Pašvaldības policijas jubilejā sveic tās darbiniekus un novēl stipru komandu 26.09.2017

Trešdien, 20. septembrī, Talsu novada pašvaldības policija atzīmēja 25 gadu jubileju. Oficiālais gadskārtas datums gan bija 9. septembris, tomēr organizatorisku iemeslu dēļ to atzīmēja šonedēļ.

«Pašvaldības policijā strādājuši daudzi darbinieki. Divi ir ar vislielāko pieredzi — Sigita Amstere un Aldis Dambergs. Pašvaldības policija bijusi sava veida klejotāji, jo šo gadu laikā septiņas reizes esam mainījuši atrašanās vietu. Pašlaik esam bāzējušies šeit, Lielajā ielā 27. Uzskatu, ka vieta ir ļoti skaista un laba, pašā Talsu sirdī, vecpilsētā,» sprieda Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds. Viņš rosināja darbiniekiem veidot stipru komandu, jo tikai tā spēj paveikt lielus darbus. Mudināja cits citam palīdzēt, sniegt padomus un galvenais — apbruņoties ar izturību, jo sabiedrības daļa, ar kuru pašvaldības policijas darbiniekiem nākas strādāt, nav labvēlīgākā un patīkamākā.

Apsveikt darbiniekus bija ieradies arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, kurš vairākkārt uzsvēra un sacīja lielu paldies par ikdienas darbu, kas tiek veikts. «Lielu daļu savas dzīves jūs veltāt darbam, kas prasa lielu atbildību, domājot tieši par komunikāciju ar cilvēkiem un to, ko jūs ikdienā redzat. Mēs vairāk sēžam savos kabinetos un pa logu vērojam, bet jūs strādājat ar cilvēkiem vistiešākajā veidā. Domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti, kaut varbūt kādam no malas tas šķiet vienkārši. Liels jums paldies par to! 25 gadi ir ilgs laika posms: katram no jums droši vien ir pārdomas par to, kā ir gājis, kas izdevies, kas ne tik ļoti, ko nākotnē vajadzētu mainīt. Nepieciešams uzlabot pašvaldības policijas prestižu, jo cilvēki jums uzticas un grib uzticēties vēl vairāk. Tas noteikti ir jautājums mums, domes darbiniekiem, kā mēs to redzam un cik gatavi esam jūs atbalstīt. Noteikti darīsim visu, lai tas notiktu, lai celtos prestižs un darba kvalitāte. Gribu, lai jūs justos novērtēti, jo secīgi to izjutīs arī iedzīvotāji,» klātesošos uzrunāja E. Zelderis. Viņš arī Talsu novada pašvaldības vārdā vairākiem darbiniekiem pasniedza Pateicības rakstus par ieguldīto darbu, enerģiju un laiku, palīdzot novada iedzīvotājiem.

Darbiniekus uzrunāja Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības padomes loceklis Zigmunds Kārklevalks. Viņš atzinīgi izteicās par darbiniekiem, kuriem jau ir ilgu gadu pieredze policijas darbā un kuri turpina pildīt savus pienākumus. «Novēlu izturību un stipru komandu, jo pret to grūti cīnīties. Esam saliedēti, prasām cits citam, prasām no arodbiedrības un sadarbojamies! Paldies jums par ieguldījumu sabiedrības labā!» sacīja Z. Kārklevalks.

Pašlaik pašvaldības policijā strādā 14 darbinieki, un šonedēļ līgums noslēgts ar vēl vienu darbinieku, lai katra novada teritorija būtu uzraudzīta. «Tagad ir, kā vajag,» bilda M. Grīnvalds.

Domājot par uzlabojumiem, vajadzētu investēt līdzekļus videokameru iegādei un uzstādīšanai. Tā ir neatsverama sastāvdaļa un palīgs gan pašvaldības, gan Valsts policijai. «Valsts policija mums ļoti bieži prasa video ierakstus no arhīva par zādzībām, ceļu satiksmes negadījumiem un citiem notikumiem. Pateicoties videokamerām, noziedzīgie nodarījumi tiek atklāti ļoti bieži,» stāsta pašvaldības policijas priekšnieks. Līdz šim novadā kopā uzstādītas 106 videokameras, kas ir labs radītājs, tomēr to nepieciešams palielināt. Viņš cer, ka nākotnē būs atsevišķs darbinieks, kurš nepārtraukti vēros kamerās notiekošo. «Ar ekipējumu un formas tērpiem esam nodrošināti, pašvaldība mūs atbalsta. Galvenais — ir jābūt labai sadarbībai ar sociālo dienestu, Valsts policiju, bāriņtiesu un citām iestādēm, jo mēs veicam vienu uzdevumu. Strādājam, lai sabiedrība justos droši,» pauda M. Grīnvalds.

