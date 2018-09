Pastende kļuvusi par vienu sakārtotu un daudzpusīgi izmantojamu vietu bagātāka 12.09.2018

7. septembra vakarā Pastendē, pie brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra, atklāja Radošo terasi, kas tapusi, īstenojot projektu «Radošā terase Pastendē — vieta, kur ģimenēm pulcēties». Ģimeņu patiesi šai vietā tovakar netrūka, jo pasākums norisinājās Tēva dienas gaisotnē, paturot prātā, ka «Tētis mans — pasaulē vislabākais!».

«Šodien ir īpaša diena Ģibuļu pagastā un tieši Pastendē, jo šī vieta, kurā atrodamies, ir kāda laika darba rezultāts,» uzsvēra Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. Viņa sev līdzās aicināja plašu pulku cilvēku, kuri pielikuši roku ieceres īstenošanā, bet pirmās — Ģibuļu pagasta aprūpes un attīstības biedrības «Vīgrieze» pārstāvi Antru Jaunskalži un biedrības «Ķipars» pārstāvi Inesi Akmeni.

Pirms četriem gadiem šajā vietā atradusies vien pussagruvusi kūts. Pagasta pārvaldē spriests, ka vajadzētu vietu vismaz attīrīt no gruvešiem. To darot, atklājušies lieliski, seni laukakmeņu pamati. A. Jaunskalžei ienācis prātā, ka uz tiem varētu radīt glītu koka grīdu, lai māksliniecēm no brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra būtu kur ārpus telpām pagleznot. Cenšoties rast risinājumus, ar zināšanām, prasmēm vai vismaz būtiskiem parakstiem idejai pieslējās daudzi. Galu galā projekts īstenots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, un ieguvums ir krietni lielāks par sākotnēji plānoto.

Izbūvējot Radošo terasi, piepildīts sen lolots iedzīvotāju sapnis par ģimenēm draudzīgu brīvdabas pasākumu vietu Pastendē. Līdz šim brīvdabas pasākumi Pastendē lielākoties notikuši pie pagasta administratīvās ēkas un kultūras nama, taču šī teritorija ir izmantošanai ierobežota un rada sarežģījumus ar transporta novietošanu, ja dalībnieku skaits ir liels. Jauno Radošo terasi varēs izmantot gan kā skatuvi, gan kā pulcēšanās un nodarbību norises vietu. Elektrības pieslēgums dos iespēju pasākumus apskaņot un apgaismot. Izbūvētais celiņš atvieglos nokļūšanu līdz terasei vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

K. Vecmane izteica cerību, ka Radošā terase iedzīvosies vietējo apziņā un noderēs daudziem pasākumiem, kopīgi pavadot laiku ārpus telpām. Jau tagad zināmi trīs tuvākie pasākumi: Dzejas dienu pasākums «Pulkā pulcējas prieks» 19. septembrī kopā ar dzejnieci Maiju Laukmani, folkloras vakars «Spēlēju, dancoju!» 12. oktobrī kopā ar biedrībām «Talsu folkloras kopa» un «Spriganis», kā arī Latvijas simtgadei veltītais pasākums «Stipras ģimenes — mūsu Latvijai!» 9. novembrī. Tad iecerēts lāpu gājiens no Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipars» uz Radošo terasi, kur būs tikšanās ar jaunsardzes instruktoru Gati Tālbergu un viņa muzikālo ģimeni.

