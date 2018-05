«Pašreiz neredzu iespēju, kā mēs varētu attīstīt un uzlabot ceļu stāvokli» 01.05.2018

Katru gadu valsts novadiem sadala finansējumu autoceļu uzturēšanai. Tālāk pašvaldība nolemj, kā to sadalīt katra pagasta un pilsētas pārvaldei. Tas gan nenozīmē, ka līdzekļi ir tādā apjomā, lai ceļus pārbūvētu. Kā atzīst pārvaldnieki, ar piešķirto finansējumu var tikai censties ceļus uzturēt esošajā stāvoklī.

Tā kā pašlaik Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa strādā, apkopojot informāciju par ceļiem novadā, garums ir zināms aptuveni: ielas — 154,88 kilometru garumā (no tām 88,45 kilometri ar melno segumu), ceļi — 800,09 kilometru garumā (no tiem 52,21 kilometrs ar melno segumu).

Talsu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda nolikums noteic, ka pilsētās un pagastos par ceļu un ielu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu plānošanu un administrēšanu atbild attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs. Šogad Talsu novada pašvaldība autoceļu fonda uzturēšanai no valsts mērķdotācijām saņēmusi 955 093 eiro (pieci procenti no tā gan tiek atlikti rezerves fondā), savukārt pati pašvaldība šim mērķim piešķīrusi 43 800 eiro. Kritēriji, cik katrai pārvaldei piešķirt līdzekļu ceļu uzturēšanai no valsts mērķdotācijas, ir vairāki. Pirmkārt, 30 procentus sadala proporcionāli attiecīgā pagasta teritorijā reģistrēto tehniskā kārtībā esošo transportlīdzekļu un traktortehnikas skaitam. Otrkārt, 30 procentus sadala proporcionāli pašvaldības īpašumā esošajam ielu brauktuvju un tiltu laukumam. Treškārt, 40 procentus sadala proporcionāli pašvaldības īpašumā esošo ceļu garumam. Piemēram, no valsts mērķdotācijām šogad visvairāk līdzekļu paredzēts Talsu pilsētai (246 681 eiro) un Sabiles pilsētai un Abavas pagastam (95 722 eiro). Vismazāk: Strazdes pagastam (16 055 eiro) un Īves pagastam (17 742 eiro).

Talsu novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Arvis Strēlnieks teic, ka tiek veiktas regulāras vizuālas ceļu pārbaudes. Paralēli to dara arī valsts a/s «Latvijas Valsts ceļi». «Dodamies uz pārvaldēm, lai pārbaudītu tehniskās apsekošanas žurnālus,» par kontroli skaidro A. Strēlnieks. Viņš atzīst, ka ceļi varētu būt labākā stāvoklī, tomēr vērš uzmanību dabas apstākļu un finansējuma virzienā, kas ir galvenie faktori. «Atsaucoties uz «Latvijas Valsts ceļiem» un Satiksmes ministriju, mūsu novadā ir vieni no labākajiem ceļiem Latvijā. Jaunākā informācija no Satiksmes ministrijas — lielākais finansējums līdz 2020. gadam tiks piešķirts grants ceļu sakārtošanai,» vērš uzmanību komunālās nodaļas vadītājs.

