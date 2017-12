Pateicība ikvienam, kas sniedz palīdzīgu roku 28.12.2017

Sabiles aprūpes biedrības «Kalme» senioru centra vadītāja Maija Dubro teic, ka Ziemassvētku laiks pie viņiem esot īpašs. Ēkas ārpusē izrotāta eglīte, logos mirdz gaismiņas un svētkiem sapostas arī telpas. Šajā svētku laikā centrā ierodas vairāk viesu, kuri vēlas iepriecināt iemītniekus.

Centrā «Kalme» mīt 21 cilvēks vecumā no 85 līdz 96 gadiem. Iepazīstinādama ar šomēnes plānotajiem pasākumiem, Maija Dubro teic, ka Ziemassvētku laiks pie viņiem sācies jau novembra beigās. «Esam priecīgi, ka pie mums ciemos ierodas tuvāki un tālāki ciemiņi.» Starp daudzajiem viņa min akordeonistu ansambli «Akords» no Saldus, bijušo «Duetu Sandra», kur tagad dziedot divi Andri un kas vēl nesen viesojušies «Kalmē», grupu «Jūrkant’» un tā solistu Māri Blāzi. Brauc arī ilggadējie sadarbības partneri — senioru deju kolektīvs «Sidrabi» no Rīgas, kā arī citi mākslinieki. Ziemassvētki senioriem nav iedomājami bez mācītāja Oskara Jēgermaņa ciemošanās, 23. decembrī šeit notiks Ziemassvētku pasākums, kad seniori saņem centra sarūpētās svētku paciņas. M. Dubro stāsta, ka šogad ciemos plāno nākt arī kāda ģimene, kas iestudējusi izrādi, un vēl esot dažādi pārsteigumi līdz pat gada beigām. Arī janvārī jau ciemos pieteikušies viesi. Seniori gaida gan Sabiles pamatskolas audzēkņus, gan Latvijas Kultūras koledžas studentus, kuri iecerējuši izrādīt savu diplomdarbu — izrādi «Neizdevušies Ziemassvētki».

Bez ciemiņiem «Kalmē» nav iedomājami arī dažādie pasākumi, kas notiek Sabilē. Piemēram, Sabiles Vīna svētkos «Kalmē» vienmēr ir viesi, kas ar priekšnesumiem priecē iemītniekus. «Priecājamies par katru ciemiņu, kas pie mums atbrauc, jo vecīši (tā viņa mīļi sauc centra iemītniekus — A. N.) nejūtas aizmirsti,» saka M. Dubro. Tomēr bez muzikāliem, teatrāliem priekšnesumiem un sarūpētajiem svētku pārsteigumiem vissvarīgākās esot sarunas un kopā būšana.

Ne reizi vien esmu novērojusi, ka atbraukušie bērni ar mūsu iemītniekiem spēj atrast kopīgu valodu. Sarunās nemanāmi aizrit pat vairākas stundas. Tas ir vērtīgākais, kas mūsu vecīšiem ir vajadzīgs. Viņi nejūtas aizmirsti un nevienam nevajadzīgi,» viņa pastāsta.

Lai iepriecinātu atbraucējus, arī paši iemītnieki aktīvi rosās, lai radītu pārsteigumu. M. Dubro rāda pirms Ziemassvētkiem no papīra veidotās eglītes, ko kā svētku sveicienu viņi dāvā atbraucējiem.

Ir ļoti daudz atbalstītāju, kas «Kalmei» sniedz palīdzīgu roku ne tikai Ziemassvētku laikā, — Latvijas Sarkanais Krusts, Talsu novada fonds un citi. Šogad vietējā uzņēmēja interesējusies, kādas vajadzības un palīdzība centram nepieciešama. Vēlāk saņemts ļoti daudz pārtikas produktu un saldumu, kas senioriem ļoti garšojot. Katru gadu meža labais gariņš, kā Maija Dubro sauc sabilnieku Ēriku Šternu, gādā par Ziemassvētku eglīti. Kāds vietējais zemnieks atved kartupeļus. Pateicība ikvienam, kas sniedz palīdzīgu roku ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā. Mēs nekad nevienam neko neesam lūguši. Dotais ir viņu vēlme palīdzēt un nenovērtējams atbalsts arī mums. Par to šajā svētku laikā varu pateikt lielu un sirsnīgu paldies no mums visiem,» saka centra vadītāja M. Dubro.

