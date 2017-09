«Pastende ir skaista zeme, kur vienmēr spīd saule» 29.09.2017

Virsrakstā citēto vērtējumu Ģibuļu pagasta svētkos «Ienāc mūsu sētā!» pēc ārkārtīgi veiksmīgi īstenotā jaunieveduma — tautas deju sacensībām «Zelta pastala 2017» — izteica to vadītājs Ingus Stauģis. Pagasta svētku kulminācija bija sestdien, 23. septembrī, un patiesi — labākus laika apstākļus pirmajā rudens dienā iecerētajām aktivitātēm nevarēja vēlēties.

Sētu Ģibuļu pagasta ļaudis jau trešo gadu izvēlējušies kā simbolu labai satikšanās vietai. «Mūsu sētas vārti šodien Pastendē un Spāres muižā ikvienam ir plaši atvērti,» svētku atklāšanā apliecināja Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane. Viņas teikto nācās tulkot dāņu valodā, jo, atzīmējot draudzību 20 gadu garumā, sagatavoto programmu baudīja arī 50 cilvēku plašā delegācija no Lejres pašvaldības Dānijā. Kā sprieda Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, ilgā draudzība liecina, ka Ģibuļu pagastam tiešām ir, ko saviem draugiem un sadarbības partneriem piedāvāt, un otrādi — arī dāņu puses devums še atzīts par labu esam.

«Ir fantastiski būt atpakaļ vietā, kur viss iesākās,» teica arī Lejres pašvaldības vadītājs Karstens Rasmusens. Te sākusies draudzība esot pavērusi iespējas sadarbībai visās vecuma grupās. «Ar īstu draudzību ir tā — esam ļoti tuvi kādu laiku, tad dzīves līkloči mūs aizved kaut kur citur, tāpēc netiekamies, bet, kad atkal satiekamies, ir izjūta, ka laiks vispār nav pagājis uz priekšu, un tieši tā arī jūtos šeit,» K. Rasmunsens apliecināja.

Ar slavas dziesmu Dievam svētku dalībniekus sveica Lejres koris. Uzstājās Talsu defilē dejotājas «Majorettes Latvia», dziedāja Baiba Bite. Svētku programma bija tik piesātināta, ka visu nemaz nebija iespējams aptvert. Saulē sānus spīdināja retro auto parādes spēkrati. Mākslas studija pieaugušajiem aicināja apgleznot svētku karodziņus. Keramiķe Katrīna Vīnerte māla darbnīcā palīdzēja veidot trauciņus ar Ģibuļu pagasta ģerboņa elementiem. Pastendes bibliotēkas darbinieces rosināja piedalīties «Lēcienā pēc grāmatas». Krāsu meditācijai ūdenī iedrošināja māksliniece Elita Blumbaha, bet piedalīties «Dancī ar dzīpariem» piedāvāja tautas lietišķās mākslas kolektīvs «Kurši». SIA «Green hive» viktorīnā ļāva pārbaudīt zināšanas saistībā ar medus produktiem. Netrūka arī sportisku aktivitāšu — bērni tika aicināti piedalīties riteņbraukšanas sacensībās apkārt Pastendes pamatskolai, bet ikviens varēja izmēģināt roku disku golfā, batutbolā, minigolfā, cilindrbolā un citās netradicionālās sporta disciplīnās. Savukārt svaigā gaisā radušos apetīti remdēt bija iespējams ugunskura tuvumā, kur par baltu velti varēja baudīt ceptus ābolus vai pagaršot tikko uz koka iesmiem izceptos mīklas rullīšus ar ābolu ievārījumu.

Atkārtot, atkārtot!

