4. maijā Rojas kultūras centrā jau astoto reizi norisinājās muzikālais šovs «Meklējam solistu». Tas ir publikas tik iemīļots notikums, ka dalībniekiem visu krāšņo, emocionālo programmu ar nieka 15 minūšu pauzi nākas izspēlēt otrreiz, un abas reizes zāle ir skatītāju pilna.

Par šova vērienu jau pašā sākumā ļāva noprast Holivudas aktieru Andželīnas Džolijas un Džordža Klūnija klātbūtne uz skatuves. Viņu dēļ gan drīz radās nesaprašanās pasākuma vadītāju Daces Brokas un Jāņa Kalniņa vidū. «Mēs taču norunājām, ka šoreiz taisīsim muzikālu kino. Gribēju te ienest pasaules elpu, tāpēc uzaicināju Andželīnu un Džordžu!» Dace skaidroja, atbildot uz kolēģa neizpratni, kas tiem diviem Rojā meklējams. «Pasaules elpu taču var ienest arī pavisam citādāk!» iebilda Jānis. Un patiesi — pēc vadītāju lēmuma tovakar uzņemt pašmāju muzikālo seriālu astoņās sērijās, holivudiešiem bija jāatkāpjas švako latviešu valodas zināšanu dēļ…

Vispirms pasaules vērienu šovā ienesa viesmāksliniece — vijolniece Inta Broka. Pēc tam par to, ka latviešiem pašiem netrūkst rīku dvēseliska satricinājuma radīšanai, atgādināja viešņas no Vandzenes Jolanta Ozoliņa un Anda Jansone, izpildot dziesmu «Dūdieviņš».

Seriāla «Meklējam solistu» darbību, kā tas Latvijā pieklājas, tika nolemts izvērst viesnīcā. 1. sērijas uzdevums bija ienest prieku skatītājos, un to paveica rojenieks Artūrs Čeksters, stiprs un atraktīvs jauns vīrietis, kuram klausot pat meža tehnika. 2. sērijā no ārzemju ceļojuma atgriezās un gūtajos iespaidos dalījās viesnīcas īpašniece, kuras loma bija uzticēta Rojas vidusskolas vēstures skolotājai Ingai Puntulei. 3. sērijā bija iespēja ieskatīties vienā no viesnīcas numuriņiem, kurā Rojas vidusskolas sākumskolas posma skolotāja Vita Gideka komandējuma laikā skuma pēc mājās palikušā mīļotā cilvēka. 4. sērijā izrādījās, ka viesnīcā nepieciešams remonts, bet būvdarbu vadītājs — enerģiskais Māris Lembers, kurš varot visu nakti spēlēt dzimšanas dienas ballītē, bet nākamajā rītā atrast spēku diennakts dežūrai uz dzelzceļa — tobrīd vēlējās tikai, lai viņu liek mierā. 5. sērijā uz laiku, kamēr viesnīcā norit remonts, tās administrācija pārcēlās uz lauku mājām, kur to uzņēma latviska saimniece, piecu bērnu vecmāmiņa Rudīte Mitenberga. 6. sērijā ieskanējās mīlestības smeldze — poligrāfijas speciālists, futbola cienītājs Maikls Frīdenbergs nevarēja saņemties atklāt savas jūtas kādai meitenei, bet beigās izrādās, ka simpātijas ir abpusējas. 7. sērijā veikala «Ķipītis» pārdevējai Sanai Lukševicai tika uzticēts ienest seriālā mazliet mistikas — visi viesnīcas iemītnieki vienu nakti redzēja vienādu sapni par ziemeļvējā dziedošu meiteni. Visbeidzot 8. sērijā (Dace un Jānis izlēma, ka viņu seriāls nepretendēs uz pasaulē ilgākā seriāla godu, jo tas jau ticis seriālam, ko uzņēma 57 gadus!) Edmunds Uršteins, kurš spējot salabot jebkādu dārza tehniku un aizraujoties ar enduro sportu, sākumā bija vientuļš, bet vēlāk labi iejūtas ballītē, kurā satikušies seni draugi.

«Nosaukumam «Meklējam solistu» nav pilnīgi nekāda sakara ar to, kas seriālā notika,» pēc astoņu sēriju veiksmīgas norises nenoliedza D. Broka. «Un varbūt ievērojāt arī to, ka šajā seriālā nebija neviena galvenā varoņa, bet galvenais bija katrs solists šovakar,» papildināja J. Kalniņš.

«Šis ir brīnišķīgs veids, kā svinēt 4. maija svētkus,» pieminot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, noslēgumā vērtēja Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņai piekrita arī pasākuma vadītāji. «Visā Latvijā svin Baltā galdauta svētkus un šodien ir PAR diena. Ko mums nozīmē šis PAR? To, ka mēs varam brīvi izpausties! Gribam — liekam uz skatuves Džordžu Klūniju; gribam — dziedam tautasdziesmas vai kādas vien dziesmas gribas, un mums nevienam nav jāatskaitās, neviens mūs necenzē un neko neaizliedz,» uzsvēra D. Broka. «Un mēs ticam, ka Latvija vienmēr būs tā vieta, kur gribēsim atgriezties,» pauda J. Kalniņš.

