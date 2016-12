Pasaules čempionāts florbolā — jau sestdien! 02.12.2016

Jau pavisam drīz Rīgā sāksies pasaules čempionāts florbolā, kurā piedalīsies arī Latvijas valstsvienība. Tāds notikums mūsu valstī būs pirmo reizi, tāpēc aicināju uz sarunu biedrības «Florbola klubs «Talsi»» valdes priekšsēdētāju un Talsu novada sporta skolas florbola treneri Mārtiņu Maķevicu, jo, kā zināms, mums šis sporta veids ļoti patīk un ir gūti arī zināmi panākumi.

— Sākumā varbūt atcerēsimies, kā beidzās pagājušā florbola sezona gan sporta skolas audzēkņiem, gan Virslīgas komandai «Talsi/Krauzers»!

— Diemžēl nevaru atsevišķi nodalīt gan sporta skolas audzēkņus, gan Virslīgas spēlētājus, jo 75 procentu no skolēniem arī spēlēja komandā «Talsi/Krauzers», spēkojoties ar spēcīgiem pieaugušajiem vīriem. Mēs jau ar to cīnāmies gadu no gada, jo jaunieši, kas beiguši vidusskolu, novadu pamet, dodoties studēt vai strādāt kur citur. Arī tiem, ko izdodas noturēt komandā, treniņprocess nav tik pilnvērtīgs, kā būtu tad, ja viņi ikdienā dzīvotu Talsos. Pagājušajā sezonā komanda «Talsi/Krauzers» ieguva 9. vietu starp 12 Virslīgas vienībām. Mums pietrūka tikai viena punkta, lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs. Un tas katram bija milzīgs pārdzīvojums, jo katrs jau saprata, ka vienu punktu taču varēja izcīnīt. Tā vienkārši bija neizmantota iespēja. Ja tiktu izslēgšanas spēlēs, būtu vismaz četras cīņas ar čempionvienību «Lielvārdi», tad mums būtu pavisam cita sezonas izskaņa un pieredze. Ja vēl paveiktos un mēs uzvarētu kaut vienu spēli, tas būtu pavisam cits gandarījums. Nācās cīnīties papildu turnīrā par vietu Virslīgā. Jau pēc pirmās spēles zinājām, ka nekur ārā nekrītam, ka paliekam elitē.

— Kā veicās Talsu novada sporta skolas audzēkņiem?

— Viņiem viss bija labi, talsenieki spēlēja vecuma grupās no astoņiem līdz 18 gadiem. Kopš Latvijas Florbola savienības jaunatnes komitejas vadītājs esmu es, mazajās grupās medaļas saņem visi bērni, kas piedalījušies čempionātā, jo netiek dalītas vietas, vien iegūta pieredze. Mēs gribam pēc iespējas attālināt to brīdi, kad sākas īstie mači. Ja jau astoņos gados tiek iets uz pilniem apgriezieniem, bērni izdeg, un tas nebūt nav vajadzīgs. Ja būtu pietiekami līdzekļu, tad es labprāt bērnu spēļu laikā iekārtotu arī piepūšamās gumijas pilis un batutus, lai viss iznāktu kā tāda rotaļa, nevis nopietnas spēles ar pamatīgu spiedienu no pretiniekiem, treneriem, komandas biedriem un skatītājiem. Svarīgi, lai tā ir jauka diena ar patīkamām emocijām. 11 gadu vecumā bērni sāk spēlēt nopietni. Mūsu U—11 grupas audzēkņi ieguva 3. vietu Latvijas čempionātā, U—12 grupa Latvijā uzvarēja un izcīnīja zelta medaļas, U—16 grupa ieguva 2. vietu. Un tā jau notiek reizes piecas, sen laiks pienācis uzvarēt. Diemžēl pie čempionu titula netikām, jo «pārdegām», bet bija visas iespējas. U—18 grupā bija labs sastāvs un arī iespējas, bet ceturtdaļfinālā paklupām cīņā pret «Ulbroku», 17 sekundes pirms spēles beigām ielaidām vārtus mazākumā un zaudējām. Rezultāts — 5. vieta, un tas šim sastāvam pavisam nav labi.

