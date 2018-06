«Pašreizējā situācija ir diezgan skarba» 22.06.2018

Krauze Renāte Tweet

Pirmdien, 18. jūnijā, Talsu novada dome rīkoja ārkārtas domes sēdi, kuras laikā tika lemts rosināt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Sēdes sākumā Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis sacīja, ka no rīta pie viņa personīgi ieradušies trīs lauksaimnieki, kuri īsumā pastāstījuši, ka lauksaimniecībā ir ļoti liela problēma ilgstošā sausuma dēļ.

«Lauksaimniekiem briest milzīgi zaudējumi,

un tas noteikti radīs problēmas gan ar kredītu atmaksu, gan ar nodokļu samaksu un vēl virkni citu problēmu,» teica E. Zelderis. Viņš informēja, ka pusdienas laikā saņemts iesniegums, kuru parakstījuši gandrīz simts novada lauksaimnieku, ka patiešām šāda problēma Talsu novadā pastāv, un viņi lūdz izsludināt ārkārtas situāciju. Arī tautsaimniecības komitejas sēdes informatīvajā daļā ticis izskatīts šis jautājums. Novada domes priekšsēdētājs atzīst, ka «pašreizējā situācija ir diezgan skarba».

Lauksaimniecība ir viena no prioritārajām uzņēmējdarbības nozarēm Talsu novadā, jo gandrīz četrdesmit procentu novada teritorijas aizņem lauksaimniecības zeme. Laikapstākļi diemžēl tieši Talsu novadā kopš šā gada maija sākuma bijuši lauksaimniekiem īpaši nelabvēlīgi — maija otrajā un trešajā, kā arī jūnija pirmajā dekādē nokrišņi daudzos pagastos nav novērojami nemaz, kā rezultātā no lielā sausuma cietušas gandrīz visas lauksaimniecības nozares novadā.

Par kopējo izveidojušos situāciju

sīkāk informēja Talsu novada domes deputāts, Lauku atbalsta dienesta (LAD) Talsu konsultāciju biroja vadītājs Alfons Spēks:

«Mēs šorīt apmeklējām vairākas saimniecības Sabiles pusē, tādēļ pirmām kārtām gribētu pieskarties tieši graudkopības nozarei. Arī šī iesnieguma iniciatori, lauksaimnieki, kas griezās pie Talsu novada domes priekšsēdētāja E. Zeldera, ir sabilnieki. Pēc mana vērtējuma, Sabiles puse ir vairāk cietusi, jo šeit raksturīga daudz vieglāka augsne nekā citur. Arī skatoties uz Vandzenes un tālāk uz jūras pusi, kur augsne paliek smilšaināka, tieši šīs vietas no sausuma cietušas visvairāk. Mēs visi labi atceramies, kāds bija iepriekšējā gada rudens. Zemnieki nevarēja iesēt ziemājus pārlieku lielā mitruma dēļ, un tie, kas arī bija iesējuši, ar bažām skatījās uz to, kas tad būs ar sējumiem pavasarī. Lielu daļu no ziemāju platībām, kā arī lielu daļu rapšu platību nācās pārsēt. Tās ziemošanas periodā pārlieku lielā mitruma dēļ gāja bojā. Rezultāts šobrīd ir ļoti bēdīgs.» A. Spēks paskaidroja, ka, apmeklējot laukus, kur iesēti vasaras kvieši, uz kvadrātmetru sadīguši tikai daži augi. Paverot sēklas gultni un sameklējot neuzdīgušās sēklas, atklājas skats, ka tās vienkārši stāv kā ieliktas zemē. Augsne ir kā pelni. Vasarāju graudi nav cerojuši pilnībā — ja arī tie sākuši cerot, tad ir nokaltuši un grauds izdzinis tikai vienu vārpu. Paskaitot šai vārpā graudus, to esot divas līdz pat trīs reizes mazāk nekā parasti. Augu garums esot neatbilstošs. «Tur, kur vēl viss nav sausuma izdedzis, augu garums ir tikai sprīdis. Liela daļa augu ir ap divdesmit līdz trīsdesmit centimetriem, ieskaitot jau pašas vārpas garumu. Ja mēs domājam jau tālāk par kulšanu, zinot, ka mieži gatavojas, noliecot šo vārpu lejā, tas nozīmē, ka praktiski vasaras mieži nebūs nokuļami. Vasaras kviešiem ir tā pati situācija. Kopumā ņemot, ļoti daudzās vietās graudi pat nav pilnīgi sadīguši. Ir bažas par to, kas notiks tālāk. Jaunākajās prognozēs mēs gaidām lietu uz Jāņiem. Tas nozīmē, ka graudi, kas sēti maija sākumā, sāks dīgt un tur kā, lauksaimnieki saka, rudenī būs kuļama tikai viena vienīga mīkla. Tad, protams, būs jāpārdomā, kur to likt. Iespējams, lopbarībā, bet tas jau ir nākotnes jautājums,» pašreizējā situācijā un prognozēs graudkopībā dalījās A. Spēks.