Ļoti veiksmīgs svētku akcents jeb, kā mūsdienās ierasts teikt, īsts šovs izrādījās pirmoreiz sarīkotās tautas deju sacensības «Zelta pastala 2017». Kur gan citur lai šādas sacensības notiktu, ja ne pagastā, kurā tautas dejas visām paaudzēm ir sevišķi lielā cieņā! Trīs komandu — Rozā, Sarkanās un Zilās — dejotāji saviem spēkiem bija izdomājuši dejas soļus četriem vienādiem mūzikas fragmentiem, ik deju piedāvājot noskatīties trijās versijās. Tas bija aizraujošs un humora pilns piedzīvojums, kas izpelnījās gan skatītāju ovācijas, gan žūrijas atzinību. Žūrijā šajā reizē bija SIA «Brabantia Latvia» personāla vadītāja Eva Nolendorfa, kurai tuvs esot galops, un motosporta entuziasts Alfrēds Zamockis, kurš skolas laikā esot dejojis «Sudmaliņas». Viņi slavēja komandas par radošumu, pozitīvo attieksmi, tehniskajiem paņēmieniem un tautiski akrobātiskajiem elementiem, no kuriem daži tika atzīti par pietiekami pavedinošiem, lai Latvijas demogrāfiskās situācijas uzlabošanas labad būtu pievienojami Dziesmu un deju svētku repertuāram. Pārsteigumu netrūka — te puiši no skatuves nonesa meitenes, te meitene (nu… vismaz izskatījās pēc brašas meitenes!) nonesa no skatuves puisi!

Par pirmo sacensību «Zelta pastala 2017» uzvarētājiem un zeltītās pastalas ieguvējiem kļuva Sarkanā komanda, kas starp pārējām divām lieliskajām komandām tomēr sevi parādīja sevišķi atraktīvā veidā. «Varu teikt tikai vienu: turpiniet, turpiniet un turpiniet! Ceru, ka nākamgad būs «Zelta pastala 2018»,» rosināja I. Stauģis, un «Talsu Vēstis» var vien šai cerībai pievienoties.

20 vērtīgi gadi kopā

Vakarpusē kultūras nama lielajā zālē notika pasākums «Zibspuldzes atmiņas» — koncerts un prezentācija, atzīmējot 20 sadarbības gadus starp Latviju un Dāniju, Talsu novadu un Lejres pašvaldību, bet visvairāk — starp Ģibuļu pagastu un Bramsnes komūnu. «Saku paldies ikvienam no jums, kas esat atvēruši sirdi un māju durvis starptautiskajai sadarbībai. Ir brīnišķīgi personiskie kontakti, bet vēl lieliskāk, ja sadarbība notiek, plānojot, idejiski pamatojot un gūstot abpusējas vērtības. Šo gadu laikā ir mainījusies gan politiskā, gan ekonomiskā situācija. Esmu ļoti gandarīta, ka visus šos gadus mums vienmēr ir bijis politisks atbalsts šai darbībai,» sacīja Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola.

Viņu kā šīs draudzības uguns iededzēju, sargātāju un turpinātāju sveica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone. «Vieta, kur draudzība sākās pirms 20 gadiem, ir īstā, kur pateikt paldies cilvēkiem, kuri šo gadu laikā draudzību uzturējuši,» viņa sprieda. To vidū bija arī Lejres pašvaldības internacionālā foruma latviešu komitejas Talsu grupa.

Pasākuma dalībnieki katrs ieguva pa īpašai pastkartei — tā apvieno dāņu mākslinieka Ērika Švarcbarta mākslas darba «Kur bezdelīga dzied» abas daļas, no kurām viena atrodas Ģibuļu pagastā, bet otra — Lejrē Dānijā. «Tāda ir mūsu draudzība — dzīvotspējīga un pilnīga tikai tad, kad esam kopā!» salīdzināja J. Ozola.

Pēcvārda vietā

Pastendes kultūras nama izstāžu zālē izvietoti fotogrāfa Valtera Poļakova personālizstādes «Mēs esam šeit» darbi, kuros redzami arī četri Ģibuļu pagasta ļaudis: Ilze Pumpure, Laimonis Birzlejs, Lilita Zeltiņa un Andris Grundmanis. «Jāstrādā vēl vairāk pie tā, lai cilvēki ātrāk saprot, kādā vidē viņi dzīvo — kādā milzīgi brīnišķīgā pasaulē mēs te, Pastendē, esam un kādi cilvēki ir mums apkārt. Ikviens ir kaut kas īpašs. Jo ātrāk tiekam vaļā no stereotipiem, jo labāk! Manuprāt, arī starptautiskā draudzēšanās atbrīvo no stereotipiem, jo, iesaistoties dažādos projektos, ieraugām cilvēku daudzšķautņaino būtību, ko ikdienā, ierastā vidē, neredzam,» vēlreiz apskatot izstādē redzamos portretus, aizdomājās J. Ozola.

