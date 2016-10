Pastendes pamatskolas sadarbība ar kaimiņvalstīm sākta veiksmīgi 26.10.2016

No 17. līdz 23. oktobrim «NordPlus» programmā atbalstītajā projektā «STEM — real world projects» Pastendes pamatskolā viesojās skolēni un skolotāji no Kupišķiem Lietuvā un Veru Igaunijā.

Pirmajā dienā iepazinušies un veltījuši laiku komandas veidošanai, otrdien projekta dalībnieki klausījās lekcijas par mežiem, to apsaimniekošanu un aizsardzību un apmeklēja uzņēmumu «Ingrid D», bet trešdien darbojās paši, no saplākšņa izzāģējot dekorus un apstrādājot ar dažādiem līdzekļiem, lai tie būtu noturīgi pret ārējiem apstākļiem. Ceturtdien projekta dalībnieki mācījās par atkritumu šķirošanu, apmeklēja atkritumu poligonu «Janvāri» un ūdens attīrīšanas staciju Pastendē, bet piektdien no plastmasas atkritumiem gatavoja dekorus un citas lietas, pagarinot to izmantošanas laiku. Aizvadītās nedēļas laikā skolēni piedalījās arī sportiskās un izklaidējošās aktivitātēs.

«Mēs jau kādu laiku bijām domājuši par starptautisku sadarbību un kādu projektu, kas skolēnu ikdienu padarītu interesantāku un dotu iespēju izmantot svešvalodu zināšanas. Kad meklējām sadarbības partnerus, atsaucās šīs skolas Lietuvā un Igaunijā,» atklāja Pastendes skolas direktore Lelde Hodjačika.

Projekta nosaukumā «STEM — real world projects» lielie burti atšifrējumā norāda uz dabaszinātnēm, tehnoloģijām, matemātiku un inženierzinātnēm, tātad mācību jomām, kas aktuālas ne tikai Latvijas izglītības sistēmā vien. «Projekts paredzēts 7.—9. klašu skolēniem, jo šie mācību priekšmeti prasa zināmu sagatavotību un vajadzīga arī zināma svešvalodu bagāža,» pastāstīja direktore.

Finansiālu apsvērumu dēļ noteikts, ka no katras skolas projektā piedalās 12 skolēni un trīs skolotāji. Skolēnu dalība projektā ir brīvprātīga, bet ir prasība, ka viņiem jābūt sekmīgiem, jo pagājušajā nedēļā skolēniem mācību stundās bija iespēja piedalīties vien periodiski, pārējo laiku atvēlot projekta aktivitātēm. Izmantojot situāciju, ka viss notiek pašu mājās, šoreiz piedalīties varēja 20 Pastendes skolas skolēni. Kad pavasarī būs jādodas uz Igauniju un nākamruden uz Lietuvu, tad gan nāksies aprobežoties ar 12 skolēnu komandu, priekšroku dodot tiem, kuriem labākas sekmes un kuri mācās vecākajās klasēs, zinot, ka jaunākajiem skolēniem vēl visas iespējas ir priekšā.

«Manuprāt, zināšanas par vidi

mūsdienās ir ļoti svarīgas. Vakar mums radās secinājums — ja neko nedarīsim ar atkritumiem, tad drīz paši būsim zem šiem milzīgajiem kalniem! Arī skatoties uz notekūdeņiem, skolēni secināja, ka nemaz nav zinājuši, kur ūdens paliek pēc podziņas nospiešanas tualetē. Par tādām lietām jārunā kopš mazotnes, lai vidi spētu saglabāt nākamajām paaudzēm.

Ļoti svarīgi ir arī, lai skolēni iepazīstas un komunicē ar citu valstu skolēniem un izmanto svešvalodu zināšanas,» uzskaitīja L. Hodjačika, stāstot par to, kāds ir ieguvums no šādu projektu īstenošanas.

Būtisku atšķirību starp triju dalībvalstu skolēniem neesot, bet Pastendes skolas direktorei, protams, ir lepnums par savu skolēnu spēju sevi labi parādīt. «Arī tādā jauktā kompānijā viņi prata labi uzvesties. Darbnīcā, kur bija jāstrādā ar koku, meitenēm bija pagrūti zāģēt, un mūsu puiši bez prasīšanas palīdzēja. Dzirdējām labas atsauksmes no igauņu un lietuviešu kolēģiem par saviem skolēniem, kuri ir tik izpalīdzīgi! Tas mūs iepriecina. Ar kolēģiem runājām, ka visi esam savus skolēnus ieraudzījuši no citas puses. Arī viņi bija uztraukušies par to, kā skolēni uzvedīsies un vai iesaistīsies paredzētajās aktivitātēs. Nav noslēpums, ka ne jau visiem skolēniem šī tēma interesē — daži pieteicās, jo nedēļa būs brīvāka no mācībām, un tas tā ir ne jau tikai mūsu pusē, bet arī igauņiem un lietuviešiem! Bet, pat ja neizrādīja aktīvu interesi, skolēni kaut ko ir dzirdējuši, kaut kas prātā paliks, un nākamajā reizē, metot ārā kādu plastmasas pudeli vai nocērtot jaunu atvasīti, varbūt aizdomāsies, kāda tam ir nozīme,» spriež L. Hodjačika.

Viņa neslēpj, ka tas nav nemaz tik viegli — nedēļu uzņemt plašu ciemiņu pulku. «No otras puses — mēs pirmie to būsim paveikuši un turpmāko projekta daļu varēsim vienkārši baudīt!» priecājas direktore.

Jau tagad iesaistīto skolu pārstāvji ir vienojušies, ka sadarbību ir vērts turpināt arī pēc šī projekta īstenošanas. «Viņiem šeit ļoti patīk — cilvēki, uzņemšana,» palepojas L. Hodjačika. «Mēs jau varam gribēt braukt uz Ziemeļeiropu vai Rietumeiropu, bet ne vienmēr to var izdarīt finansiālu apsvērumu dēļ. Ar igauņiem un lietuviešiem esam līdzīgāki, tomēr tās ir citas valstis, un pat, ja nav projektu naudas, kādreiz pie viņiem varam aizbraukt ciemos paši par saviem līdzekļiem,» vērtē L. Hodjačika.