Jāsakārto prioritātes

Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks saprot, ka «ceļi ir diezgan kritiskā stāvoklī». Aizvadītais rudens un ziema situāciju tikai pasliktinājusi. «Pašreiz neredzu iespēju, kā mēs varētu attīstīt un uzlabot ceļu stāvokli. Uzturēt — jā, cik nu līdzekļi ļauj. Par būtisku attīstību pašreiz nevaram runāt,» spriež izpilddirektors. Viņš atzīst, ka no piešķirtajiem valsts mērķdotācijas līdzekļiem ceļus var tikai uzturēt, tāpēc pagaidām vienīgais variants, kā to mainīt — piešķirt vairāk līdzekļu no pašvaldības budžeta.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis skaidri un gaiši saka: papildu finanšu piešķiršanu nākamgad viņš nevar solīt. Vajadzību novadā ir ārkārtīgi daudz, un ir būtiski izvērtēt, kādas ir galvenās prioritātes. «Mums vispirms jāsaprot, kāds ir pašreizējais ceļu stāvoklis, jo aizvadītais rudens un ziema bija smaga sezona. Kad sāksim plānot nākamā gada budžetu, to varam analizēt, tāpēc tagad, manuprāt, būtu pāragri par to runāt. Viennozīmīgi, mēs visi saprotam, ka tas ir svarīgs jautājums, kas skar ikkatru iedzīvotāju, bet viss atduras pret finansējumu. Jo tas ir vajadzīgs ļoti lielos apmēros. Par dažiem desmitiem tūkstošu eiro neko nevar izdarīt. Tā ir problēma visā valstī,» teic domes priekšsēdētājs. Viņš arī vērš uzmanību, ka kopējais ceļu kilometru skaits ir vērā ņemams, jo Talsu novads ir otrais lielākais novads Latvijā platības ziņā. «Varu uzdot retorisku jautājumu: vai mums ir vajadzīgas tik dārgas būves kā bibliotēka un tirgus, vai arī šo naudu ieguldīt citām lietām? Tas ir jautājums par prioritātēm. Jo, protams, tērēt lielus līdzekļus ceļam, pa kuru dienas laikā brauc, piemēram, trīs cilvēki, arī ir nesamērīgi. Jāņem vērā, ka saistībā ar šo plānošanas periodu līdz 2020. gadam, kad visi apgūst Eiropas Savienības līdzekļus, cenas būvniecībā ir nesamērīgi augstas. Varbūt jāpagaida un ceļi jāremontē vēlāk, kad par attiecīgu summu varēs paveikt uz pusi vairāk,» vērtē E. Zelderis.

«Talsu Vēstis» ir vairākkārt informējušas, ka pašlaik Latvijā intensīvi tiek apgūti Eiropas Savienības līdzekļi, lai atjaunotu grants ceļus. Arī Talsu novads ir viens no tiem, kas izmanto iespēju. Talsu novada pašvaldībā tiek īstenoti projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ietvaros. Rezultātā katrā novada pārvaldes teritorijā tiks sakārtots vismaz viens grants ceļš. Pirmie divi Abavas un Strazdes pagastā jau pabeigti, šogad turpināsies darbi arī citos pagastos. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums programmas attiecināmām izmaksām ir desmit procenti, līdz ar to lauku ceļu sakārtošanā kopumā tiks ieguldīts aptuveni 4,1 miljons eiro. Pārvalžu vadītāji atzīst, ka investīcijas ir ievērojamas, jo ar saviem līdzekļiem šādus darbus paveikt nebūtu iespējams.

Kā sokas pārvaldēs?

Jau krietnu laiku mūs lutinājusi saule, vējš un silta gaisa temperatūra. Tas nācis par labu grants ceļiem, ļaujot tiem nožūt. Kā pārvaldēm sokas ar ceļu greiderēšanu un labošanu?

Novadā platības ziņā lielākais ir Ģibuļu pagasts. Tā pārvaldniece Kitija Vecmane stāsta, ka greiderēšanas darbi jau veikti visā pagasta teritorijā. Vietām nedaudz tiek papildināta ceļa virsējā kārta. Pēc neilga laika ceļus greiderēs atkārtoti. «Labošanas darbus veicam atkarībā no ap­stākļiem, jo visu darām nepārtraukti, bet pakāpeniski. Un, protams, atkarībā no finanšu iespējām, jo līdzekļu nav tik daudz, cik vajadzētu. Atjaunot ceļus varam maz, jo materiāli ir ļoti dārgi. Pagājušā gada beigās iegādājāmies lietotu greideru, jo šādi darbus varam veikt krietni izdevīgāk, nekā pakalpojumu pērkot. Šādā veidā arī esam neatkarīgi un varam strādāt, kad var (atkarībā no laikap­stākļiem) un vajag, nevis stāvēt rindā ar pārējiem pagastiem, lai sagaidītu savu kārtu,» skaidro K. Vecmane.