— Jau dzīvojam jaunajā sezonā…

— Jaunā sezona sākās ļoti ātri, jo notika Latvijas vasaras olimpiāde. Florbolisti bija vienīgā sporta spēļu komanda no novada, kas tur arī tika. Sākumā mēs nebijām savā stiprākajā sastāvā, bet arī pretī stājās samērā vājas komandas. Vēlāk pie mums palīgā no Somijas atbrauca Artis Raitums, klāt nāca vēl trīs vīri, kas cīnās ārzemēs. Sodījām visus — gan «Babīti» ar Ati Blindu kā kapteini, gan Liepājas «Kuršus»… Atlasē nospēlējām bez zaudējumiem. Pašā olimpiādē uzreiz bija izslēgšanas spēles, mūsu pretinieki bija «Kocēni/Rubene», pirmajā kārtā uz spēli netika vairāki līderi, piekāpāmies līdzīgā cīņā 1:3 un tikām cīņā par 5.—8. vietu. Taču bijām gājuši pēc zelta… Neizdevās.

— Nu mums Virslīgā ir komanda «Talsi/Irlava». Vienībai ir cits nosaukums, kādas ir izmaiņas?

— Vairāki spēlētāji ir devušies uz Rīgu, dažiem pazuda motivācija vispār spēlēt, Andris Blumbahs pārcēlās uz Somijas elites līgu. Lielie vaļi, uz kuriem komanda turējās, bija prom, mums nācās meklēt plānu B. Pirmā doma bija apvienoties ar ģeogrāfiski tuvākajiem kaimiņiem «Irlavu», kas atrodas 70 kilometru attālumā. Arī viņi saskaras ar to pašu problēmu — jaunieši pēc 12. klases dodas projām no Irlavas. Tagadējā komanda gados ir ļoti jauna, tā cīnīsies par iespēju iekļūt izslēgšanas spēlēs. Mums ir pāris spēcīgu «veterānu», piemēram, Pēteris Freimanis, viens no visu laiku rezultatīvākajiem Latvijas spēlētājiem, tad ir ļoti spilgti jaunieši, piemēram, Latvijas U—19 izlases spēlētājs Krišs Treimanis, iepriekšējās sezonas labākais debitants Jānis Ragovskis un citi. Tā mēs cīnāmies ar jauniešiem pret vīriem. Pirmais aplis Latvijas čempionātā ir beidzies, mums pietrūkst vienas uzvaras, lai atrastos izslēgšanas spēļu zonā. Taču tas nekas, jo komandas spēlē ļoti līdzīgi, pāris uzvaru var visu izšķirt. Tagad ir tāds atelpas brīdis starp pasaules čempionātu un nākamajām Virslīgas spēlēm.

— Kā cīņas sāka sporta skolas audzēkņi?

— Uzskatu, ka bērniem pārtraukums starp sezonām — četri mēneši — ir par lielu. Čempionāts sākās tikai oktobrī, lai gan iepriekšējais beidzās jau maijā. Vasarā gatavojāmies, labi nostartējām ārzemēs. Kopā ar U—13 grupas zēniem bijām Čehijā, Prāgā, kur notika astoņas ļoti vērtīgas spēles, kādas Latvijā nenotiek. Iekļuvām ceturtdaļfinālā, un tad arī beidzām cīnīties, iekļūstot labāko astotniekā. Tas ir labi, jo startēja kādas 50 komandas no dažādām valstīm. Latvijā jau zina, ka mēs spēlējam labi. Cīņas tādas arī ir — mēs ejam uzbrukumā, bet pretinieki gaida aizsardzībā. Prāgā neviens mūs nerespektēja, un ar to bija arī jārēķinās. Arī ar spēles agresivitāti, kas tur bija daudz, daudz augstāka nekā Latvijā.

Pašlaik Latvijas čempionātā spēlē divas grupas U—8, divas U—9, varētu izveidot arī trīs, U—10, U—11, U—12, U—13, U—14 ir pa vienai komandai, arī U—16 grupā. Tad nāk junioru līga, kurā spēlē mūsu U—20 jaunieši. Junioru līgā mēs spēlējam kopā ar irlavniekiem. U—12 grupa viennozīmīgi tiecas pēc medaļām. U—13 grupai ir nodoms atkal kļūt par Latvijas čempioniem. U—14 grupai vismaz jāiekļūst pusfinālā. Tas ir reāli izpildāms. U—16 grupā doma ir tikai par zeltu. Junioru līgā principā — tas pats.