Arī piena lopkopības un dārzeņu audzēšanas nozarē

situācija esot pilnīgi tāda pati. Lielākā daļa saimniecību siena platības jau ir novākušas. Ruļļi vēl šur tur esot uz lauka, bet, runājot par ražu, zemnieki atzīst, ka tā ir bijusi kritiski zema. «Dažā labā saimniecībā saka: ir iegūti mazāk kā piecdesmit procenti no hektāra, kas, salīdzinot ar pērno gadu, ir kritiska situācija. Palienēs, kur bijis nedaudz mitrāks, šis procents ir tikai nedaudz augstāks. Lopkopībā mēs vēl varam cerēt uz atāliem. Es ceru, ka vēl varēs papildināt rupjās lopbarības krājumus ar skābbarību un skābsienu. Tā būtu iespējams šos lopus kārtīgi piebarot. Šorīt novērojām situāciju — lopi praktiski stāv kūtī, jo ganības ir pilnīgi dzeltenas un izdegušas, un saimnieki piebaro lopus ar ziemas krājumiem. Ne velti arī zemnieki sakās pārskatīt savus ganāmpulkus, jo rupjās lopbarības pārvietošana no kaimiņu novadiem, piemēram, Kuldīgas vai Ventspils, izmaksās ļoti dārgi.

Arī kartupeļu laukos ir vietas, kuras pat vēl nav sadīgušas. Mēs esam pieraduši baudīt uz Jāņiem agros kartupelīšus. Tas, ko pašlaik zemnieki piedāvā tirgū, ir ļoti minimāls daudzums. Arī redzam, kādas ir cenas, — salīdzinot ar pagājušo gadu, tās ir ļoti augstas,» skaidroja LAD Talsu konsultāciju biroja vadītājs.

Zemkopji, kam ir kāpostu platības, atzinuši, ka viņi pat otrreiz šo to ir pārstādījuši. Iespējams, ja tiešām sagaidāms tālākajās laika prognozēs solītais mitrums, tad dārzeņu audzēšanā problēma nebūs tik kritiska.

Runājot par augļkopības nozari,

A. Spēks informēja, ka arī šīs saimniecības novadā ir apzinātas. Situācija ir tāda, ka augļi, kas aizmetušies, sausuma dēļ krītot zemē un augiem kalstot lapas. «Pārsteidzošākais, kā man apliecināja kādā Ārlavas pagastā esošajā saimniecībā, viņiem pagājušā gada mitrā rudens perioda un šī brīža sausuma dēļ kalst pat ābeles! Sazinoties ar Vandzenes pagasta saimniecību, kurā ir lielākās aveņu un zemeņu platības mūsu novadā, pārsteidza fakts, ka avenes, kas aizmetušās, šobrīd birst zemē. Aveņu ražas, var teikt, gandrīz nebūs. Tām neveidojas jaunie dzinumi, kas varētu ražot nākamajā gadā.» sacīja A. Spēks.