Ģibuļi ir viena no divām pārvaldēm, kam ir sava tehnika ceļu uzturēšanai. Tāda pieejama arī Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastam, kurus pārvalda Juris Upmalis. Viņa pārraugāmajās teritorijās ceļi nogreiderēti, pašlaik notiek darbs, sakārtojot caurtekas. «Sava tehnika ir liels pluss. Tiklīdz kāds zvana, uzreiz varam aizbraukt, nogreiderēt, granti aizvest. Pārvaldei tas ir ideāls variants, jo paliek vairāk līdzekļu ceļu labošanas un atjaunošanas darbiem, piemēram, virskārtas uzbēršanai, caurteku labošanai u. tml. Sezonas laikā ceļus greiderējam vismaz divas trīs reizes. Tas ir atkarīgs no laikap­stākļiem. Jāsaprot, ka greiderēšana ir īslaicīgs risinājums, grants muļļāšana no vienas uz otru pusi; ceļam nepieciešams veidot profilu, lai lietus ūdeņi notek. Man ir ļoti paveicies ar komandu. Visu pagastu pārvaldēs ir ļoti kompetenti komunālās nodaļas vadītāji. Es uz viņiem pilnībā paļaujos. Forši arī, ka mums ir aktīvi iedzīvotāji, kuri zvana un informē, kur un ko nepieciešams paveikt. Un tas nenotiek ar negatīvismu. Šogad pavasaris ceļu darbiem ir ļoti pateicīgs. Ziemas sezona prasīja ļoti daudz finansējuma,» pauž J. Upmalis.

Viņš uzskata, ka ceļu stāvoklis Talsu novadā ir labs, salīdzinot ar citām vietām Latvijā. Runājot par finansējumu, pārvaldniekam šķiet, ka tas starp pārvaldēm tiek sadalīts nesamērīgi. «Laucienes pagastā ir jāuztur aptuveni 120 kilometru ar aptuveni 50 tūkstošiem eiro, savukārt Balgales pagastā aptuveni 40 kilometriem ir 30 tūkstoši eiro. Manuprāt, nauda būtu jāpiešķir, ņemot vērā kilometru skaitu. Par to esmu runājis daudz,» atzīst J. Upmalis.

Pārējās pārvaldes uz ceļu uzturēšanas darbiem izsludina konkursu. Lielākoties iepirkumā uzvar valsts a/s «Latvijas Autoceļu uzturētājs» un SIA «Kandavas ceļi».

Lībagu pagastā, piemēram, darbus nodrošina «Latvijas Autoceļu uzturētājs». Pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna stāsta, ka lielākie ceļi jau nogreiderēti, atlikušie mazie, kuriem nepieciešama cita tehnika. «Protams, mēs katru gadu iespēju robežās cenšamies papildināt ceļa virsējo kārtu, diemžēl ir posmi, kuri nedaudz atgādina bļodas formu. Bet kopumā, manuprāt, Lībagu pagastā ceļu stāvoklis nav ļoti slikts. Mani pašlaik vairāk uztrauc tas, ka šogad deviņus ceļus pusgada garumā plāno izmantot «Kurzemes loka» (ievērojams energoinfrastruktūras uzlabošanas projekts, par ko «Talsu Vēstis» jau vairākkārt rakstījušas — M. J.) darbu ietvaros. Mūsu pārvaldei ar šādiem lielajiem darbu veicējiem ir slikta pieredze. Lai arī noteikumi paredz, ka ceļiem pēc darbu veikšanas jābūt tādā pašā stāvoklī kā pirms tam, pieredze rāda pretējo,» ir nobažījusies L. Jaunpujēna. Runājot par ikdienas ceļu uzturēšanu, pārvaldniece teic, ka, piemēram, grants ir bezgala dārga, tāpēc nepieciešams ļoti plānot un izvērtēt, kur stāvoklis ir vissliktākais. Un aizvadītās ziemas sezonas dēļ, kad nācās iztērēt daudz līdzekļu sniega tīrīšanai, paliek mazāk naudas vasaras sezonai. «Ar esošo finansējumu varam tikai uzturēt ceļus esošajā stāvoklī. Par pārbūvi nav runas,» saka pārvaldes vadītāja.

Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājs Egils Alsbergs informē, ka ceļi nogreiderēti abos pagastos. Arī šeit ceļu labošana un atjaunošana atkarīga tikai no tā, cik pārvaldei paliek finansējuma pēc ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem. Par bēdīgu E. Alsbergs situāciju gan nevēlas saukt. «Protams, naudas vienmēr būs par maz. Ja grib ideālus ceļus, vajadzīgs krietni lielāks finansējums. Jo sevišķi tam, lai varētu ceļiem uzbērt virsū jaunu kārtu, tad arī kvalitāte būtu pavisam cita. Mēs to katru gadu varam atļauties izdarīt pavisam nelieliem ceļu posmiem,» klāsta E. Alsbergs.

Arī zemnieki bojā ceļus

Būtiska problēma, ko norāda arī pagastu pārvaldēs, ir zemnieki, kuri, vēloties paplašināt laukus, tos uzar līdz pašām ceļu malām. Līdz ar to ūdenim nav, kur notecēt, jo uzarta arī grāvju tiesa. Un cieš gan iedzīvotājs, kuram jābrauc pa ceļu (jo uz ceļa krājas ūdens), gan paši zemnieki, jo, tā kā grāvji, kur ūdenim vajadzētu notecēt, uzarti, viņiem applūst lauki.

Talsu novada pašvaldības komunālajā nodaļā noskaidrojām: katram ceļam ir noteikta aizsargjosla (platums ir atšķirīgs). Saeimas izdotajā Aizsargjoslu likumā skaidri norādīts, ka lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceļiem no ceļa ass uz katru pusi ir: valsts galvenajiem autoceļiem — 100 metru; valsts 1. šķiras autoceļiem — 60 metru; valsts 2. šķiras un pašvaldību autoceļiem — 30 metru. Realitāte gan ir pavisam citāda. «Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem tiek noteiktas, lai samazinātu ielu, autoceļu un dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ielu un autoceļu rekonstrukcijai,» noteikts likumā.

Tā kā Talsu novadā joprojām nav precīzi izveidota ceļu saraksta, pašvaldības komunālā nodaļa tagad koncentrējusi visu uzmanību šī darba veikšanai. A. Strēlnieks pauž, ka tiek vākti un apkopoti dati, lai šāds reģistrs taptu. Informācija tikšot publiskota. «Dodamies arī pieredzes apmaiņā uz citām pašvaldībām, piemēram, Tukumu, kur šī lieta ir sakārtota,» papildina A. Strēlnieks. Nodaļai saraksts esot jāizveido pēc iespējas ātrāk, lai varētu uzsākt turpmākās darbības. «Ja konstatēsim, ka zemnieks nav ievērojis aizsargjoslu un to, piemēram, uzaris, ierosināsim administratīvo lietu, pieprasot to izveidot sākotnējā stāvoklī,» tiek skaidrots komunālajā nodaļā.

Bažas radot arī tas, ka pa grants ceļiem brauc smagā tehnika, kad tas aizliegts (jo īpaši rudenī un pavasarī), jo rada būtisku kaitējumu autoceļu stāvoklim. Ja ierobežojumi netiek ievēroti, Valsts policija ir tiesīga piemērot sodus.

Un vēl viens faktors, kas bojā autoceļus, — smagā lauktehnika, kurai netiek nomazgātas riepas (lai gan to nosaka likums), un tā brauc gan pa asfaltu, gan pa grants ceļiem. «Organiskā augsne, kas pielipusi riepām, sajaucas ar grants ceļu, un tas vairs nekalpo, kā vajadzētu. Savukārt uz asfalta, jo sevišķi mitrā laikā, rada apdraudējumu drošībai, kā rezultātā var izraisīt avāriju,» precizē komunālā nodaļa. Arī par šādu pārkāpumu tiek piemēroti sodi.

Rezultātā nākas secināt, ka lauku ceļu stāvoklis ir tāds, kāds ir, gan nepietiekamā finansējuma, gan pašu iedzīvotāju (lauksaimnieku un uzņēmēju, kuriem ir smagā tehnika) dēļ. Un tas savukārt rada apburto loku, jo, ja zemnieki un uzņēmēji nevar strādāt, viņiem nav ienākumu, līdz ar to nekas nenonāk pašvaldības kasē. Apburtais loks, kam risinājumu, kā izskatās, valstī pagaidām nevar rast neviens.