— 3. decembrī Rīgā sāksies pasaules čempionāts florbolā. Ar ko esam izpelnījušies šādu godu, lai kaut ko tādu sarīkotu pirmo reizi?

— Domāju, ka Latvijas Florbola savienība sevi ir pierādījusi ļoti dažādos darbos, ka var organizēt vietējo čempionātu un arī kaut ko lielāku. Latvijas meistarsacīkšu fināls «Arēnā Rīgā» parādīja, ka spējam pulcināt milzums līdzjutēju. Mēs to esam pelnījuši un ar ilglaicīgu darbu pierādījuši. Līdz šim ir bijuši vairāki kvalifikācijas turnīri, kurus noorganizējusi Latvijas Florbola savienība, un tie ir bijuši līmenī. Tā ir iegūta Starptautiskās Florbola savienības uzticība. Starp tām komandām, kas startē A divīzijā, pārsvarā ir Eiropas komandas, taču tās ir izveidotas arī citās valstīs — līdz 60. Uz Rīgu atbrauks labākās 16 komandas un spēlēs «Arēnā Rīga» un «Elektrum Olimpiskajā centrā». Tā mums ir milzīga atbildība, gan parādot, ka kaut ko tādu varam noorganizēt, gan līdzjutēju priekšā.

— Latvija vienmēr ir bijusi elites grupā…

— Jā, tā tas ir. Pagaidām augstākā vieta, ko esam ieguvuši, ir 5. Parasti dalām 5. un 6. vietu ar norvēģiem. Izskatās, ka Latvijas valstsvienība ir sagatavojusies čempionātam. Pārbaudes cīņā Vācijā mēs rādījām saturīgu florbolu. No talseniekiem komandā ir tikai Artis Raitums. Andris Blumbahs, var teikt, palika pirmais aiz svītras. Žēl. Par Arti varu teikt tikai labāko. Viņa došanās uz Somiju pirms vairākiem gadiem Artim ir devusi milzīgu izaugsmi. Šobrīd viņš ir stabils Latvijas izlases līderis, kura teiktajā ieklausās. No viņa arī gaida lielu pienesumu. Somijā Artis spēlē elites klubā Turku «TPS». Šobrīd viņš ir elites grupas junioru treneris. Andris savukārt ļoti pārdzīvo neiekļūšanu izlasē, jo neviens no valstsvienības dalībniekiem uz savu mērķi nav gājis tik smagi kā talsenieks. Viņam, protams, ir talants, taču man gribētos Andri saukt par «darba zirgu», kas ļoti trenējas arī vienatnē. Viņš pašlaik spēlē Somijas klubā «Stillers», un tas ir milzīgs solis izaugsmes ziņā.

— Kā jūs domājat — vai mūsējiem veiksies pasaules čempionātā?

— Spēļu kalendārs ir izveidots tā, lai mēs pirmajā spēlē tā kā iesildītos cīņā pret zviedriem. Izredžu tur nav nekādu. Lielo likmi var likt uz otro spēli pret Čehiju, ko varam uzveikt. Taču tas neko nedos, ja trešajā spēlē neuzvarēsim norvēģus. Apakšgrupa ir pietiekami spēcīga, bet, iegūstot tajā 2. vietu, tālāk spēlējot, reāli būtu iekļūt pirmajā četriniekā. Ja es vadītu izlasi, tad nokārtotu, ka visi dzīvo kopā, tas nekas, ka čempionāts notiek Latvijā. Noņemtu viņiem visus telefonus, datorus un planšetes, lai vīri domā tikai par cīņu. Pavisam viegli var «pārdegt», tā jau ir bijis, to nevajadzētu pieļaut. Par 1. vietu runājot, tas nav nekāds noslēpums — zviedri ir bijuši un būs favorīti. Viņiem traucēt var tikai somi. Tālāk varētu ierindoties Čehija un Šveice. Pats vienmēr sekoju līdzi pasaules čempionātu gaitai; cik vien varu, apmeklēju spēles klātienē.

