Pirmdien, 7. novembrī, Talsu novada domes tautsaimniecības komitejas sēdes informatīvajā daļā Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane deputātiem sniedza informāciju par tiltu Pastendē, kas šķērso Stendes upi. Tilts ir sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc nepieciešams rast risinājumu, ko darīt tālāk.

Tilta tehniskās apsekošanas atzinumā (pagājušā gada 24. septembrī) norādīts, ka tā iespējamais izbūves gads ir laika periodā no 1850. līdz 1900. gadam.

Kas konstatēts un kādai rīcībai būtu jāseko?

«Akmens loka tilta balsti un laiduma konstrukcija būvēta no laukakmeņiem, kas savā starpā saistīti ar kaļķa javu. Apsekojot tiltu dabā 2015. gada 23. septembrī, konstatēts, ka tilta balstiem laiduma konstrukcijai kaļķa java ekspluatācijas laikā izskalojusies, konstrukcija balstās uz laukakmeņu un skaldītu akmens bloku krāvumu, kas pašsvara ietekmē brūk un aizsprosto ūdensnotekas gultni. Laika periodā pēc 1999. gada tilta konstrukcijā iebūvēts kanalizācijas spiedvads. Ņemot vērā tilta konstrukcijas avārijas stāvokli, akmeņu krāvuma tālākās deformācijas vai nobrukuma gadījumā var tikt bojāts kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas neattīrīti notekūdeņi ieplūst Stendes upē (Stendes upes sateces baseins 1160 kilometri, kopgarums 99,7 kilometri), radot ekoloģisku katastrofu. Augšpus tiltam pārgāznes izveides dēļ esošā ūdenskrātuve daļēji aizaugusi, piesērējusi. Izstrādājot un īstenojot tilta atjaunošanas/ pārbūves tehnisko projektu, lietderīgi paredzēt ūdens līmeņa regulatora izveidi (atjaunošanu) un esošās ūdenskrātuves pārtīrīšanu. Pārtīrītā ūdenskrātuve un ūdens līmeņa regulators kā ainavas elements veiksmīgi iekļausies valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Pastendes muižas ainavā,» rakstīts tehniskās apsekošanas atzinumā. Ieteikumos norādīts, ka nepieciešams «nekavējoties uzsākt akmens loka tilta atjaunošanas darbus».

Lai arī cik situācija būtu kritiska un bīstama, tam nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. Atzinumā norādīts, ka būves atjaunošanas vai pārbūves izmaksas — aptuveni 400 tūkstoši eiro.

Problēmas pirmsākumi meklējami jau 1999. gadā

K. Vecmane komitejas sēdē deputātiem skaidroja, ka vispirms nepieciešams izstrādāt projektu. Kā izrādās, jau 1999. gadā sagatavota tehniskās apskates atskaite tiltam. Tajā sacīts, ka ūdens izskalojumu un sala iedarbības laikā kaļķu java zaudējusi stiprumu un atsevišķās apskatei pieejamās vietās tā atgādina irdenu smilts maisījumu ar nelielu kaļķu piedevu. «Rezultātā laukakmens mūrī zūd sasaite starp atsevišķiem akmeņiem, turpmāk iespējama atsevišķu laukakmeņu atdalīšanās, kam var sekot mūra sabrukšana. Sevišķi bīstamā stāvoklī ir loka kreisā krasta balsts (..). Pa tukšumiem, kas radušies starp akmeņiem, plūst ūdens straumes, izskalojot javas paliekas un balstu pamatus,» no atskaites citēja K. Vecmane. Pavasarī, kad vairāk ūdens, tā plūdums starp akmeņiem radot ainavu kā ūdenskritumam.

«Šis process neveiksmīgi turpinājies jau gadu garumā, risinājumu neesam atraduši. Sazinājos ar ceļu projektētājiem, ar kuriem bija sarakste jau pirms pusgada un kuri ir informēti par situāciju; tika sastādīta tāme projektēšanas darbiem, kas sastāda 28 800 eiro. Tas, protams, mani pārsteidza, nebiju domājusi, ka projektēšanas darbi var izmaksāt tik daudz. Jebkurā gadījumā — tā nauda, kas mums pašlaik ir rezervēta un netiek izmantota, varētu nosegt projektēšanas izdevumus. Jautājums — vai jūs piekrītat, ka nauda, kas sākotnēji bija rezervēta reālai darbu uzsākšanai, tiek izmantota, lai pasūtītu projektu. Nepieciešams lemt, vai ļaujam šim tiltam sagrūt vai to sakārtojam,» deputātiem vaicāja K. Vecmane.

Deputāti apspriež iespējamos rīcības variantus

Deputāts Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai») vaicāja, kas rezultātā būtu gaidāms — tilts vai dambis —, uz ko K. Vecmane atbildēja, ka, visticamāk, abi kopā. Tilts gājējiem un velosipēdistiem, kā arī dambis. Deputāts vērsa uzmanību uz to, kas notiks pēc projekta izstrādes, proti, par kādiem līdzekļiem tiltu varētu sakārtot. Uz to pārvaldes vadītāja atbildēja, ka par to var spriest, kad būs zināma konkrēta summa, kas tilta pārbūvei nepieciešama.

«2001. gada projektā bija Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasība, ka tiltam jāsaglabā vēsturiskā forma, vismaz no ārpuses jābūt akmeņu krāvumam. Apakšā zem velves var būt jebkas un jaunās tehnoloģijas paredz tur apakšā tēraudu, kam no sāniem var izveidot akmeņu imitāciju, vidu var piepildīt ar to, kas nepieciešams. Galvenā bīstamība — tur ir kanalizācijas spiedvads, kas var izraisīt nopietnu ekoloģisko katastrofu, ja tas plīst,» skaidroja Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Aldis Āboliņš. Viņš arī sacīja, ka dīķis augšpus aizsprostam ir meliorācijas sistēmas sastāvdaļa, kur jāgarantē konkrēts ūdens līmenis. Dīķis ir privātīpašumā, bet sistēma — valsts pārraudzībā.

No deputātu puses izskanēja vairāki iespējamie darbības scenāriji — vispirms risināt problēmu ar spiedvadu, neaiztiekot pašu tiltu vai pagaidām nepasūtīt projektu, ja nav zināms, kur iegūt līdzekļus remontdarbiem.

«Vēsture ir plaša un gara, galu galā tilts kaut kad sabruks, jautājums tikai — vai tas notiks šo deputātu sasaukuma laikā vai nākamajā. Mums ar šo problēmu ir jātiek galā, lai arī šobrīd nav ne jausmas, kur tam iegūt finanšu līdzekļus,» sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. «Jautājumu nedrīkst atstāt pašplūsmā, cerot, ka šī sasaukuma laikā nekas nenotiks. Ūdens ir neprognozējams. Ja bīstamību paredzēja jau 1999. gadā, nenozīmē, ka tas nenotiks pirmo lielāko ūdens palu laikā. Tilts neliecina par drošu hidrotehnisko būvi, gribētu sacīt, ka tas jārisina diezgan steidzīgi,» aicināja deputāte Ilze Indriksone (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/ LNNK»).

Rezultātā deputāti jautājumu pārcēla uz nākamo tautsaimniecības komiteju, aicinot K. Vecmani līdz tam noskaidrot iespējamos variantus kanalizācijas spiedvada novietošanai drošā pozīcijā kā pagaidu variantu, kā arī meklēt iespējas, lai piesaistītu līdzekļus no malas, ja tā ir valsts meliorācijas sistēmas būtiska sastāvdaļa. Ja nē, jāmeklē cits risinājums.