Arī zemeņu platībās situācija esot tāda pati. Sausuma dēļ pilnīgi visas šķirnes atklātā laukā ražo vienā laikā. Raža ir par sešdesmit līdz piecdesmit procentiem mazāka. Talsu novada Laidzes pagastā ir lielogu dzērveņu platības. Šeit situācija esot pilnīgi kritiska. «Provizoriski, varētu tikt neiegūta no astoņdesmit līdz deviņdesmit procentiem ražas no kopējiem saimniecībai piederošajiem piecpadsmit hektāriem. Pats skumjākais, ko saimnieki atzina, ka visi šī gada un iepriekšējo gadu stādījumi, iespējams, aizies bojā sausuma dēļ,» teica A. Spēks.

Dainis Karols piebilda, ka tiek ierosināts krīzes vadības padomei pašlaik apkopot informāciju ne tikai no pašvaldībām, bet arī no pašiem zemniekiem. Viņš atzina, ka šis lēmumprojekts ir ļoti nepieciešams tādēļ, ka krīzes vadības padome var rosināt valdību pieņemt lēmumu par ārkārtas situāciju tieši tajos reģionos, novados un vietās, par kurām ir apkopota informācija un kur šādi lēmumprojekti ir rosināti. «Pats lielākais devums šāda lēmuma pieņemšanā būs tas, ka lauksaimniekiem tiks palīdzēts tieši uz kredītu procentiem un soda naudām. Tas gan nenozīmē, ka viņiem būs šis kompensējošais mehānisms no valdības, bet mēs arī to prasām šī lēmumprojekta otrajā punktā, un domāju, ka mēs visi esam vienisprātis par šī lēmumprojekta nepieciešamību,» viņš sacīja.

Arī A. Spēks vērsa uzmanību uz to, ka šis lēmumprojekts tapis ne tādēļ, ka lauksaimnieki cer uz kompensācijām, bet gan tādēļ, ka visi ir deklarējuši savas lauksaimniecības platības platībmaksājumiem un tūlīt sāksies LAD kontroles. «Ir bankās ņemtie kredīti. Nav runas par kredītu procentu likmēm, ir runa par to, lai bankas panāktu pretī uz atliktiem kredītmaksājumiem,» viņš paskaidroja.

Ļoti daudzas saimniecības

pagājušā gada lielo lietavu dēļ nav varējušas sagatavot sēklas materiālu. To nācies iepirkt par ļoti augstu cenu. Šajā pavasarī cena par sēklas materiālu tonnā grozījusies no 330 līdz pat 500 eiro. Tāpat pieaugusi cena graudu aizsardzības līdzekļiem, minerālmēsliem, tehnikas remontam un degvielai, arī Latvijas Lauku atbalsta dienesta projektiem, kur saimniecības ir izvirzījušas mērķus vairāku gadu periodā, piemēram, bruto tonnu palielinājumā vai naudas palielinājumā. «Šis lēmums varētu būt kā mīkstinošais apstāklis, kāpēc zemnieki šos savus nospraustos mērķus nav varējuši sasniegt,» pauda A. Spēks. Viņš arī izteica, pateicību E. Zelderim par operatīvu rīcību ārkārtas sēdes sasaukšanā un cerību, ka krīzes vadības padome atbalstīs šo lēmumprojektu un zemnieki šogad varēs izdzīvot un gaidīt nākamo gadu.

Par lēmumprojektu rosināt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju Talsu novada teritorijā vienbalsīgi nobalsoja visi ārkārtas sēdē klātesošie domes deputāti. Tuvākajās dienās par domes lēmumu tiks informēts ne tikai Latvijas Republikas Ministru kabinets, bet arī Zemkopības ministrija, kas tiek aicināti realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.

Šāda pati ārkārtēja situācija lauksaimniecības nozarēs izsludināta arī Kandavas, Alsungas un Brocēnu novadā. Līdzīga situācija ir arī Rojas un Dundagas novadā.

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

