Piektdien, 24. martā, 11.00 Pastendes kultūras namā notiks starpnovadu pirmsskolas bērnu un skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu skate. Savukārt 18. martā uz šī nama skatuves tikās apskaužami kuplais Pastendes visu paaudžu deju kolektīvu dalībnieku pulks. «Prieks, ka mūsu zāle nav pietiekami liela šādiem pasākumiem,» redzot arī skatītāju pārpilnību, atzina Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola.

Paaudžu tikšanās tautas dejā ar nosaukumu «Pastendes raksti» šai vietā notika jau trešo reizi. «Šovakar es jums piedāvāšu ieskatīties Latvijas simtgades Dziesmu svētku liel­uzveduma «Māras zeme» programmā. Protams, tās būs tikai atsevišķas dejas, tomēr radīsies priekšstats par to, kā izskatīsies un kā varētu būt,» sprieda J. Ozola.

Uz skatuves tovakar kāpa mazāki un lielāki bērni — pirmsskolas vecuma dejotāji, kurus vieno «Circenīšu» vārds, un trīs Pastendes pamatskolas tautas deju kolektīva «Jumalēni» grupas (ceturtā grupa šoreiz izpalika slimību un sporta sacensību dēļ). «Lai dancis nebeigtos, mums par to jādomā ik dienas, un to mēs arī darām! Arī šajā koncertā ir ļoti daudz bērnu. Kur gan citur lai viņi gūtu pieredzi, kur gan citur lai viņi mācītos šo patikšanu, ja ne starp mums, lielajiem?» konstatēja J. Ozola.

Bērniem pievienojās jaunieši — savu vietu tautas dejā jau stabili atradušie tautas deju kolektīva «Austris» dalībnieki. To, ka jauniešiem vēl ir, kur augt pašapzinīgumā un pamatīgumā, vienmēr labi parāda vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs «Spriganis», bet pārliecību, ka briedums nemazina aizrautību un dejotprieku, aizvien rada vidējās paaudzes deju kolektīvs «Dzalksti».

«Dejotāju vēstule Prezidentam: Ja jādejo šādas dejas, esam gatavi atteikties no svētkiem», «Pretrunīgi vērtēto deju uzvedumu «Māras zeme» tomēr iestudēs», «Dejotāji: Dažas lieluzveduma «Māras zeme» dejas ir patīkamāk dejot, nekā skatīties», «Strīdīgajam Deju svētku lieluzvedumam «Māras zeme» — vienbalsīgs atbalsts?», «Tērpus lieluzvedumam «Māras zeme» kombinēs no jau esošajiem», «Izsaka uzticību strīdīgā Deju svētku uzveduma «Māras zeme» radošajai grupai», «Kritizētā deju lieluzveduma «Māras zeme» veidotāji no savām iecerēm neatteiksies»… Tā ir tikai daļa no dažādos interneta portālos atrodamajiem virsrakstiem, kas parāda, ka ap lieluzvedumu virmojis krietni daudz emociju. Koncerta «Pastendes raksti» apmeklētāji varēja izdarīt paši savus secinājumus, vērojot vairākas «Māras zemes» dejas dažāda vecuma deju kolektīvu izpildījumā. Jāatzīst, ka lielākoties skatītāju ovācijas bija iespaidīgi skaļas. Ja var ticēt raksta autores iekšējam skaļuma mērītājam, mazliet mērenāki aplausi tika veltīti vien dejai «Dievs, sargi Dzimteni», kas daudz apspriesta arī plašsaziņas līdzekļos un, var jau būt, ka tikai no lieluzveduma konteksta izrauta, šķita īpatna gan mūzikas, gan deju soļu ziņā.

Turpretim deja «Lielais rits» no lieluzveduma pirmās daļas, kas koncerta sākumā bija vērojama «Sprigaņa», bet noslēgumā — «Austra» dalībnieku izpildījumā, šķiet, jau stabili ieņēmusi vietu atkal un atkal baudāmo deju vidū.

Jaunajiem, skaistajiem Pastendes kultūras nama skatuves aizkariem bija iemesls atkal un atkal vērties vaļā un ciet — vaļā, lai kļūtu par ietvaru dejotājiem uz skatuves, bet ciet — lai kļūtu par elegantu fonu fotogrāfijās, kurās fotogrāfs Aleksandrs Tarabanovskis koncerta gaitā iemūžināja visas Pastendes deju kopas.

«Šie ir tādi, es pat nebaidos teikt, svēti brīži, ko visi kopā piedzīvojam. Jūsu priekšā bija teju 160 Pastendes dejotāju! Un šovakar saku lielu paldies viņiem gan savā, gan jūsu vārdā. Saku paldies arī jums, skatītāji, jo paši jau redzējāt, ka dejotāju sejas tā pa īstam atplauka smaidā tikai pēc jūsu skaļajiem aplausiem. Saku paldies deju kolektīvu vadītājām un ikvienam, kurš atbrauc un priecājas par mūsu tautas mākslu,» noslēgumā pateicās J. Ozola.

