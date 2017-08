Pašvaldība pieņem dāvinājumu — dzīvnieku patversmi «Ausma» 02.08.2017

Talseniece Agrīta Ausma Dreimane tieši pirms 20 gadiem uzsāka darbu pie dzīvnieku pa­tversmes «Ausma» izveides, kas tapa klajā laukā. Mīlestības pret dzīvniekiem dēļ. Tā kā kundzei rit jau 91. dzīves gads, viņa nolēma nekustamo īpašumu dāvāt Talsu novada pašvaldībai. Ar stingru nosacījumu — izmantot īpašumu tikai dzīvnieku patversmes vajadzībām.

Tā kā Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka «vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu (..)», sadarbība ar patversmi līdz šim jau notikusi. Talsu novada pašvaldība organizē un apmaksā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (toskait savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu. Katru gadu Talsu novada pašvaldība atvēl līdzekļus pakalpojumiem, kurus veic SIA «Janvāri». 2015. gadā izdevumi sastādīja 27 137 eiro, pērn — 30 608 eiro, uz doto brīdi šogad — 15 609 eiro. Lielākā daļa naudas paredzēta darbinieku algām. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ieva Bērziņa norāda, ka konkurences uz pašvaldības konkursu pakalpojumam nav, jo darbs ir grūts, nepatīkams un darbiniekiem jābūt apmācītiem.

A. A. Dreimane līdz šim no saviem līdzekļiem maksājusi par patversmes apsardzi, vetārsta pakalpojumiem, elektrību un citām pozīcijām. Daudz kas tiek ziedots, piemēram, malka, smiltis, daļēji pārtika. I. Bērziņa teic, ka tagad, pašvaldībai dāvinājumā pieņemot patversmi, no budžeta nāksies atvēlēt papildus aptuveni 1000 eiro mēnesī, lai segtu attiecīgās pozīcijas.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis uzsvēra, ka dāvinājums viennozīmīgi jāpieņem, jo pašvaldības pienākums ir rūpēties par klaiņojošiem dzīvniekiem: «Dreimanes kundze jau ilgstoši to ir darījusi, ieguldot personīgos līdzekļus. Ja patversme nonāktu kāda cita rokās (kāda uzņēmuma vai privātpersonas), nākotne varētu būt neskaidra, līdz pat tam, ka mums kā pašvaldībai nāktos būvēt jaunu patversmi, kas prasītu milzīgu finansējumu. Šīs kundzes labestīgais dāvinājums mums ir ļoti izdevīgs.»

«Pret» dāvinājuma pieņemšanu balsoja Andis Astrātovs, atturējās Aivars Lācarus un Oļegs Solovjovs, savukārt pārējie deputāti balsoja «par» dāvinājuma pieņemšanu.

«Talsu Vēstis» viesojās pie A. A. Dreimanes, kura lēmumu dāvāt patversmi pašvaldībai skaidro ar savu cienījamo vecumu. «Kādēļ lai es to atdotu kādam uzņēmumam vai privātpersonai? Man taču jāzina, ka kāds turpinās rūpēties par dzīvnieciņiem! Kāpēc daži deputāti bija pret mana dāvinājuma pieņemšanu? Žēl naudas dažām potēm vai arī paši gribēja tikt pie mana īpašuma? Nesaprotu tādu spriešanu!» par neviennozīmīgo deputātu lēmumu teic Dreimanes kundze. Viņa vairākkārt uzsvēra, cik svarīgi ir rūpēties par mūsu mazajiem draugiem. Situācija ar pamestajiem suņiem un kaķiem atspoguļo pašu sabiedrību. Talseniece uzskata, ka ģimenes mūsdienās kļūst aizvien mazāk funkcionālas un vienaldzīgākas pret apkārtējiem, nespējot uzņemties atbildību. Ne velti dzīvnieciņu patversmē ir aizvien vairāk, jo īpaši tādēļ, ka cilvēki dodas uz ārzemēm, bet savus četrkājainos draugus pamet likteņa varā. «Mūsu tēvu tēvu laikos nebija šādu cilvēku, kas varētu tik ļauni izturēties pret lopiņiem un atstāt savus vecākus vienus pašus likteņa varā Latvijā. Tāda nu sabiedrība mums izaugusi no krievu laikiem!»

Vaicāta par aizvadītajiem gadiem, kas ziedoti patversmes darbam, Dreimanes kundze izsakās īsi un konkrēti: «Es taču esmu līdzējusi lopiņiem! Tas ir galvenais! Protams, nav bijis viegli, jo visam jāseko līdzi, jārēķina, jādomā. Bet vajag dzīvnieciņus cienīt! Pret viņiem jāizturas tāpat, kā pret cilvēkiem. Un lopiņi ir gudrāki par dažu labu personu, tas nu būtu jāsaprot!»

