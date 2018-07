Par vairāk nekā diviem miljoniem eiro atjaunos Raiņa ielu 29.06.2018

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, Talsos šovasar plānots ķerties pie Raiņa ielas pārbūves. Kopējās plānotās izmaksas: 2 463 711,77 eiro.

Pērn 4. septembrī Talsu novada pašvaldība iesniedza projekta iesniegumu «Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā» ERAF. Rezultātā pašvaldībai projekta realizēšanai iespējams iegūt līdzfinansējumu 417 055 eiro apmērā. Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir 1 554 536,03 eiro, valsts budžeta dotācija — 492 120,74 eiro.

Sākotnēji augstāk minētās izmaksas gan bija plānotas mazākas. Tomēr, šī gada marta beigās izsludinot atklātu konkursu būvniecības darbu veikšanai (pieteicās divi pretendenti), saimnieciski izdevīgākais piedāvājums bija no vietējā uzņēmuma SIA «Talce» 2 418 246,98 eiro apmērā. Līdz ar to 14. jūnijā Talsu novada domes sēdē deputātiem nācās lemt par papildu nepieciešamo 595 472,96 eiro piešķiršanu mērķa realizēšanai. Projekta ietvaros plānota Raiņa ielas no krustojuma ar Darba ielu līdz pilsētas robežai pārbūve, ietverot brauktuves un nobrauktuvju segas atjaunošanu, gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, slēgtās lietus ūdens novades sistēmu, ielu apgaismojuma sistēmas un labiekārtojumu elementu pārbūvi vai izbūvi.

«Ļoti būtisks uzlabojums būs gājēju un veloceliņu izbūve abās Raiņa ielas pusēs. Sākotnēji projektā bija paredzēts apvienots gājēju un velosipēdistu celiņš, taču, projektu rūpīgi izvērtējot, rasts risinājums, kas paredz atsevišķas pārvietošanās joslas gājējiem un riteņbraucējiem. Lai veloinfrastruktūra Talsu pilsētā attīstītos pārdomātās kopsakarībās, dome jau lēmusi par nākamo soli: būvprojekta izstrādi Rīgas ielas posmam, kas savienos pērn izbūvēto veloceliņu no Dižstendes līdz Rīgas—Stendes ielas rotācijas aplim ar jauno Raiņa ielas veloceliņu.

Lai realizētu mērķi, Talsu novada pašvaldība ņems aizņēmumu Valsts kasē. Pašvaldība norāda, ka ielas pārbūves darbi sāksies šovasar.

Atslēgvārdi pašvaldība

Komentāri