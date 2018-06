Pastendē ar vērienu atklāta bagātīga moto ekspozīcija 14.06.2018

Sestdien, 9. jūnijā, par Ģibuļu pagasta centru nepārprotami kļuva Pastendes «Jaunupnieki». Tiem garām pabraukt neļāva plašais interesentu pulks, daudzie motocikli, dažādu valstu karogi un bavāriešu tērpos ģērbtu daiļavu dejas. Ja ar to vēl nebija gana, tad dienas vidū zilajās debesīs sprakšķošajām salūta puķēm gan vajadzēja vērst uzmanību uz to, ka šai vietā atklāta motosporta ekspozīcija.

Pasākuma centrā bija kādreizējais motosportists un treneris Alfrēds Zamockis. Viņš no četrām bavārietēm (viņas gan šķita aizdomīgi līdzīgas radošās grupas «Mēnessakmens» dalībniecēm) dabūja trūkties ne pa jokam. «Mūsu vecais brūtgāns, beidzot tevi panācām! Tāds ātrums, tāds uzrāviens — aizskrēji no Minhenes oktoberfesta neatvadījies. To mēs tā neatstāsim!» viņas sauca. «Mēs dzeram šo kausu par izjūtām dzīvē, un šīs izjūtas mums, protams, rada sievietes ar savu šarmu. Pārējais viss ir pakārtots. Arī motocikli,» A. Zamockis pratās bavārietes pielabināt, tostu duelī pasakot tik spēcīgus vārdus. Viņas toties ieteica: «Atceries tādu dzīves patiesību — dzīva cilvēka mūžs ir īsāks nekā miruša, tāpēc baudi dzīvi ar pilnu krūti!»

Bavārietes gan gaidīja vilšanās — atskārsme, ka Alfrēdam pie sāniem ir sieva. Agrāko jelgavnieku taču uz Talsu novadu atvedusi mīlestība — te satiktā dzīvesbiedre Mirdza Jonele! Tad nu nopietni tika pārbaudīts, vai viņa spēs kopā ar vīru gana labi saimniekot. «Mēs Alfrēdu tāpat vien neatdodam,» daiļavas uzsvēra. To, ka mēlīte gana raita, Mirdzai nācās apliecināt, veikli daudzreiz sakot «Barbara aiztraucās no barbariem un cepa rabarberrausi», bet savu spēju pulcēt cilvēkus — pierunājot klātesošos izlēkāties kopīgā dejā. Bavārietes «Jaunupniekos» redzamās kolekcijas dēvēja par muzeju, bet nu bija M. Joneles (galu galā — Talsu novada muzeja direktores!) kārta iebilst. «Šis nav muzejs, tā ir eks-po-zī-ci-ja!» viņa uzsvēra. «Lai dzīvo ekspozīcija un muzejs!» sev tīkamu kompromisa variantu atrada bavārietes.

«Dārgie kāzu viesi… Ui, labi vēl, ka nepateicu bēru viesi!» uzrunājot pasākuma dalībniekus, jokoja A. Zamockis. «Atklāšanas salidojuma — uzlidojuma, kompozīcijas — ekspozīcijas dalībnieki un baudītāji! Šeit sanācis Latvijas zieds, korifeji, ātrbraucēji, arī krišanas speciālisti… Jauni puikas, ne tik jauni puikas, bet visi braši. Lai ripo visi spēkrati vajadzīgajā virzienā, lai domas virzās, kur tām jāvirzās, lai baudām dzīvi, kura mums ir dota!» viņš vēlēja.

Uguns stobros — ik gadu?

Izskanēja daudz cildinošu vārdu. Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane neslēpa, ka sākusi ticēt brīnumiem. Kā citādi, ja vēl nesen viņa treknu strīpu vilkusi ailītē «Tūrisma piedāvājums Pastendē», bet pēc neilga laika pārvaldē ieradies nepazīstams vīrietis un izrādījies tas, kurš šķietami neiespējamo darījis iespējamu. Kļuvis skaidrs, ka tūrisma objekts Pastendē tomēr būs. «Paldies par šo brīnumu, ko tu, Alfrēd, pie mums esi atgādājis!» pārvaldniece pateicās.

Tā kā pēc ekspozīcijas atklāšanas motociklisti devās ceļā, lai atkārtotu pagājušā gadsimta 30. gadu maršrutu cauri Pastendei, Dižstendei un Talsiem, ciemos bija atbraukusi arī Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna. «Jāsaka — laimīgie Ģibuļi! Bet domāju, ka Lībagiem arī ir labi — mēs ierodamies pie visa gatava,» viņa jokoja un vēlēja, lai tāds motobrauciens ik gadu jūnijā kļūtu par tradīciju. «Uguni stobros katru gadu!» piekrita A. Zamockis.

Talsu novada pašvaldības vārdā viņam par ievērības cienīgo iniciatīvu pateicās novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis. Viņš A. Zamocki uzņēma Talsu novada «džentlmeņu līgā», dāvājot kaklasaiti ar novada simboliku.

Antīko automobiļu kluba valdes priekšsēdētājs Agris Šmits atzina: «Fredi (tā šajā notikumā pārsvarā tika uzrunāts Alfrēds Zamockis — E. L.), mūsu klubā tev visi iespējamie tituli jau ir piešķirti. Tu esi goda biedrs, vecbiedrs, biedrs, tovariščs, kungs, Fredis un viss pārējais. Mums vairs nav, ko tev piešķirt!» Zinot, ka ekspozīcijas tapšanā Pastendē savā ziņā vainojama sieviete, viņš pasniedza A. Zamockim Goda rakstu par aktīvu darbību pilnīgi visās jomās. «Jūsu novads tiešām var lepoties ar unikālu, ļoti interesantu un ļoti bagātu moto ekspozīciju, bet pats galvenais — jūsu novads var lepoties ar patriotu, dzīvespriecīgu un ļoti jauku cilvēku. Domāju, ka viņš ir jūsu lielākais ieguvums, jo šis ir tikai sākums,» uzsvēra A. Šmits, norādot uz visu apkārt redzamo. «Sekas nav prognozējamas,» smejoties piekrita pats vaininieks.

Tautai pieder motosports

Lenti ekspozīcijas durvju priekšā turēja M. Joneles mazmeitas, bet tās griešana tika uzticēta ne vien pašam A. Zamockim, bet arī K. Vecmanei, E. Zelderim un A. Šmitam. Bet pēc tam… «Tautai pieder māksla un motosports, un motosportam pieder tauta. Stobros uguni! Neuztraucieties — starts tiks dots ar augstas klases spridzekļiem no pagājušās ēras,» Fredis brīdināja, bet ar visu to piepešais salūts nāca kā negaidīts pārsteigums pašā dienas vidū. Pēc tā rūca lērums motociklu, dodoties vēsturiskajā maršrutā, lai pēcpusdienā atkal atgrieztos Pastendē uz pasākuma saviesīgo daļu ar, kā solīja M. Jonele, «mūziku un šuri-muri».

