Ceturtdien, 31. augustā, Talsu novada domes deputāti nolēma piešķirt finansējumu līdz 4400 eiro apmērā personāla audita veikšanai.

Šajā gadījumā auditā tiks veikta darbinieku darba satura un darba laika izmantošanas analīze Talsu novada pašvaldības centrālajai administrācijai. Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis sacīja, ka vēlāk plānots veikt personāla auditu arī citās pašvaldības struktūrvienībās, piemēram, sociālajā dienestā, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā un citās. «Par turpmākajiem plāniem mēs gan varēsim spriest tikai pēc šī audita rezultātiem,» bilst Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols.

Lai arī partijas «Talsu novada attīstībai» pārstāvis Ģirts Kalnbirze pirms balsojuma ieteica jautājumu vispirms izskatīt plašāk, to vēlreiz izvērtējot komiteju sēdēs, tomēr domes priekšsēdētājs norādīja, ka tas ir steidzami, tāpēc nevarot pieļaut kavēšanos.

E. Zelderis informēja, ka auditu veiks Inta Luksa, kura to darījusi arī citu novadu pašvaldībās. Apskatīti arī citi audita pakalpojuma sniedzēji, piemēram, audita un biznesa konsultāciju kompānija «Deloitte», kas šādu pakalpojumu veic par aptuveni desmit tūkstoš eiro.

Domes priekšsēdētājs sacīja, ka tiks izvērtēta centrālās administrācijas struktūra, darbinieku veicamie pienākumi, darba laiks, statūti, nolikumi, amatu apraksti un citi. «Talsu novada pašvaldībā šāds audits līdz šim nav veikts. Tā kā citviet tas tiek darīts, domāju, ka pienācis laiks arī Talsiem. Šajā gadījumā varēsim izvairīties no subjektīviem, personīgiem viedokļiem. Tas būs pamats, lai mēs varētu pieņemt turpmāk lēmumus, kā rīkoties,» pauda E. Zelderis.

Vaicājot priekšsēdētāja vietniekam D. Karolam par darbinieku reakciju, viņš teic, ka manāms neliels satraukums, kas ir tikai cilvēcīgi. Viņš gan uzsver, ka uztraukumam nav pamata, jo auditors pirms darba veikšanas iepazīsies ar visiem darbiniekiem un izskaidros procesu, kā noritēs darbs. «Šāds audits nepieciešams, lai mēs panāktu pēc iespējas efektīvāku darbu pašvaldībā. Nācies saskarties ar situācijām, ka darbinieku funkcijas pārklājas vai tās realitātē neatbilst tam, kas norādīts darba līgumā. Personāla audits ir pavisam ierasta prakse jebkur, lai būtu iespējams veikt uzlabojumus un sasniegt produktīvus darba rezultātus,» teic D. Karols. Viņš arī vērš uzmanību, ka audita rezultātiem būs rekomendējošs raksturs, tāpēc nāksies izvērtēt, kas un kā ieviešams.

Audits sāksies septembrī un ilgs divus mēnešus. Rezultātus provizoriski varētu gaidīt gada nogalē.

