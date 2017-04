Pasniegta Aleksandra Pelēča literārā prēmija 20.04.2017

10. aprīlī, dzejnieka un rakstnieka Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā, Talsu Galvenajā bibliotēkā pulcējās septiņu ievērības cienīgu grāmatu autori un labas lasāmvielas cienītāji, lai uzzinātu, kurš no darbiem saņems A. Pelēča literāro prēmiju. «Mēs esam bagāti,» atzina pasākuma vadītāja Sarma Niedrāja, atskatoties uz izdevumiem, kuri ik gadu papildina ar Talsu novadu saistītās literatūras klāstu.

Šogad Talsu Galvenā bibliotēka A. Pelēča literārajai prēmijai izvirzīja Visvalža Tukmaņa grāmatu «Caur laikiem», Dainas Āboliņas sarakstīto darbu «Skolotājas dzīvesstāsts» (sakārtojis Mintauts Āboliņš), Ineses Makstnieces grāmatu «Makstnieks. Fricis Makstnieks», rakstu apkopojumu «Talsu novada muzeja raksti II» (sastādījusi Zanda Konošonoka), Daces Alsbergas un Zigurda Kalmaņa darbu «Talsu patērētāju kooperatīvi (1920—1945)», Ģibuļu pagasta deju kolektīvu vēstures apkopojumu «Pret vējiņu danci griezu» (sakārtojusi Vaira Štāle) un Anitas Rožkalnes darbu «Kārļa Zariņa burvju aplis».

Bibliotekāres lasīja fragmentus no katras grāmatas, bet paši autori asprātīgi un emocionāli sniedza ieska­tu šo darbu tapšanā, radot pārliecību, ka daudzajās lappusēs apkopots kas vērtīgs un neatkārtojams, un prieku par tik uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri nav spējuši šos stāstus atstāt aizmirstībai. Dažs autors rosināja arī citus klātesošos lūgt saviem vecākiem, lai viņi uzliek uz papīra vērtīgo dzīves pieredzi, savukārt cits neslēpa, ka rakstu darbi ir gana ievē­rojams apgrūtinājums, papildinot ikdienā darāmo, tomēr izteica cerību, ka tas neatturēs no iesāktā turpināšanas. Novada vēstures pētnieki atgādināja jau zināmo patiesību, ka cilvēku raksturs nemainās, tāpēc dažādi attiecību kūleņi atkārtojas atkal un atkal. Izskanēja arī līdzjūtība A. Pelēča literārās prēmijas vērtētāju žūrijai par to, ka nācies salīdzināt nesalīdzināmo — mazus zelta tīrradņus, bez kuriem lielāki darbi nemaz nevarētu tapt.

Prēmiju šogad piešķīra Visvalža Tukmaņa darbam «Caur laikiem» — gandrīz 700 lappušu biezajam pētījumam —, kas ietver Talsus un apkārtējos pagastus, to vēsturi un notikumus. Lasītāju simpātiju balvu saņēma grāmata «Pret vējiņu danci griezu».

