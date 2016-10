Pārmaiņas SIA «Talsu namsaimnieks» 10.10.2016

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmuma SIA «Talsu namsaimnieks» valdē notikušas izmaiņas. Viens valdes loceklis, kā arī valdes priekšsēdētājs atkāpjas no amata, vēl kādam ir darbnespējas lapa. Pašvaldība norāda, ka darīs visu, lai uzņēmums spētu nodrošināt sekmīgu darbu.

Jau augusta beigās SIA «Talsu namsaimnieks» valdes loceklim Gatim Blumbaham izsniegta darbnespējas lapa, sākot no 1. septembra darba attiecības pārtrauca valdes loceklis Edgars Šterns (pašlaik uzņēmumā ieņem siltumenerģētiķa amatu). Viņš «Talsu Vēstīm» norāda, ka valdes locekļa amatu pametis lielās spriedzes dēļ, kas kaitē viņa veselības stāvoklim, kas, izrādās, ir ļoti nopietns. Pašreizējais siltumenerģētiķa amats esot krietni mierīgāks, tādējādi nerada tik lielus draudus veselībai. Kā norādīts Talsu novada domes lēmumā, 26. septembrī Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir saņēmis arī SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētāja Edgara Bērziņa iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no amata. E. Bērziņš skaidro, ka to darījis personisku iemeslu dēļ un plāno pamest Talsus, lai pārceltos, iespējams, uz Rīgu.

Jauns valdes sastāvs

Talsu novada domes sēdē 29. septembrī deputāti lēma par atļauju Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Upmalim un Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei finanšu un administratīvajos jautājumos Ingunai Kaļinkai savienot līdzšinējos amatus ar darbu SIA «Talsu namsaimnieks» valdē. «Izvērtējot J. Upmaļa kā iespējamā SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētāja darbību un J. Upmalim noteiktos amata pienākumus Laucienes un Balgales pagasta pārvaldes vadītāja amatā, secināms, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atbilstoši likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, J. Upmalim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka J. Upmalis var nonākt interešu konflikta situācijā,» norādīts Talsu novada domes lēmumā. Tieši tāds pats skaidrojums arī lēmumā par I. Kaļinkas amatu apvienošanu.

Pagaidu risinājums

Talsu novada domes kapitāldaļu uzņēmumu turētāja pārstāvis Normunds Tropiņš domes sēdē vairākkārt uzsvēra, ka to nepieciešams darīt, lai nodrošinātu uzņēmuma valdes rīcībspēju. Tas ir tikai pagaidu variants līdz jaunas valdes ievēlēšanai atbilstoši Talsu novada domes noteiktajai kārtībai. «Šobrīd ir nepieciešams nodrošināt uzņēmuma nepārtrauktu darbu, tādēļ gan Jurim Upmalim, gan Ingunai Kaļinkai būs noteikti darba uzdevumi, kas jāpaveic. Tālāk, kā to nosaka mūsu apstiprinātā kārtība, uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu tiks izsludināts konkurss. Juris Upmalis bijis mācībspēks īpašumu apsaimniekošanas jomā, ieguvis pieredzi un pozitīvas iedzīvotāju atsauksmes, vadot Balgales un Laucienes pagasta pārvaldi, līdz ar to atbildēs par uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanu, savukārt Ingunas Kaļinkas atbildībā būs finanšu jautājumi. Šis ir veids, kādā es, kapitāldaļu uzņēmumu turētāja pārstāvis, par ko esat mani pilnvarojuši, redzu situācijas risinājumu,» teica N. Tropiņš.

Domes sēdē izskanēja vairākas neskaidrības no deputātu puses. Piemēram, deputāts Miervaldis Krotovs (Zaļo un zemnieku savienība) vaicāja, kāpēc viņi par valdes locekļu atkāpšanos uzzina tikai tagad un vai iespējams apvienot tik nozīmīgus amatus. Uz to N. Tropiņš atbildēja, ka runājis ar cilvēkiem un meklējis kādu personu, kas varētu aizvietot valdes locekli, bet tas neesot izdevies, jo grūti kādu atrast, kurš ir ar mieru to darīt uz pagaidu laiku. «Esmu pārliecināts, ka šos amatus būs iespējams apvienot. Tā ir mana pārliecība un atbildība,» norādīja N. Tropiņš. Savukārt Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus atgādināja, ka šajā gadījumā lēmumprojekta jautājums neesot par to, kurš ir vairāk vai mazāk piemērots attiecīgajiem amatiem, bet par to, lai J. Upmalim un I. Kaļinkai ļautu apvienot amatus.

«Normunds Tropiņš mani uzrunāja, ilgi domāju par priekšlikumu. Nolēmu izaicinājumu pieņemt. Gan Laucienē, gan Balgalē mana komanda strādā, un varu būt drošs, ka pārvaldēs darbs neapstāsies un viss notiks,» domes sēdē komentēja J. Upmalis.

Sabiedrības zemā ticība uzņēmumam

Domes sēdes laikā izskanēja, ka pēdējā laikā sabiedrībā dzirdami izteikumi par SIA «Talsu namsaimnieks» darbu un iespējamiem uzņēmuma pārkāpumiem. «Lai noskaidrotu patieso situāciju, ir iecelti jauni valdes locekļi. Viņu uzdevums ir skatīties, kas notiek uzņēmumā, un pienākums sniegt mums informāciju, ja tiks atklātas nelikumības, lai pašvaldība varētu vērsties prokuratūrā un vainīgos saukt pie atbildības. Man ir jāatbild par katru izteikto vārdu — arī apvainojumu. Kamēr neesmu guvis pierādījumus, neesmu tiesīgs skaļi mētāties ar apgalvojumiem un saklausītām baumām. Tāpēc atbalstu mana vietnieka Normunda Tropiņa virzītos pagaidu valdes locekļus — cilvēkus, kuriem nav bijusi saistība ar šo uzņēmumu,» sacīja A. Lācarus.

Viens no veidiem, kā atjaunot SIA «Talsu namsaimnieks» reputāciju, ir nodrošināt kvalitatīvu uzņēmuma auditu, par ko domes sēdē runāja un rosināja deputāts Dainis Karols (Zaļo un zemnieku savienība). Kā norāda pašvaldība, tas ir viens no pamata soļiem, ko jaunā valde ir gatava spert — šāds priekšlikums tikšot izteikts arī pašvaldības kapitāldaļu turētājam.

Par SIA «Talsu namsaimnieks» valdes priekšsēdētāju no oktobra sākuma iecelts J. Upmalis, bet par valdes locekli — I. Kaļinka.

Komentāri