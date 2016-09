«Pārāk augstu nelecam un zemu nekrītam, esam izvēlējušies zelta vidusceļu» 31.08.2016

«Mēs gribam strādāt, mums iekšā ir dzinulis, un netaisāmies padoties,» sarunas laikā atzina a/s «Talsu piensaimnieks» valdes priekšsēdētājs Dainis Norenbergs. Lai arī uzņēmums nepārtraukti turpina attīstīties, Dainis pie sasniegtā nevēlas apstāties — viņam ir vairāki nākotnes plāni, un viens no tiem jau tiek īstenots — ziemā tiks saskaņots arhitekta uztaisītais projekts, un jau nākamajā gadā sāksies jauna konditorejas ceha būvniecība.

«Pārstrādājam pienu jau kopš 1922. gada. Ražojam sierus, pienu, kefīru, neko jaunu neizgudrosi. Nākotnes plāni ir atkarīgi no tā, cik daudz makā ir naudas, jo dzīvot uz svešas naudas galīgi nav izdevīgi un man tā nepatīk. Pirkt var tikai to, kas ir iegūts ar peļņu. Visu laiku kaut kas notiek, skatāmies, ko tirgus prasa — tā ir kvalitāte, kas arī ir pats galvenais. Drīz sāksies «Riga Food» izstāde, tur varbūt dabūsim kādu medaļu, bet mēs nedzīvojam medaļu dēļ, galvenais, lai cilvēkiem būtu darbs un lai viņi uz šejieni no rīta nāktu ar prieku. Darbs nav viegls, bet jāstrādā, jebkurā vietā ir jāstrādā,» uzskata D. Norenbergs.

Šobrīd valsts zemniekiem

par piena tonnu vidēji maksā 177 eiro, kamēr uzņēmums — 185 eiro, norēķinoties divas reizes mēnesī. Zemnieki ar šādu sistēmu ir apmierināti, un kopējais piena daudzums pašreiz ir pieaudzis par desmit procentiem — tiek saražots vairāk, nekā nepieciešams. Piena pārstrādāšana nav problēma, taču tirgus tik daudz nespēj ņemt pretī.

D. Norenbergs sniedz nelielu ieskatu arī nākotnes plānos: «Visi kaut ko ražo, kaut ko domā, visiem ir plāni, bet mēs tādus piecu gadu plānus kā padomju laikos neīstenojam, vairāk skatāmies uz reālo situāciju. Šobrīd šeit darbojas ap 100 cilvēku, es domāju, tas ir pietiekami labi, mums ir arī konditorejas cehs. Mēs esam vienīgie Latvijā šajā nozarē, kas ražo konditorejas izstrādājumus. Esam iegādājušies zemes pleķīti, un šobrīd tiek projektēts jauns konditorejas cehs Brīvības ielā blakus vecajam universālveikalam, kur kādreiz bija alus kiosks. Tas ir plāns, kam vajadzēs lielu naudu. Pa ziemu plānojam arhitekta uztaisīto projektu saskaņot un nākamajā gadā sāksim būvēt. Te ir kļuvis par šauru, cilvēki atnāk un viņiem ir jāstāv rindā. Kādreiz padomju laikos bija jāstāv rindā pēc zeķēm, krējuma, ziepēm, gaļas. Tagad visa kā ir gana, tāpēc cilvēki rindā vairs negrib stāvēt. Arī gados vecākiem cilvēkiem ir grūtāk šeit uzkāpt, bet ko darīt, ja tā kūka tik ļoti garšo?»

Konditorejas cehā visa produkcija

tiek ražota, izmantojot dabiskas vielas. Netiek lietots ne margarīns, ne e-vielas, arī mīkla tiek mīcīta nevis ūdenī, bet pienā. Konditorejā un veikalā šobrīd kopumā strādā desmit cilvēki, tāpēc nav iespējams pieņemt tik daudz pasūtījumu, kā cilvēkiem dažkārt gribētos. Reizē ar ceha atvēršanu tiks nodrošinātas arī jaunas darba vietas. Pašlaik vēl ir vairāki varianti, kā kafejnīca varētu izskatīties, bet tai būs divi vai pat trīs stāvi, no kuriem viens varētu atrasties pagrabā. Arī blakus esošais dīķis tiks sakārtots.

Uzņēmums jau daudzus gadus piena iepirkuma ziņā lielajā piena pārstrādes uzņēmumu saimē turas desmitniekā. Arī no Pārtikas un veterinārā dienesta puses tas ir labi novērtēts, un atrodas «A» klasē.

«Mēs gribam strādāt, iekšā ir dzinulis, un netaisāmies padoties. Esam stabili, protams, biznesā nekad nevar zināt — šodien ir, rīt nav, bet mēs esam sevi pierādījuši un gribam sa­sniegt zināmus mērķus. Pārāk augstu nelecam, zemu nekrītam, esam izvēlējušies zelta vidusceļu.

Septembra beigās

būs atnākusi jauna iekārta, kas iesaiņos produktus. Visu laiku domājam, kā ko labāk pasniegt, jo vizuālajam noformējumam arī ir liela nozīme, bet galvenais tomēr ir tas, kas tur iekšā. Esam iegādājušies griezējmašīnas, kas griež sieru. Mēs ražojam īsto cieto sieru, mums piepalīdz arī speciālisti no ārzemēm. Meklējam savu pieeju, «Talsu Deviņkalnu siers» bija veiksmīgs stāsts, tagad meklējam ko jaunu.

Es agri vai vēlu aiziešu, bet uzņēmums paliks un attīstīties, tagad ir zemīte, kur attīstīties, ik pa laikam iepērkam jaunu tehniku. 2000. gadā uztaisījām pieņemšanas daļai jaunu jumtu, izrādījās, ka tas nebija pareizi nosiltināts, un, kad uznāca ziema, siltums gāja ārā. Tagad uzlikām jaunu jumtu.

Es priecājos par Latviju, skaisto zemi, un to, ka īstie cilvēki nebrauc prom. Tie laimes meklētāji lai dodas, katrs meklē laimi savā vietā,» pārliecību pauž D. Norenbergs.

