«Pasaules Bankas attīstības modelis neparedz atvērt dzemdību nodaļu Talsos» 06.10.2016

Topošajām māmiņām bērniņu laišana pasaulē arī turpmāk jāmeklē ārpus Talsu novada robežām, jo Talsu slimnīcas dzemdību nodaļas darbību atsākt nav paredzēts.

«2009. gadā tika veikta veselības aprūpes sistēmas reforma, kas saistīta ar ekonomisko krīzi Latvijā. Toreizējais veselības ministrs Ivars Eglītis ievērojami samazināja finansējumu, kas paredzēts veselības aprūpei, līdz ar to veselības aprūpes reformas iet­varos izstrādāja plānu, kuru izpildot vairākas lokālās slimnīcas pārveidoja par aprūpes slimnīcām, tajā skaitā arī Talsu slimnīcu. Samazinātā finansējuma dēļ 2009. gada septembrī no darba Talsu slimnīcā atbrīvoja ap 150 cilvēku. Tika izdots slimnīcas valdes priekšsēdētāja Māra Stalta rīkojums, kurā no 150 daudzprofilu gultām (dzemdību, bērnu, ķirurģijas, nervu, ginekoloģijas) atstāja 30 aprūpes gultas. Tā rezultātā Talsos vairs nav dzemdību nodaļas,» skaidro SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Bergmane.

Dzemdību nodaļas personāla izmaksas vien Talsu slimnīcā gadā veidotu 263 811 eiro. Diemžēl līgumā ar Nacionālo veselības dienestu SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālei nav piešķirts valsts finansējums dzemdību nodaļai un pagaidām netiek plānots. «Šobrīd izstrādā Pasaules Bankas attīstības modeli veselības aprūpei, un uz tā pamata būs balstīts finansējums slimnīcām. Viens no galvenajiem Pasaules Bankas attīstības modeļa kritērijiem ir kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšana, ko var sniegt tikai, ja ir liels dzemdību skaits. Bankas attīstības modelis neparedz atvērt dzemdību nodaļu Talsos,» informē K. Bergmane.

Talsu filiālē darbojas grūtnieču aprūpes kabinets, kurā pieņem sertificēta vecmāte. Grūtniecēm, kuras vēlas, iespējams iepazīties ar Ventspils dzemdību nodaļu. Šim nolūkam grūtnieču ērtībai Talsu slimnīca nodrošinājusi bezmaksas transportu uz Ventspils slimnīcu.

