, ka mūsdienās pret maizes cepējiem neizturas ar tik lielu cieņu kā tajos laikos, kad Romas senātā bija noteikts: ja konfliktā aizskarts maiznieks un viņam tas beidzas letāli, tad vainīgajam sods ir trīsreiz bargāks nekā tad, ja bojā gājis «parasts» cilvēks!

Pēc lekcijām ikviens varēja degustēt un iegādāties ļoti gardu Talsu novadā tapušu maizi — a/s «Talsu piensaimnieks» sēklu maizi un IU «Ainas maize» produkciju.

